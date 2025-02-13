الرياض، وقّعت شركة الرياض للتعمير اتفاقية استراتيجية مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية. تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الطرفين لتعزيز البنية التحتية للنقل المستدام في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وأهداف الاستدامة البيئية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير مواقع محطات الشحن في أصول تابعة للرياض للتعمير، مما يسهم في دعم تحول الرياض إلى مدينة ذكية ومستدامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الشركة، بما يعزز العوائد الاستثمارية المستدامة. كما تعكس الاتفاقية دور منتدى القطاع الخاص التابع لصندوق الاستثمارات العامة في تمكين الشراكات الفاعلة بين الشركات التابعة للصندوق والقطاع الخاص.

وبهذه المناسبة صرّح الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير الأستاذ جهاد بن عبدالرحمن القاضي: "أطلقنا مطلع العام 2023م استراتيجية الشركة تحت شعار "نستثمر للنمو" التزمنا فيها بمبدأ الاستدامة بمفهومها الأشمل، ومنها الاستدامة البيئية وذلك من خلال تحقيق شراكات استراتيجية ذات القيمة المضافة. تعكس هذه الاتفاقية توجهنا نحو دعم تعزيز البنية التحتية للحلول المستدامة للمدينة بشكل عام ولمشروعاتنا العقارية الحالية والمستقبلية بشكل خاص، مما يمكننا من الاستخدام الأمثل لأصولنا بالإضافة إلى إثراء تجربة الزوار والسكان عبر تقديم حلول أكثر شمولية مع الحفاظ على المكتسبات البيئية. كما يسهم في دعم التحول نحو التنقل الكهربائي ويعزز مكانة الرياض كمركز حضري مستدام."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ الأستاذ محمد بن بكر قزاز: "يسعدنا التعاون مع الرياض للتعمير لتوسيع شبكة محطات الشحن، حيث نستهدف نشر أكثر من 5,000 شاحن سريع في مواقع استراتيجية حول المملكة بحلول عام 2030، مما يدعم تطلعات المملكة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للنقل، ويعزز دور EVIQ في توفير بنية تحتية متطورة تواكب التحول نحو المركبات الكهربائية."

وقع هذه الاتفاقية كل من جهاد بن عبدالرحمن القاضي، الرئيس التنفيذي للرياض للتعمير ومحمد بن بكر قزاز، الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ، وذلك على هامش فعالية منتدى القطاع الخاص لعام 2025.

نبــذة عن شركة الرياض للتعمير

شركة الرياض للتعمير تأسّست بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) بتاريخ 09/02/1414هـ كشركة سعودية مساهمة برؤية مستنيرة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إبان إمارته لمنطقة الرياض بهدف تطوير منطقة قصر الحكم وما جاورها، وقد عملت الشركة منذ نشأتها على التركيز على قطاع التطوير العقاري وإدارة التطوير، وشمل ذلك تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة وإنشاء وتشغيل وإدارة مشاريع خدمات النفع العام للارتقاء بالعاصمة، تستهدف الرياض للتعمير من خلال تنفيذ استراتيجيتها "نستثمر للنمو" إلى التركيز على مشروعات التطوير العقاري السكني والمكتبي واللوجستي والتعليمي لمواكبة الطلب المتسارع على هذه المشروعات بالإضافة إلى خبرتها الواسعة في تطوير البنى التحتية، حيث تخدم من خلال مشروعاتها أكثر من 2000 عميلا ومستأجرا وأكثر من 20 مليون مواطنا ومقيما، وتضم أكثر من 150 موظفاً من الكوادر الوطنية المؤهلة.

نبــذة عن EVIQ

شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ)، هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والشركة السعودية للكهرباء (SEC). يتمثل المحور الأساسي للشركة، التي تتخذ مقراً رئيسياً في الرياض، في دعم اعتماد المركبات الكهربائية في السوق السعودي. يتم ذلك من خلال بناء أحدث بنية تحتية في فئتها إقامة شبكة من محطات الشحن السريع لمركبات الكهربائية على مستوى المملكة.

تسعى شركة EVIQ إلى تحقيق تواجد قوي في أكثر من 5000 شاحن سريع بحلول عام 2030 في مدن المملكة العربية السعودية وعلى الطرق المتصلة. تندرج هذه المبادرة الاستراتيجية تحت مظلة الأنظمة والمعايير، بهدف تعزيز التحول نحو اعتماد المركبات الكهربائية من خلال توفير أفضل بنية تحتية للشحن وجعلها متاحة على نطاق واسع.

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