الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت EVIQ الرائدة في مجال البنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية مع "لوتس"، شركة التقنيات المتخصصة في تطوير المحركات وصناعة السيارات الرياضية العالية الأداء، من خلال شريكها في المملكة ووكيلها الرسمي "الوعلان للتجارة".

وتهدف المذكرة إلى تطوير حلول شحن متقدمة مصممة خصيصاً لعملاء "لوتس" في المملكة، ودعم جهود التحول نحو مستقبل مستدام في قطاع النقل وتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، تماشياً مع رؤية السعودية 2030، من خلال تجهيز مركز مبيعات "لوتس" بمحطات شحن خاصة بعملاء سيارات لوتس الفاخرة، إضافة إلى تزويد العملاء بمقبس خاص عند شراء السيارة لشحنها في المنزل عند الحاجة.

وتحدد الشراكة مجالات رئيسية للتعاون، منها تعزيز قدرات تبادل البيانات لتحسين تجربة العملاء وضمان الكفاءة والراحة القصوى، إلى جانب التكامل السلس مع المنصات الرقمية لشركة "لوتس"، ما يتيح سهولة وصول العملاء إلى حلول الشحن عبر تطبيقات "لوتس" الحالية. بالإضافة إلى تبادل الرؤى لاستكشاف أساليب أكثر فاعلية لزيادة الوعي بالمركبات الكهربائية بين الجمهور في جميع أنحاء المملكة.

وفي هذا السياق، صرّح محمد بكر قزاز، الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ”"، قائلاً: "يمثل هذا التعاون الاستراتيجي مع لوتس خطوة أخرى نحو تحويل منظومة التنقل الأخضر في المملكة. ومن خلال دمج خبراتنا في البنية التحتية للشحن السريع مع مكانة لوتس الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية الفاخرة، نسعى للبناء على تجاربنا المشتركة لتعزيز تجربة العميل ودعم التبني الأوسع للمركبات الكهربائية بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية."

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة “الوعلان القابضة”، عبد العزيز بن سعد الوعلان: "إن هذه الشراكة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الطاقة النظيفة والتحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، وتهدف إلى تطوير شبكة متكاملة من محطات الشحن الذكية المتوافقة مع أحدث تقنيات لوتس، ما يسهم في توفير تجربة سلسة وآمنة لمستخدمي سيارات لوتس الكهربائية في السوق السعودية. كما تشمل الاتفاقية تبادل الخبرات التقنية، والتعاون في الحملات التوعوية لنشر وتعزيز ثقافة التنقل الكهربائي.”

وتجدر الإشارة إلى أن "الوعلان للاستثمار"، إحدى شركات "الوعلان القابضة"، من أبرز المساهمين في شركة "لوتس للتكنولوجيا"، المدرجة في بورصة ناسداك، والمتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية الفاخرة التي تعمل على البطارية، وإدارة الطاقة والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم الإلكترونية والقيادة الذكية والتصنيع الذكي.

وتؤكد "EVIQ" من خلال هذا النوع من الاتفاقيات مع كبرى الشركات السعودية على التزامها المستمر بتطوير منظومة المركبات الكهربائية في المملكة، مع هدف نشر أكثر من 5,000 جهاز شحن في مواقع استراتيجية في المملكة بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن يسهم التعاون مع "لوتس" في تطوير شبكة شحن شاملة لمالكي المركبات الكهربائية لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل، وتسريع التحول نحو التنقل المستدام في المنطقة.

نبذة عن شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ( EVIQ )

شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، لدعم اعتماد السيارات الكهربائية في السوق السعودي من خلال بناء بنية تحتية متقدمة وإنشاء شبكة وطنية من محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. وتهدف EVIQ إلى نشر أكثر من 5000 شاحن في مواقع استراتيجية حول المملكة، مما يجعلها رائدة في تمكين منظومة السيارات الكهربائية في السعودية.

من خلال التعاون القوي مع الشركاء المحليين لتنفيذ عمليات التركيب والصيانة، تسعى EVIQ إلى بناء أساس قوي لهذا القطاع، مما سيساهم في تحفيز التحول نحو المركبات الكهربائية داخل المجتمع السعودي، ويجعل قطاع النقل الكهربائي أكثر جاذبية للمستثمرين للمشاركة في هذه الرحلة.

علاوة على ذلك، أنشأت EVIQ مركزاً متقدماً للأبحاث والتطوير في الرياض، يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يتم استخدامه لاختبار مجموعة من أجهزة الشحن والبرامج لضمان نشر أفضل المعدات، مما يعزز التزام EVIQ بالجودة والكفاءة ويدفع بتطور قطاع السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. ويشكل مركز EVIQ للأبحاث والتطوير حجر الزاوية في نشر أجهزة الشحن والتقنيات التي تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة والتوافق مع السوق السعودي.

وتتطلع EVIQ إلى تعزيز حضورها في مدن المملكة والطرق الحيوية الواصلة بين المدن بحلول عام 2030. وتتماشى هذه المبادرة الاستراتيجية مع اللوائح والمعايير ذات الصلة، وتهدف إلى قيادة التحول نحو السيارات الكهربائية من خلال توفير بنية تحتية للشحن ذات مستوى عالمي يسهل الوصول إليها. ويعد اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع خطوة هامة لتحقيق العديد من الفوائد، مثل توفير التكاليف لأصحاب السيارات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل، ودعم بيئة أكثر استدامة وخضرة للمملكة العربية السعودية.

نبذة عن لوتس

تُعد لوتس علامة تجارية عالمية للأداء العالي تقوم على أسس قوية وتراث غني. منذ تأسيسها في عام 1948، كانت لوتس رائدة في الابتكار الحقيقي في عالم السيارات، وطرحت تقنيات وتصميمات متقدمة تتماشى مع رؤيتها الطموحة لشكل وأداء وشعور السيارة.

تتكون مجموعة لوتس من شركة سيارات رياضية عالية الأداء "لوتس كارز"، ومزود للتنقل الفاخر الكهربائي بالكامل "لوتس تكنولوجي". معاً، نعيد تعريف معايير التميز في صناعة السيارات. يحتوي موقع لوتس الإعلامي على الأخبار، والصور، ومقاطع الفيديو، والمواصفات التقنية، وكافة تفاصيل الطرازات الحالية، بالإضافة إلى السيارات التراثية وتقنيات الهندسة.

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