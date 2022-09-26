أعلنت شركة IMS المتخصصة فى تقديم الحلول التسويقية والاستثمارية المتكاملة، عن تعاونها مع منصة ESTATIVE العقارية، لعرض الفرص الاستثمارية فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية على عملاء المنصة التى تتضمن عدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين فى مصر والشرق الأوسط.

وكشف هشام ابراهيم رئيس مجلس إدارة شركة IMS، إن دور الشركة يتضمن تعريف لعملاء منصة ESTATIVE بالفرص الاستثمارية فى المدن الجديدة التى تقوم بتنفيذها الحكومة المصرية ضمن مشروعاتها القومية، والمتواجدة على رأس أولويات الرئاسة المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر والتى تتضمن المشروعات القومية بما فيها من مشروعات سكنية وإدارية وتجارية وطبية وفندقية فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع، ومشروعات السياحة العلاجية والثقافية والترفيهية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة IMS، إن بروتوكول التعاون يهدف لعرض عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر من خلال عدة جولات دولية مشتركة بين الشركة ومنصة ESTATIVE العقارية فى عدة دول، والتى تبدء فى السادس والعشرين من نوفمبر المقبل بفندق ريتز كارلتون فى مركز دبي المالي العالمي.

ومن جانبه قال أيهم جبارة مؤسس منصة Estative العقارية، أن Estative عبارة هي منصة تواصل اجتماعية عالمية تخص كل شخص مهتم بالسوق العقاري من مطورين ومستشارين ومستثمرين ومنتجين في السوق العقاري واصحاب القرار باستخدام موقع Estative ومشاركة الآراء والخبرات ليستفيد منها الجمهور المتابع ، مما يتيح لمستخدمها اتخاذ القرار الأسرع والأفضل من خلال مجتمع عقاري متفاعل ومتكامل.

وأشار أن الجولات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة تستهدف شرح فرص الاستثمار العقاري فى مصر للأجانب واجراءات التملك، مع شرح مفصل للمستثمرين الأجانب لمدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة- حيث أنها من أكثر المدن الواعدة للاسثتمار فى الوقت الحالي مع تولى الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً لهذه المشروعات، لتقريب الصورة بشكل أفضل للعملاء.

بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية عقارية بالعاصمة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي من خلال دراسات جدوى اقتصادية معتمدة، وكيف اصبح الاستثمار العقاري وسيلة جذابة للحصول على الإقامة فى مصر والإمارات، ومستقبل التسويق الرقمي للعقارات، ومناقشة لمبادرات التمويل العقاري المطروحة من البنوك تحت مظلة البنك المركزي المصري والإماراتي.

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