مصر، القاهرة: وقعت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري مذكرة تفاهم مع جامعة ESLSCA. والتي بموجبها ستقدم جامعة ESLSCA مجموعة من الدبلومات المتخصصة في مختلف مجالات إدارة الأعمال، والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات موظفي شركة الأهلي صبور. كما ستحصل الشركة على خصومات حصرية على برامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA)، مما يتيح لموظفيها فرصة تطوير مهاراتهم وقدراتهم القيادية، وهو ما يعكس التزام الأهلي صبور بدعم موظفيها والاستثمار في الكوادر البشرية وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للارتقاء بمسيرتهم المهنية.

وقع مذكرة التعاون كل من المهندس شريف سلطان، الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيس لشركة الأهلي صبور، والمهندس كريم الحناوي، الرئيس التنفيذي والسكرتير العام لجامعة ESLSCA. وذلك بحضور لفيف من قيادات الشركة والجامعة على هامش قمة "التعليم التنفيذى: بوابتك نحو التميز فى القيادة" التي نظمتها الجامعة على مدار يومين، وذلك في إطار إيمان الشركة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري ودوره المحوري في تحقيق النمو و النجاح المستدام.

تهدف هذه المذكرة إلى دعم رؤية الأهلي صبور في بناء مؤسسة قوية تعتمد على كوادر بشرية مؤهلة ومدربة، وتمكين موظفيها من تطوير مسارهم المهني، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر داخل الشركة، بما يسهم في تعزيز مكانة الأهلي صبور كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في مصر.

الجدير بالذكر أن تلك الخطوة تُجسد هذه الاتفاقية التزام الأهلي صبور بركازز استراتيجيتها الراسخها، وتضم تلك الركائز التركيز نشر المعرفة وتعزيزها، وإرساء مبادئ التعلم المستمر، وإلهام الأجيال القادمة عبر نقل الخبرات والمعارف التي تساهم في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة. في السياق ذاته يركز محور الأفراد على على تمكين موظفيها من خلال خلق بيئة تحفز على التطور المستمر وتعزز من قدرتهم على التأثير الإيجابي، كما تضع الاستثمار في تنمية مواهب ومهارات الأفراد بشكل عام على رأس أولوية الشركة.

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