*خاص بمشروع "ALIVA" بمدينة مستقبل سيتي*

▪️ "القوصي": العقد يؤكد انفتاح وتعدد سياسات "ميدار" التعاقدية مع المطورين والمستثمرين

▪️ "عمرو سليمان": 32 مليار جنيه حصيلة مبيعات المرحلة الأولى من مشروع ALIVA

أعلنت شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، عن توقيعهما عقد فتح حساب بنكي ضامن "Escrow Account" مع البنك العربي الإفريقي الدولي، وذلك في إطار تفعيل أحد بنود عقد الشراكة بين "ميدار" و"ماونتن فيو" الخاص بمشروع "ALIVA" الذي يتم تنفيذه على مساحة 638 فدانًا بالمرحلة الرابعة بمدينة مستقبل سيتي بشرق القاهرة.

جاء توقيع العقد بالمقر الرئيسي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، بحضور المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو" للتنمية والإستثمار العقاري، والمهندس وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة "ماونتن فيو"، والدكتورة أماني سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الإفريقي الدولي.

من جانبه، رحب المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، بتوقيع العقد مع "ماونتن فيو"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع استراتيجية "ميدار" الهادفة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية الكاملة مع كافة شركائها من المطورين العقاريين والمستثمرين، الذين قرروا أن تكون "مستقبل سيتي"، هي وجهتم الاستثمارية الأولى.

وقال "القوصي": "العقد يؤكد قوة ومرونة السياسات التعاقدية التي تبرمها "ميدار" مع المطورين والمستثمرين وانفتاحها المتوازن على السياسات الاستثمارية المتنوعة، كما أنه يعد بمثابة شهادة ثقة في مستثمري القطاع العقاري". موضحاً أن نظام الحساب البنكي الضامن يؤمن لكل من "ميدار" و"ماونتن فيو"، الحصول على النسبة المقررة لهما من إيرادات عمليات البيع بمشروع "ALIVA" وذلك وفق عقد التطوير المبرم بينهما بنظام اقتسام الإيرادات الإجمالية.

وأكد المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، اقتراب الانتهاء من كافة أعمال البُنى التحتية للمدينة وفق المخطط العام لكل مرحلة، والذي يتوافق مع أحدث ما توصل إليه العالم في نهج تطوير المدن العملاقة، موضحاً أن "مستقبل سيتي" تضم بداخلها مختلف أنماط الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق التعليمية والطبية، والترفيهية، والفندقية، بالإضافة لمجتمعات المال والأعمال والبنوك ومحطات الوقود والشركات الخدمية، ويتم تنفيذها على مساحة 5200 فدان، بأحد أهم المناطق الإستراتيجية بشرق القاهرة، - الامتداد الطبيعي للقاهرة الجديدة - على 4 محاور رئيسية، هم: طريق السويس، والطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي، ومحور الأمل.

فيما صرح المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "ماونتن فيو" للتنمية والإستثمار العقاري قائلاً: "يسعدنا التعاون مع شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية في تنفيذ مدينة "ALIVA"، والذي يقام في "مستقبل سيتي" التي تمثل مستقبل التطوير العقاري في شرق القاهرة، وأحد أهم المجتمعات العمرانية المتكاملة في مصر، كما يشرفنا التعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي، أحد البنوك العريقة الداعمة لقطاع التطوير العقاري المصري بصورة مستمرة.

وأضاف "سليمان": إنّ فتح حساب بنكي ضامن "Escrow Account" يؤكد على مصداقية المشروع وثقة القطاع المصرفي في سمعة ومكانة ماونتن فيو و "ميدار"، كما سيعمل هذا الإجراء على تسريع وتيرة العمليات الإنشائية لمدينة ALIVA. ويأتي فتح الحساب البنكي بعد أشهر قليلة فقط من توقيع عقد الشراكة بين "ماونتن فيو" و"ميدار" والإعلان عن المرحلة الأولى من المشروع. إننا نتوقع المزيد من النجاح لمدينة "ALIVA" خاصة بعد أن تم بيع جميع وحدات المرحلة الأولى خلال أيام قليلة من الإعلان عنها، حيث بلغت حصيلة البيع 32 مليار جنيه".

#بياناتشركات

- انتهى -