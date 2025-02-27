● أول محطة جاهزة لاستخدام وقود الهيدروجين في المجر بنسبة تصل إلى ٣٠٪

● اكتمال المشروع بحلول عام ٢٠٢٨

القاهرة ، مصر: أعلنت مجموعة السويدي إليكتريك ، الشركة الرائدة في توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والتحول الرقمي ، عن حصولها على عقد هام لمشروع "EPC" لإنشاء محطة طاقة بالدورة المركبة (CCPP) في المجر. ويمثل هذا المشروع أول استثمار كبير للمجموعة في أوروبا ، حيث تم منحه من قبل شركة MVM Matra Energia Zrt.، التابعة لشركة الكهرباء المجرية "MVM"، ليشكل خطوة استراتيجية في توسع الشركة عالميًا.

سيتم تنفيذ المشروع في موقع "Visonta" بمقاطعة "Havás" المجرية ، وسيتم بالتعاون مع السويدي إليكتريك و"Status KPRIA Zrt."، وWest Hungária Bau Kft (WHB). ويهدف هذا التعاون إلى تطوير منشأة طاقة متطورة لتعزيز البنية التحتية للطاقة في المجر وتلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة الفعالة والمستدامة.

تم توقيع العقد من قبل السيد كارولي ماتراي ، الرئيس التنفيذي لشركة "MVM Mátra Energia Zrt." ، المهندس وائل حمدي ، النائب الأول للرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للهندسة والإنشاءات في السويدي إليكتريك ، والسيد تاماش نيميث، الرئيس التنفيذي لشركة "Status KPRIA"، والسيد أتيلا بار ، المدير العام لشركة WHB.

وتمت مراسم التوقيع في قصر الفنون في مدينة بودابست بحضور السيد تشابا لانتوش وزير الطاقة بالمجر والسيد كارولي ماتراي الرئيس التنفيذي لشركة MVM والدكتور أحمد فهمي السفير المصري في المجر والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك والسيد لورينس ميسزاروس مالك Mészáros Group والسيد أتيلا بار مالك WHB Group إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين لجميع الشركاء.

يعد هذا المشروع أكبر محطة طاقة بالدورة المركبة في المجر منذ سنوات كما أنها أول محطة في البلاد جاهزة لاستخدام وقود الهيدروجين بنسبة تصل إلى ٣٠٪ من مزيج الوقود. ومن المتوقع استكمال المشروع بحلول عام ٢٠٢٨ مما يمثل خطوة رئيسية في تحول مستقبل المجر إلى طاقة نظيفة.

علق المهندس أحمد السويدي ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك ، قائلا:

"على مدار أكثر من ثمانية عقود التزمت السويدي إليكتريك بتقديم حلول طويلة الأمد للطاقة والبنية التحتية لدعم المجتمعات والنمو الاقتصادي. مشروعنا الأول في المجر يمثل خطوة مهمة في توسعنا العالمي ، ونرى أن المجر تلعب دور رئيسي في صناعة الطاقة الأوروبية."

من جانبه ، تحدث لورينس ميسزاروس ، مالك مجموعة Mészáros Group ، عن أهمية المشروع والدور الابتكاري لوحدة التوربينات الغازية بالدورة المركبة الجديدة ، قائلا:

"سيسهم هذا التطوير الضخم في جعل إمدادات الطاقة في بلادنا أكثر أمانا وأكثر استقرارا وأكثر كفاءة. ستستخدم المحطة الجديدة أحدث التقنيات عالية الكفاءة كما ستتمكن من استخدام الهيدروجين الأخضر ، وهو وقود خال من ثاني أكسيد الكربون ، على نطاق واسع. ويعد هذا إنجاز مهني كبير حيث سيتم تطبيق هذا الحل التقني المبتكر لأول مرة في المجر."

من جانبه ، صرح المهندس وائل حمدي ، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للهندسة والإنشاءات في السويدي إليكتريك:

"يمثل هذا العقد خطوة مهمة في توسعنا الأوروبي حيث يبرز خبرتنا في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى بسرعة وكفاءة. لقد عزز نجاحنا في الشرق الأوسط وأفريقيا مكانتنا كشريك موثوق في تطوير البنية التحتية ونحن مستعدون لتقديم حلولنا المبتكرة والمستدامة إلى المجر."

وأضاف عبد العزيز الجمل ، المدير العام لمنطقة رابطة الدول المستقلة والبلقان في السويدي إليكتريك:

"هذا المشروع يثبت قدرة السويدي إليكتريك على العمل في أسواق جديدة ومعقدة. تعاوننا مع شركة MVM والشركاء المحليين يعكس التزامنا بتوفير بنية تحتية للطاقة ذات جودة عالية وموثوقة. نحن واثقون من أن هذا المشروع يعتبر معيار للمشروعات المستقبلية في المنطقة."

يعتمد دخول السويدي إليكتريك إلى السوق المجري على شراكات استراتيجية وتكنولوجيا متطورة والتزام قوي بالطاقة المستدامة. ويعزز التعاون مع الجهات القوية مثل MVM وشركات البناء المحلية قدرة الشركة على تنفيذ كافة أنواع المشاريع. ويتماشى استثمار الشركة في الحلول الصديقة للبيئة مع المشهد المتغير للطاقة في أوروبا ، مما يتيح فرصة لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي والاستدامة.

من خلال هذا التوسع تعزز السويدي إليكتريك دورها في التحول العالمي لقطاع الطاقة كما توسع نطاق أعمالها بشكل دولي. وسيؤدي النجاح في تنفيذ محطة Visonta للطاقة بالدورة المركبة إلى تعزيز قدرات الكهرباء في المجر وفتح الباب لمزيد من المشاريع المستقبلية في أوروبا.

عن السويدي إليكتريك (EE)

السويدي إليكتريك (EGX: SWDY.CA) هي شركة رائدة في تقديم حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والتحول الرقمي، متخصصة في تنفيذ المشاريع المتكاملة بوتيرة سريعة. على مدار ٨٥ عامًا، التزمت السويدي إليكتريك بتوفير حلول طاقة موثوقة، مما يساهم في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة. كونها رائدة في حلول الطاقة والبنية التحتية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، تعمل الشركة عبر خمسة مجالات رئيسية: الأسلاك والكابلات، المنتجات الكهربائية، الهندسة والإنشاءات، الاستثمارات في البنية التحتية، والحلول الرقمية. ويقع مقرها الرئيسي في مصر، حيث أعلنت عن إيرادات بقيمة ٥ مليارات دولار أمريكي في ديسمبر ٢٠٢٣ مع قوة عاملة تبلغ ١٩٠٠٠ موظف، و٤٨ مكتبًا دوليًا، و٣١ منشأة إنتاجية، وتصدير منتجاتها إلى أكثر من ١١٠ دولة حول العالم.

للمزيد من المعلومات عن السويدي إليكتريك، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني:

www.elsewedyelectric.com

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