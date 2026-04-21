دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "إنتو كابيتال" (Ento Capital)، الشركة المالية المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية، عن تطوير منصة بنية تحتية رقمية للطاقة عبر"صندوق إنتوكور للبنية التحتية" (Entocore Infrastructure Fund) بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بدعم من مستثمرين استراتيجيين. تم تصميم المنصة بهدف تطوير وتوسيع استثمارات البنية التحتية الرقمية المدعومة بالطاقة في أسواق متعددة.

يأتي تطوير المنصة في وقت تشهد فيه أنظمة الطاقة العالمية تحولات جذرية. ورغم ما يُنتج حالياً من طاقة، إلا أن جزءاً كبيراً منها لا يزال غير مستخدم بشكل كافٍ، بينما يتزايد الطلب بشكل سريع في الأسواق النامية. تعزز هذه الديناميكية التركيز على الكفاءة وتحويل الطاقة إلى بنية تحتية إنتاجية، مما يخلق فرصة استثمارية واعدة.

تجري عملية تطوير المنصة بالتوازي مع النمو المتسارع في الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، مما يزيد الضغط على أنظمة الطاقة والقدرة الحاسوبية. من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في مراكز البيانات إلى حوالي 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2029، مما يعكس الحاجة الكبيرة للبنية التحتية التي تدعم هذا النمو. تسهم هذه العوامل في تعزيز الحاجة إلى حلول متكاملة للطاقة والبنية التحتية الرقمية.

وقال هيثم المصري، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتو كابيتال": "تمثل هذه الخطوة لحظة محورية للابتكار والبناء، وليس فقط للمشاركة في مجال البنية التحتية الرقمية. مع تزايد الطلب على بنية الحوسبة والطاقة بشكل متسارع على مستوى العالم، ستصبح المنصات القابلة للتوسع والمبنية على أسس متينة هي الركيزة التي ستحدد المرحلة المقبلة من النمو. ومن خلال هذه المنصة، نهدف إلى تخصيص رأس المال بكفاءة عالية ودعم التوسع المستدام للبنية التحتية الرقمية المدعومة بالطاقة."

تتلقى المنصة دعماً من مستثمرين استراتيجيين، أبرزهم شركة "مسيره إنرجي جيتواي" (MEG)، وهي شركة متخصصة في البنية التحتية للطاقة مقرها عُمان، حيث تركز على تطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة. تساهم الشركة عبر تقديم أصول إلى الصندوق، بما يتماشى مع استراتيجية المنصة ويعزز التقارب بين أصولها وأهدافها. كما وقّعت شركة "مسيره إنرجي جيتواي" مذكرة تفاهم تتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الواسعة النطاق.

وقال إيفو دي زوارت، الرئيس التنفيذي لشركة "مسيره إنرجي جيتواي": "إن مشاركتنا من خلال المساهمة بالأصول تعكس التزامنا الراسخ بتوحيد الأصول الاستراتيجية للبنية التحتية مع منصات استثمارية قابلة للتوسع. يأتي ذلك تزامناً مع تعاوننا بموجب مذكرة تفاهم مع الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للطاقة على نطاق واسع. ومن شأن ذلك أن يعزز قدرتنا على دعم عملية دمج قدرات الطاقة ضمن الأنظمة الأوسع للطاقة والبنية التحتية الرقمية في المنطقة."

وأضاف محمد المصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " بيرميان تشين" (PermianChain): "يتطلب التقارب بين الطاقة والبنية التحتية الرقمية خبرة تقنية وتنفيذاً مدروساً. يسرنا دعم هذه المنصة من خلال توفير مصادر الطاقة، وتسهيل عمليات الشراء، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية في مجالات تطوير الأصول والتحسين وضمان الأداء التشغيلي طويل الأمد. نحن بصدد تطوير شبكة من التعاقدات المستقبلية، مع تفاعل قوي وردود فعل إيجابية من عملائنا في مجالات الحوسبة والطاقة، مما يعكس الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية المدعومة بالطاقة والقابلة للتوسع."

توفر المنصة فرصة استراتيجية كبيرة تتقاطع فيها مجالات الطاقة والبنية التحتية الرقمية، في وقت يضع فيه الطلب المتزايد على القدرة الحوسبية ضغطاً متصاعداً على أنظمة الطاقة العالمية. تسهم مراكز البيانات حالياً بما يقارب 4٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي، وهو ما يُتوقع أن يرتفع بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة. في الوقت ذاته، يعاني القطاع من فجوة استثمارية ضخمة، حيث تصل احتياجات الطاقة والبنية التحتية على الصعيد العالمي إلى تريليونات الدولارات.

تم تصميم "صندوق إنتوكور للبنية التحتية" بهدف تحقيق عوائد متميزة مع مراعاة المخاطر من خلال الاستثمارات في بنية تحتية قابلة للتوسع تجمع بين استقرار العوائد وإمكانات النمو المستدام. تركز الاستراتيجية على تعزيز البنية التحتية الرقمية المدعومة بالطاقة، حيث تستند القيمة إلى توزيع رأس المال وزيادة القدرات الإنتاجية. وفي هذا السياق، أثبتت منصات البنية التحتية الكبرى قدرتها على تحقيق عوائد تصل إلى 5 أضعاف رأس المال المستثمر مع مرور الوقت.

يعمل "صندوق إنتوكور للبنية التحتية" ضمن هيكل "صندوق المستثمرين المؤهلين" (QIF) المدعوم من صندوق دبي المالي (DIF)، ويخضع لإشراف "هيئة الخدمات المالية" في دبي (DFSA). يوفر الصندوق حوكمة مؤسسية وقدرات استثمارية حول العالم. من خلال هذه المنصة، تركز "إنتو كابيتال" على بناء استراتيجية استثمارية قابلة للتوسع ضمن قطاعات الطاقة والبنية التحتية الرقمية، مما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل في الأسواق العالمية الرئيسية.

نبذة عن "إنتو كابيتال"

إنتو كابيتال هي شركة مالية مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وتتخذ من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مقرًا لها. يقود الشركة فريق يتمتع بخبرة تراكمية تزيد عن 65 عامًا، مع سجل حافل بإدارة أصول استثمارية تتجاوز قيمتها 4.6 مليار دولار على مستوى خبراتهم المهنية. ويُعرف الفريق بقدرته على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

