أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بريسايت"، الشركة الرائدة بمجال تحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة، اليوم عن إطلاق باقة Enterprise AI Suite التي تضم منتجين هما Presight Vitruvian وPresight Connect. وتؤكد "بريسايت" عبر هذا الإطلاق على مكانتها كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

تستفيد باقة Presight Enterprise AI Suite من تقنيات تعلم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية والتحليلات التنبؤية ونماذج اللغة الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز قيمة الأعمال. وتتكامل المجموعة مع تقنيات الشركة الحالية مما يتيح التعلم العميق، ويمكن نشرها داخل الشركة وعلى السحابة وحتى بشكل معزول عن العالم الخارجي لمن يحتاجون أعلى مستوى من الأمان.

أما Presight Vitruvian فهي منصة ذكاء اصطناعي تعمل داخل مقر الشركة وتستطيع إدارة المعلومات كبيرة النطاق والتعلم من بيانات وأنظمة الشركة الموثوقة لتوفير رؤى تجارية عميقة ووجهات نظر جديدة. وتُمكن منصة Vitruvian الشركات أيا كان حجمها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الرائدة لفهم أعمالها بسهولة في مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام والقطاعات الرأسية.

أما Presight Connect فهو مساعد ذكاء اصطناعي قائم على السحابة وتتم استضافته في الإمارات العربية المتحدة، ويمكن تفعيله على الفور لأي شركة. ويوفر هذا المساعد إطاراً تعاونياً فريداً، حيث يعمل البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي معاً بذكاء وسلاسة. وباستخدام GPT الأكثر قابلية للتكيف، فإنه يتصل بسلاسة بأنظمة البرمجيات كخدمة SaaS وتطبيقات الأعمال ذات المعايير العالمية في القطاع لتقديم رؤى الأعمال الدقيقة.

ومن جانبه قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "نشعر بالحماسة البالغة إذ نقدم باقة Presight Enterprise AI Suite التي تضم حَلَّيّ Presight Vitruvian وPresight Connect. وتعمل هذه الباقة في اي قطاع أيا كان حجمه، وتجمع بين البشر والبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق كفاءة الأعمال والنمو من خلال اتخاذ القراراتبعلم اعتمادًا على البيانات. وهدفنا هو تزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لتسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي وبياناتها. ونتخذ من خلال هذه المنتجات الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الوعد. وستتمكن الشركات من خلال تلك الباقة من الشروع في تنفيذ استراتيجيات وأهداف الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على الفور".

وقد أصبح كل من Presight Vitruvian وPresight Connect متاحاً للنشر الآن. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.presight.ai.

عن بريسايت

بريسايت شركة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويملك أغلب أسهمها شركة جي 42 التي مقرها في أبوظبي، وبريسايت هي الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات وخبرة الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع مهما كان حجمه لإحداث تأثير إيجابي في الشركات وفي المجتمع على حد سواء. وبرؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز ومنصتها الشاملة للتحليلات والذكاء الاصطناعي كمحرك لتلك الرؤية تتفوق بريسايت في تفسير البيانات من كافة المصادر لدعم اتخاذ القرارات بعلم لتشكيل السياسة وخلق مجتمعات أكثر أمنًا وصحة وسعادة واستدامة.

للاستفسارات الإعلامية يرجى الاتصال بنا على: media@presight.ai

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