سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "يستقطب مشروع "إنتا ميناء" ENTA Mina فئة جديدة من العملاء إلى وجهة 'ميناء'، ويُعيد رسم ملامح سوق المساكن ذات العيش المشترك. ويسعدنا أن نكون من أوائل المطورين الذين يتبنون هذا التوجه الجديد."

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت رأس الخيمة العقارية، الشركة الرائدة في تطوير العقارات في رأس الخيمة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توسيع عروضها السكنية من خلال إطلاق مشروع إنتا ميناء" ENTA Mina مفهوم سكني جديد يتمحور حول التصميم العصري، تم تطويره بالتعاون مع شركة أ.ر.م القابضة وهايف.

ويضم المشروع 119 وحدة سكنية تتميز بطابعها الفريد، ويُقدم علامة سكنية جديدة تستهدف الجيل الجديد من المشترين والمقيمين، ليقدم منظومة متكاملة من المعيشة ونمط الحياة الراقي وتشمل الخدمات مقهى ومطعم خاص للمقيمين، وصالة استضافة، ومكتبة، وغرف ساونا بالأشعة تحت الحمراء، ومسابح باردة، ومساحات خارجية رحبة، ومساحات عمل مشتركة.

ومن خلال هذا المشروع، تهدف رأس الخيمة العقارية، بالتعاون مع هايف، إلى دعم أسلوب الحياة المعاصر القائم على المرونة والعمل والإبداع.

قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "يستقطب مشروع إنتا ميناء" ENTA Mina فئة جديدة من العملاء إلى وجهة "ميناء"، ويُعيد رسم ملامح سوق المساكن ذات العيش المشترك. رغم أن هذا النوع من المجتمعات السكنية يندرج عادةً ضمن سوق الإيجارات، إلا أننا نطمح لتقديم فرصة فريدة للتملّك والاستمتاع بأسلوب حياة مشترك ومتكامل. لقد عملنا عن كثب مع فريق هايف منذ توقيع اتفاقية الشراكة بيننا لخلق مشروع يعكس رؤيتنا ببناء مجتمع نابض بالحياة وتصميم يراعي احتياجات الجيل الجديد."

وأضاف: "ومن خلال إنتا ميناء" ENTA Mina، نسعى إلى استقطاب جيل شاب تتراوح أعمار أفراده بين 25 و35 عاماً، يطمحون إلى أسلوب حياة مرن يوازن بين العمل والحياة. ويترتب على ذلك أثر مضاعف واضح، يتمثل في خلق بيئة حاضنة تحوّل الأفكار إلى مشاريع واعدة تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة."

وقال باس آكرمان، الرئيس التنفيذي لشركة هايف: "انطلقت فكرة ENTA استجابة لتطلعات مستأجري HIVE ممن انتقلوا إلى امتلاك منازلهم، ولتلبية احتياجات الأفراد الساعين إلى الازدهار ضمن مساحات خاصة تعبّر عنهم وتحافظ في الوقت ذاته على روحنا الإبداعية. ويأتي مشروعنا الجديد كامتداد طبيعي لاهتمام السوق المتزايد بالمجمّعات السكنية الأصيلة، إذ تسعى ENTA إلى مخاطبة فئة من العملاء الذين يقدّرون التصميم العملي للمساكن وما توفّره من دفء وألفة. إنها علامة ترتكز على الإبداع والواقعية، وتقدّم قيمة حقيقية سواء للسكن أو للاستثمار."

وفي مايو 2025، أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن نتائجها المالية للربع الأول من العام، والتي أظهرت نمواً ملحوظاً في الإيرادات والأرباح، مما يعكس قوة أدائها التشغيلي وزخمها التطويري المستمر. كما أطلقت الشركة في أبريل 2025 مبيعات مشروع مساكن "أنانتارا ميناء"، وهو مجتمع سكني فاخر يضم 103 وحدة ما بين شقق وفيلات مطلة على الواجهة البحرية في جزيرة حياة ضمن وجهة "ميناء".

نبذة عن شركة رأس الخيمة العقارية

تأسست شركة رأس الخيمة العقارية عام 2005 تحت قيادة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة. تعد رأس الخيمة العقارية من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات، حيث تلتزم بإنتاج وجهات استثنائية ومستدامة. متخصصة في إنشاء مجتمعات عصرية ومُصممة بعناية، تدمج رأس الخيمة العقارية التميز والابتكار والطبيعة لخلق أساليب حياة ثرية تتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.

تتماشى شركة رأس الخيمة العقارية مع رؤية رأس الخيمة 2030، من خلال رفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف تحسين الحياة والأماكن، والمساهمة في زيادة ازدهار رأس الخيمة.

الجوائز وشهادات التقدير:

حازت الشركة على جائزة "أفضل مطور للعام" لعام 2023 من مجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط.

حاز مشروع "باي فيوز" بجائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، حيث تم تكريم المشروع بجائزة أفضل تصميم وهندسة معمارية في المنطقة.

حاز مشروع "كواترو ديل مار" على جائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في حفل توزيع جوائز Pillars of Real Estate المرموقة لعام 2024.

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