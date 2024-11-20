أوكلاند، نيوزيلندا وريدينج، المملكة المتحدة: أعلنت شركة Endace، الرائدة عالميًا في مجال رصد حزم البيانات والتصدي لها، عن تأسيس شركة جديدة في المملكة العربية السعودية لمواصلة جهود توسُّعها في منطقة الشرق الأوسط، ما يبرهن على التزام Endace بتعزيز وجودها وأعمالها في المنطقة.

بعد نجاح Endace في تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية الضخمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تعمل الشركة على توسيع نطاق مشروعاتها في المنطقة من خلال إنشاء مقر إقليمي جديد للشرق الأوسط - Endace Arabia LLC - ويقع في الرياض، المملكة العربية السعودية. وستبادر Endace بتشكيل فريق محلي لمساعدة العملاء في الشرق الأوسط على تأمين شبكاتهم المهمة من خلال الاستفادة من تقنية رصد الحزم الدائم التشغيل من Endace.

قال Stuart Wilson، الرئيس التنفيذي لشركة Endace: "إن هذا سوق مهم للغاية. ولقد تم نشر منتجات Endace في شبكات عالية الأهمية من قبل في جميع أنحاء العالم لتأمين البنية التحتية الحيوية ضد الهجمات الإلكترونية. ومن خلال شراكتنا الوثيقة مع StarLink، فإننا نكتشف فرص نمو قوية لقدرات Endace في الدفاع وأعمال الحكومات والبنى التحتية الحيوية والمؤسسات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط كافة.

ومما يشجعنا أننا لمسنا كيف أن المنظمات في الشرق الأوسط تدرك الأهمية الحاسمة للأمن الإلكتروني، وتعطي الأولوية للاستثمارات لتنفيذ أسس الدفاع الإلكتروني القوي للبنية التحتية الحيوية." وأضاف Wilson قائلاً: "ولا تكتفي هذه المنظمات بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية فحسب، بل إنها ترسي أسسها بأنفسها في الكثير من الحالات. لقد أثبتت شركة StarLink أنها شريك رائع في المنطقة، حيث تقدم الخبرة المحلية والنطاق الواسع في الترويج لتبني تقنية Endace.

وقال محمد أبو عقدة، المدير الإقليمي لشركة StarLink في المملكة العربية السعودية: "تتعاون شركة StarLink وشركة Endace بشكل استراتيجي في المملكة العربية السعودية منذ المشروع الأول. ومع إدماج Endace وتوسيع فريقها المحلي، يمكننا أن نتعاون في توفير هذه التكنولوجيا المهمة للدفاع الإلكتروني لمجموعة أوسع بكثير من العملاء في جميع أنحاء المنطقة. ولذا فنحن نتطلع إلى تعاون أوثق وأقوى."

نبذة عن Endace

بفضل رصد حزم البيانات الدائم التشغيل القابل للتوسع والتطوير من Endace، تتمتع فرق عمليات الشبكات والأمن بالرؤية العميقة التي تحتاج إليها للتحقيق السريع والدقيق في الحوادث مع وجود أدلة جنائية غنية في متناول أيديها، تجمعها من جميع أدواتها. توفر EndaceProbes خدمات رصد حزم البيانات من الدرجة المؤسسية في بيئات السحابة المحلية والعامة والخاصة، مع ميزات البحث السريع والمركزي والوصول بنقرة واحدة إلى بيانات pcap الكاملة من الحلول الرائدة في مجالي الأمن والأداء (بما في ذلك Palo Alto Networks، وFortinet، وCisco، وSplunk، وElastic، وغيرها الكثير). يمكنك تحليل حركة المرور على الشبكة باستخدام وحدة تحكم واحدة وموحَّدة عبر كل البنى الأساسية للسحابة المحلية أو الخاصة أو العامة للحصول على رؤية سحابية هجينة كاملة.

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