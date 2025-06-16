دبي: أعلنت شركة "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمي التابعة لمجموعة "إي آند"، عن توقيع اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات مع منصة "Emeritus" لتطوير برنامج تدريبي في مجال الذكاء الاصطناعي، يستهدف تمكين المدراء التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي وكبار المسؤولين في الإدارات التنفيذية والمتوسطة في المهارات القيادية والاستراتيجية والعملية، وذلك لتعزيز التحول الرقمي ضمن الشركات.

ويهدف البرنامج إلى سد الفجوات المعرفية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة التعقيدات التي قد تنجم عن دمجه في بيئات العمل، فضلاً عن تزويد المشاركين بالقدرة على مواكبة المشهد المتغير بسرعة في هذا المجال، وذلك من خلال تطبيقات عملية ودراسات حالة من الواقع.

وقال أميت غوبتا، نائب الرئيس لقسم البيانات والذكاء الاصطناعي في شركة "إي آند إنتربرايز": «تتيح لنا الشراكة مع منصة "Emeritus" العمل على تقديم تجربة تعليمية تحولية تركز على بناء مجتمع قيادي متمكن من أدوات الذكاء الاصطناعي، وقادر على الاستفادة من إمكاناته وتحويلها إلى تأثير ملموس على أرض الواقع. ففي الوقت الذي يعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل قطاعات الأعمال واستراتيجيات الأعمال، لم يعد الفهم الأساسي كافياً للقيادات، بل هناك حاجة ماسة إلى وجود أدوات عملية قابلة للتكيّف لقيادة مبادرات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وكفاءة. لقد صُمم هذا البرنامج لتعزيز كفاءة القادة في هذا المجال، وتمكينهم من قيادة تحولات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تراعي الابتكار والأخلاقيات والاستدامة، بما يحقق قيمة تتجاوز حدود قاعات الاجتماعات وتلهم التغيير في قطاعاتهم ومجتمعاتهم.»

من جهته، قال أدي زغاب، النائب التنفيذي للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في منصة "Emeritus": «ندرك في "Emeritus" التحديات الفريدة التي تواجه القيادات التنفيذية في بيئة الأعمال المتسارعة اليوم. يُعد هذا البرنامج الجديد في الذكاء الاصطناعي فرصة تحوّلية للمدراء التنفيذيين الذين يطمحون لتولي منصبٍ مرموق كالرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي. ومن خلال الشراكة مع مؤسسات مرموقة مثل كلية كيلوج للإدارة في جامعة نورثويسترن وغيرها من كبرى كليات إدارة الأعمال العالمية، نقدم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التعليم الحضوري والافتراضي، لتمكين هؤلاء المدراء من قيادة التحول القائم على الذكاء الاصطناعي بكل ثقة وكفاءة.»

يعتمد البرنامج على نهج تعليمي مدمج يجمع بين الجلسات الحضورية والنشاطات الافتراضية المباشرة، حيث يشارك المتدربون في ندوات تفاعلية عبر الإنترنت وجلسات تواصل مع الأقران، ما يوفر لهم فرصاً عملية للتعلم المباشر والتفاعل مع خبراء القطاع والتنفيذيين الآخرين، ويعزز روح التعاون وتبادل المعرفة. ويغطي المنهج الدراسي للبرنامج مفاهيم متقدمة في الذكاء الاصطناعي والأسس التقنية وأطر الحوكمة والاعتبارات الأخلاقية، الأمر الذي يمنح المشاركين فهماً شاملاً لقيادة المبادرات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

ومن خلال أنظمة إدارة التعلم المتقدمة التي توفرها منصة "Emeritus"، سيتمكن البرنامج من تتبع تقدم المشاركين وتقديم مسارات تعلم مرنة لهم، مما يتيح للمدراء التنفيذيين مواصلة تعليمهم بوتيرة تتناسب مع جداول أعمالهم المزدحم. وسيحصل المشاركون على تحليلات عملية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات محددة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والاتصالات. كما ستُعرض أمثلة واقعية من "إي آند إنتربرايز" وشركات رائدة أخرى، لتمكينهم من تطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مبادرات شركاتهم بشكل مباشر.

وبفضل الانتشار العالمي الواسع لمنصة "Emeritus" التي تقدم برامج تعليمية في أكثر من 80 دولة بالتعاون مع أكثر من 80 من كبرى كليات إدارة الأعمال والجامعات العالمية، والحضور الإقليمي القوي لشركة "إي آند إنتربرايز"، فمن المتوقع أن يجذب البرنامج مشاركين من الأسواق المحلية والإقليمية على حد سواء.

في دولة الإمارات، يتماشى هذا البرنامج مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركزٍ عالميٍ رائدٍ في هذا المجال بحلول العام 2031، حيث سيسهم البرنامج في بناء كوادر متخصصة قادرة على قيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، من خلال تزويدهم بالمهارات المتقدمة اللازمة، ما يعزز من تنافسية الأعمال ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

علاوة على ذلك، فإن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الاستدامة. إذ يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانات كبيرة في تحسين كفاءة العمليات، وذلك عبر تقليل استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وتبسيط سلاسل الإمداد وتحسين إدارة الموارد. ومن خلال تدريب القادة على تطبيق هذه الكفاءات، سيسهم البرنامج بشكل غير مباشر في دعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، مثل تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في بيئة الأعمال.

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