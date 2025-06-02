د. ياسر عبد المقصود: بداية لرحلة طموحة نحو بناء مجتمعات عمرانية جديدة ترتكز على الإنسان كعنصر أساسي في التخطيط والتنفيذ

د. عاصم الجزار: الشركة تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين الرؤية المستقبلية الطموحة والقدرة التنفيذية والخبرات المتراكمة

القاهرة: أعلنت شركة ÈLM للتطوير العقاري عن بدء نشاطها رسميًا في السوق المصري، كمطور عقاري متخصص في تطوير الوجهات السكنية والتجارية والمشروعات متعددة الاستخدامات. وكشفت الشركة عن استعدادها لإطلاق مشروعها الأول بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يُعد باكورة مشروعاتها الرائدة في مصر، لتُمثل إضافة واعدة في قطاع التطوير العقاري، مستندة إلى رؤية طموحة تجمع بين الخبرات العريقة وروح الابتكار لدى الجيل الجديد من رواد الأعمال.

يقود شركة ÈLM للتطوير العقاري نخبة من الخبراء والقيادات المتميزة في مختلف المجالات. يرأس مجلس إدارتها الدكتور ياسر عبد المقصود، الرائد في قطاعي الرعاية الصحية والأعمال، والذي يمتلك بصمة واضحة ورؤية متقدمة في القطاع العقاري، مواكبًا أحدث التوجهات لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء المستهدفين محليًا وإقليميًا. ويشغل منصب العضو المنتدب غير التنفيذي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان الأسبق، صاحب الخبرة الواسعة والمعرفة العميقة بتحديات وفرص قطاع التنمية العمرانية والإسكان، اكتسبها على مدار سنوات من العمل والريادة في هذا القطاع الاستراتيجي.

ويتولى المهندس محمود عابدين منصب الرئيس التنفيذي لشركة ÈLM للتطوير العقاري، ويُعد من الشخصيات البارزة في مجال التشييد والتطوير العقاري. ويمتلك شركة "كونكريت للهندسة والمقاولات"، وهي شركة عائلية تأسست عام 1980، وتتمتع بتاريخ طويل في تنفيذ مشروعات كبرى لصالح كل من القطاعين الحكومي والخاص. ويتمتع المهندس محمود عابدين بخبرة واسعة، اكتسبها من قيادته لعدد من المشروعات الكبرى في المنطقة خلال مسيرته في شركة CCC العالمية، ومن أبرز هذه المشروعات: مترو القاهرة، وفندق سانت ريجيس، وسيتي سنتر ألماظة، ما يؤكد قدرته على إدارة وتنفيذ مشروعات وفق أعلى المعايير العالمية.

عبر الدكتور ياسر عبد المقصود، رئيس مجلس إدارة شركةÈLM للتطوير العقاري، عن سعادته بانطلاق الشركة في السوق المصري. وقال: "هذه الخطوة تمثل بداية رحلة طموحة نحو بناء مجتمعات عمرانية جديدة ترتكز على الإنسان كعنصر أساسي في التخطيط والتنفيذ". وأوضح أن رؤية الشركة تنطلق من إيمان راسخ بأن العمران الحقيقي لا يبدأ بالحجر والمباني، بل بالاهتمام بجودة حياة الأفراد، وتوفير بيئة تسمح لهم بالازدهار، والتواصل، وتحقيق طموحاتهم في إطار متوازن ومستدام.

ومن جهته أعرب الدكتور عاصم الجزار عن فخره بإطلاق شركةÈLM للتطوير العقاري، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الكيان الواعد تنبع من إيمانه العميق بأهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة في مصر والمنطقة، وأن الشركة تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين الرؤية المستقبلية الطموحة والقدرة التنفيذية والخبرات المتراكمة، ما يؤهلها لتقديم مشروعات متكاملة ترتقي بمفاهيم التخطيط الحضري وتستجيب لتطلعات الأجيال القادمة.

تتبنى ÈLM للتطوير العقاري قيمًا أساسية ترتكز على النمو المستمر، والاستدامة البيئية، والتواصل المجتمعي، وتوجه جهودها نحو تطوير مشاريعها بعناية فائقة مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة ودمج المسؤولية البيئية في صميم عملياتها. ولا تقتصر طموحات الشركة على البناء والتطوير فحسب، بل تمتد لبناء روابط قوية بين الإنسان والطبيعة والحياة المعاصرة لتعكس مشاريعها روح الانتماء الحقيقية.

جدير بالذكر أن شركة ÈLM للتطوير العقاري تأسست في عام 2024 كمطور عقاري مصري متخصص في تصميم وبناء الوجهات السكنية والتجارية ومشروعات متعددة الاستخدامات. وتقدم الشركة نفسها كشركة ترتكز على مبادئ النمو والاستدامة والتواصل، مع التزام راسخ بإعادة تعريف مفاهيم الحياة العصرية من خلال تصميم مجتمعات متكاملة، ومستدامة تلبي احتياجات المستقبل.

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