أهم نتائج العام المالي المنتهي في ديسمبر 2023:

نجحت الشركة في تحقيق إيرادات قياسية بلغت 15,3 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 49,2٪

ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 47,1٪ لتصل إلى 5,8 مليار جنيه مصري، مصحوبا بهامش أرباح تشغيلية 37,6%

ارتفاع صافي الأرباح المحققة بنسبة 63,5٪ لتصل إلى 3,1 مليار جنيه مصري وهامش ربح 20,4%

شهد قطاع الفنادق أداء قوي فقد ارتفعت إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 94,5% لتصل إلى أكثر من 3,0 مليار جنيه مصري

نجحت الشركة في تحقيق 19,4 مليار جنيه مصري مبيعات عقارية خلال 2023، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا يتجاوز المبيعات العقارية المحققة في العام المالي المنتهي في 2022 بنسبة 75٪

ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 81,2% لتصل الي 10,1 مليار جنيه مصري

أهم النتائج خلال الربع الرابع 2023:

ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 38,6% لتصل إلى 5,0 مليار جنيه مصري

ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 28,4% لتصل إلى 1,8 مليار جنيه مصري وهامش 36,0%

ارتفاع صافي الأرباح المحققة بنسبة 187,8% لتصل إلى حوالي 1,1 مليار جنيه مصري

نجحت الشركة في تحقيق 6,4 مليار جنيه مصري مبيعات عقارية خلال الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 65,9%

القاهرة- مرة أخرى واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال العام المنتهي في 2023 وذلك على الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية الداخلية والعالمية وارتفاع نسب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى جانب إلى ارتفاع وتيرة الأحداث في غزة خلال الريع الرابع من 2023. فقد استمرت الشركة في الحفاظ على أدائها القوي ونمط نموها بفضل تعدد مصادر الإيرادات الخاصة بشركة أوراسكوم للتنمية مصر ويأتي ذلك في مواجهة التحديات التشغيلية الصعبة المحيطة بمرونة عالية مما يؤكد على المكانة القوية للشركة وقدرتها على مواجهة أي أزمات مستقبلية. وكنتيجة مباشرة لقدرتنا المعززة على توسيع نطاق أعمالنا فقد استطاعت الشركة من زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب، والإهلاك والاستهلاك إضافة إلى هوامش الربح والأرباح وتمكنت الشركة أيضا من زيادة مبيعاتها العقارية وتحقيق أرقام قياسية وغير مسبوقة على جميع الأصعدة. بالنسبة لعام 2024، لدينا استراتيجية واضحة لتسريع النمو المربح، وإنشاء أعمال أكثر مرونة وأكثر فعالية من حيث التكلفة بهدف خلق قيمة إضافية للمساهمين.

النتائج المالية

2023:

بلغت إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية 2023 حوالي 15,3 مليار جنيه مصري، بزيادة 49,2٪ مقارنة بنقس الفترة من العام الماضي. على الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، فقد استمرت ربحية الشركة في التحسن خلال العام المالي المنتهي في 2023، فقد ارتفع مجمل الربح المحقق علي أساس سنوي بنسبة 45,7% ليصل الي 5,5 مليار جنيه مصري، مصحوبا بوصول هامش صافي الربح إلى 35,8%. وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي في الإيرادات ومجمل الربح المحقق نتيجة إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع مشاريع الشركة، مما ادي الي تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 10,0 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 36,2٪ مقارنة ب 2022، بالإضافة الي التحسن القوي والملحوظ في اداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن (الدخل المتكرر) فقد ارتفعت الإيرادات المحققة من قطاعي الدخل المتكرر بنسبة 68,5% لتصل الي 4,9 مليار جنيه مصري خلال 2023 مقارنة بنفس الفترة في 2022. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 47,1٪ لتصل إلى 5,8 مليار جنيه مصري مصحوبا بهامش 37,6%. وعلي الجانب الأخر، سجلت الارباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 336,9 مليون جنيه مصري في 2023. وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية. كما ارتفعت مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية بنسبة 189,3٪ لتصل إلى 1,1 مليار جنيه مصري في 2023 نتيجة الي ارتفاع اسعار الفائدة في مصر بشكل عام. وتماشياً مع الارتفاع القوي في إيرادات الشركة خلال 2023 فقد ارتفع أيضا صافي الربح بنسبة 63,5٪ ليصل الي حوالي 3,1 مليار جنيه مصري (2022: 1,9 مليار جنيه مصري).

وقد بلغ الرصيد النقدي للشركة حوالي 5,5 مليار جنيه مصري خلال 2023 وهي زيادة 600 مليون جنيه مصري عن التسعة أشهر الأولى من 2023. كما بلغ رصيد القروض من البنوك 7,7 مليار جنيه مصري في 2023. كما بلغ صافي الدين 2,2 مليار جنيه مصري. وترجع الزيادة في القروض بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. وبلغت صافي الديون إلى صافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية 0,4 مرة خلال 2023.

الربع الرابع من 2023:

أظهرت نتائج الربع الرابع من 2023 نموًا قويًا بفضل قدرة الشركة على مواجهة التحديات التشغيلية المحيطة. فقد ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 38,6٪ لتصل إلى 5,0 مليار جنيه مصري في الربع الرابع من 2023 مقابل 2,9 مليار جنيه مصري في الربع الرابع من 2022. فقد أرتفع مجمل الربح بنسبة 26,0٪ ليصل إلى 1,8 مليار جنيه مصري مصحوب بهامش مجمل ربح قدره 34,3٪. وقد ارتفعت أيضا الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 28,4٪ لتصل إلى 1,8 مليار جنيه مصري خلال الربع الرابع من 2023 مصحوبا بهامش 36,0٪. وتماشياً مع هذا الأداء القوي، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 187,8٪ ليصل الي 1,1 مليار جنيه مصري خلال الربع الرابع من 2023.

قطاع عقارات المجموعة: مرة اخري تقوم الشركة بتحقيق مبيعات عقارية غير مسبوقة حيث بلغت المبيعات الجديدة خلال 2023 حوالي 19,4 مليار جنيه مصري وبزيادة قدرها 74,9٪عن نفس الفترة من العام الماضي

نجحت الشركة في تحقيق مبيعات عقارية حوالي 19,4 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2023 (عام 2022: 11,1 مليار جنيه مصري)، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا يتجاوز المبيعات العقارية المحققة في العام المالي المنتهي في 2022. وقد جاء أداء الربع الرابع وحده قويًا على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية فقد نجحت الشركة في تحقيق 6,4 مليار جنيه مصري خلال الربع الرابع من عام 2023 بزيادة قدرها 65,9٪ مقابل 3,8 مليار جنيه مصري خلال الربع الرابع من عام 2022. وهي أعلي مبيعات ربع سنوية محققة أيضا في تاريخ الشركة. والجدير بالذكر أن الارتفاع في المبيعات العقارية قد نتج من زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة الي زيادة عدد الوحدات المباعة. احتلت O West المرتبة الأولي في المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال 2023 بنسبة (47% من المبيعات)، تليها الجونة بنسبة (39% من المبيعات)، ثم اخيرا مكادي هايتس بنسبة (14% من المبيعات). وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات. قامت الشركة بتسليم 1,071 وحدة سكنية خلال 2023 مما انعكس بالإيجاب على أداء القطاع القاري بالمجموعة. فقد واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي وارتفعت بنسبة 36,2٪ لتصل إلى 10,0 مليار جنيه مصري في 2023 (عام 2022: 7,3 مليار جنيه مصري). كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 24,2٪ لتصل إلى 3,9 مليار جنيه مصري في 2023. بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 81,2٪ لتصل الي 10,1 مليار جنيه مصري خلال 2023. وارتفعت أيضا الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2027 بنسبة 48,2٪ لتصل إلى 22,6 مليار جنيه مصري.

قطاع فنادق المجموعة: ارتفاع إيرادات الفنادق بنسبة 94,5٪ لتصل الي 3,0 مليار جنيه مصري خلال 2023. كما مثل الأجانب ما يقرب من 81٪ من إشغال فنادقنا خلال السنة المالية 2023

حقق نموذج الأعمال المثبت لفنادقنا مرة أخرى نتائج رائعة على الرغم من تأثرها بالصراع الدائر في غزة. خلال السنة المالية المنتهية في 2023، حققنا نتائج قياسية فاقت توقعاتنا مما يدل على وضعنا الفريد ونموذجنا المتميز. أظهرت فنادقنا نموا قويا، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع متوسط أسعار الغرف المباعة إضافة إلى زيادة الطلب على سياحة الترفيه مع زيادة نسبة الإشغال في فنادق المجموعة. فقد شهد قطاع الفنادق تفوقا في جميع المؤشرات مما يبرز جاذبية علاماتنا التجارية، والتزام وشغف موظفينا، والرغبة المتزايدة في السفر من جانب ضيوفنا. ومع استعداد السفر العالمي للنمو القوي المستمر، تتمثل استراتيجيتنا في تقديم أفضل التجارب لعملائنا وجذب الضيوف الأكثر ولاءً والاحتفاظ بهم. فقد انتهز 1,7 مليون عميل الفرصة للاستمتاع بفنادق المجموعة الفريدة خلال السنة المالية 2023، بزيادة 14% مقارنة بالسنة المالية 2022. وعلى أساس ربع سنوي، شهدت فنادقنا أداء قويًا على الرغم من الظروف المعاكسة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 56,9% لتصل إلى 763,7 مليون جنيه مصري. (الربع الرابع من عام 2022: 486,7 مليون جنيه مصري)، مما دفع اجمالي الأرباح التشغيلية إلى 401,0 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 52,4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. وقد أدى تسارع نمو TRevPAR إلى توسيع نفوذنا التشغيلي وقادنا إلى تحقيق 352,2 مليون جنيه مصري من الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بزيادة 90,1٪ مقابل 185.3 مليون جنيه مصري في الربع الرابع من عام 2022. وفي السنة المالية 2023، ارتفعت إيرادات الفنادق لدينا بنسبة كبيرة بلغت 94,5% لتصل إلى 3,0 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1,6 مليار جنيه مصري المسجلة في السنة المالية 2022. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 141,6% لتصل إلى 1,3 مليار جنيه بهامش 43,5%.

قطاع إدارة المدن: استمرار نمو الإيرادات المتكررة بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 38,7٪ إلى 1,9 مليار جنيه مصري

واصل قطاع إدارة المدن نتائجه الإيجابية ومساهمته الفعالة للربع الرابع على التوالي في نتائج أعمال الشركة واستمر في تأمين تدفق قوي في الإيرادات للمجموعة. فقد استمر القطاع في تحقيق نتائج مالية قوية سواء على صعيد الإيرادات او هوامش الربح مستندا إلى إعادة الهيكلة الناجحة. فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 38,7٪ لتصل إلى 1,9 مليون جنيه مصري خلال 2023. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 42,5٪ لتصل إلى 565,5 مليون جنيه مصري في 2023. ويرجع السبب في الزيادة الملحوظة في الإيرادات الي زيادة حجم الفاعليات والاحداث في مختلف الوجهات، مما انعكس إيجابيا على أداء القطاع التشغيلي بالإضافة الي نجاح عمليات إعادة الهيكلة للقطاع مما أدى إلى تحسين جودة وربحية خدماتنا المقدمة.

نبذة عن المدن

الجونة، البحر الأحمر:

استمرت الجونة في إثبات مكانتها كواحدة من أهم الوجهات في مصر، فقد ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 111,5٪ لتصل إلى 2,6 مليار جنيه مصري خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 1,2 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبذلك فقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية في الجونة بنسبة 71,2٪ لتصل إلى 7,6 مليار جنيه مصري خلال 2023 مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي. وتمكنت الشركة أيضا خلال عام 2023 من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 78,6٪ ليصل إلى 128,697 جنيه مصري للمتر المربع مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي. خلال 2023 تمكنت الشركة من تسليم 388 وحدة بالفعل للعملاء. ومن المتوقع تسليم حوالي 370 وحدة في 2024. كما واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي وارتفعت بنسبة 30,1٪ لتصل إلى 5,0 مليار جنيه مصري خلال 2023.

مرة أخرى، حقق نموذج الأعمال المثبت لفنادق الجونة نتائج ربع سنوية رائعة واستفاد من مكانتها الرائدة في السوق وعلاقاته القوية مع مشغلي الرحلات الأوروبية، مما أتاح النمو في الأرباح التشغيلية والمالية لفنادق الجونة. فقد بلغت معدلات الإشغال 72% خلال 2023 (عام 2022: 70٪). مثل الأجانب 84٪ من إجمالي إشغال فنادقنا خلال الربع الرابع من عام 2023 و82٪ خلال عام 2023. وقد أدت معدلات الإشغال القوية والنمو الكبير في أسعار الغرف الفندقية المباعة، سواء بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، إلى زيادة إيرادات الفنادق بنسبة 88,4٪ لتصل إلى 2,6 مليار جنيه مصري خلال عام 2023. كما أرتفع متوسط سعر الغرفة المباعة بنسبة 78,5٪ إلى 2,922 جنيهاً مصرياً لليلة الواحدة. بينما ارتفعت اجمالي الأرباح التشغيلية لفنادق الجونة بنسبة 111,9٪ إلى 1,5 مليار جنيه مصري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وعلى صعيد اخر تم الانتهاء من إحلال وتجديد بعض الغرف في فنادق شيراتون واوشن فيو. كما تواصل المجموعة عملية البناء لإضافة 29 غرفة جديدة إلى فندق كازا كوك الجونة. وعلي الجانب الأخر واصل قطاع إدارة المدن أداءه الإيجابي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 36,3٪ لتصل إلى 1,8 مليار جنيه مصري خلال 2023 (عام 2022: 1,3 مليار جنيه مصري). وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات الجونة بنسبة 49,6٪ لتصل إلى 9,8 مليار جنيه مصري في 2023 (عام 2022: 6,5 مليار جنيه مصري).

مشروع (O West):

واصل المشروع تأكيد مكانته الرائدة في غرب القاهرة، فقد ارتفعت المبيعات العقارية لتصل الي 2,8 مليار جنيه مصري خلال الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 25,9٪ مقارنة بنفس الفترة من 2022. وبذلك فقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية في 2023 لتصل الي 9,2 مليار جنيه مصري بزيادة 59,7٪ عن عام 2022. ونتج هذا النمو من تمكن الشركة من زيادة متوسط سعر بيع المتر بنسبة 50,9٪ إلى 57,739 جنيهًا للمتر المربع، إضافة الي ارتفاع عدد الوحدات المباعة خلال الفترة بنسبة 27,4٪ لتصل الي 1,059 وحدة خلال 2023. على جانب التطوير تستمر الشركة في الإسراع من عمليات البناء والتشييد فقد قامت الشركة بتسليم حوالي 283 وحدة خلال 2023. كما تخطط الشركة لتسليم أكثر من 1000 وحدة قبل النصف الثاني من 2024. والجدير بالذكر انه قد تم البدء في أعمال بناء نادي O West. ومن المتوقع افتتاح النادي جزئيًا خلال عام 2024، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للدخل المتكرر للشركة. وعلي الجانب الأخر فقد ارتفعت إجمالي الإيرادات لشركة O West بنسبة 38,2٪ لتصل إلى 4,0 مليار جنيه مصري خلال 2023.

مكادي هايتس، البحر الأحمر:

واصلت المبيعات العقارية بمكادي هايتس في تحقيق ارقام مبيعات قياسية، فقد ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 165,6٪ لتصل الي 904,1 مليون جنيه مصري خلال الربع الرابع من عام 2023. وبذلك فقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية خلال 2023 الي 2,7 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 181,9٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 47,3٪ لتصل إلى 52,344 جنيهًا مصريًا للمتر المربع خلال 2023، إضافة الي ارتفاع عدد الوحدات المباعة خلال الفترة بنسبة 93,8٪ لتصل الي 434 وحدة خلال 2023. خلال 2023 تمكنت الشركة من تسليم 400 وحدة بالفعل للعملاء ومن المتوقع تسليم حوالي 500 وحدة في 2024. ونتيجة الي ذلك فقد ارتفعت الإيرادات العقارية بمكادي بنسبة 62,5٪ لتصل إلى 964,9 مليون جنيه مصري (عام 2022: 593,7 مليون جنيه مصري). كما واصل قطاع إدارة المدن أداءه الإيجابي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 69,4٪ لتصل إلى 68,7 مليون جنيه مصري خلال 2023. وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات مكادي هايتس بنسبة 64,5٪ لتصل إلى أكثر من 1,0 مليار جنيه مصري في 2023.

طابا هايتس، سيناء:

تظل مرتفعات طابا هي الوجهة الأكثر تحديًا بالنسبة للمجموعة. ومع ذلك، فإن الجهود المتواصلة لاستعادة موقع الوجهة على خريطة السفر الدولية بدأت تظهر بعض النتائج الإيجابية، حتى بدأت الحرب على غزة خلال أكتوبر 2023. ولا تزال استراتيجية الشركة على المدي القصير لفنادق طابا هايتس تتركز على تطوير وتعزيز فرص الأعمال الحالية. وستواصل الشركة في خفض معدل الانفاق وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف مع التأكد في الوقت نفسه من تشغيل مرتفعات طابا بكامل طاقتها عندما تتحسن الظروف وتعود حركة السياحة. بلغ إجمالي الإيرادات من طابا خلال 2023 حوالي 479,7 مليون جنيه، بزيادة 135,3% مقارنة بالسنة المالية 2022. وحتى الآن لدينا فندق واحد فقط يعمل من بين الفنادق الستة.

نتائح أعمال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2023

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-انتهى-