دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتفل شركة الإمارات جلوبال للمركبات الكهربائية (EGME)، التابعة لمجموعة الفهيم، المزود الإقليمي الرائد لحلول المركبات التجارية الكهربائية المتكاملة، بمرور عامين من النجاح بصفتها الموزع الحصري لشاحنات SANY الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الإعلان عن إدخال ثلاثة طرازات جديدة إلى مجموعتها من الشاحنات. وسيتم الإطلاق الرسمي لهذه الطرازات الجديدة وتوفرها مباشرة في سوق الدولة اعتباراً من اليوم الأول لمعرض موبيليتي لايف الشرق الأوسط 2025.

ومنذ اليوم الأول لانطلاق عملياتها، كانت شركة EGME في طليعة رواد التحول نحو وسائل النقل والخدمات اللوجستية المستدامة في المنطقة. ويُعد إطلاق هذه الطرازات الجديدة دليلاً واضحاً على النمو السريع والنجاح الكبير الذي حققته الشركة، كما يمثل هذا الحدث محطة مفصلية تُعلن خلاله الشركة وبشكل رسمي عن انطلاق "المرحلة الثانية" من خطة التوسع الإقليمي للشركة.

وقد بدأت شركة EGME خلال المرحلة الأولى بطرازين فقط من الشاحنات الكهربائية، شاحنة SANY الثقيلة بسعة بطارية 350 كيلو واط ساعة، والشاحنة الخفيفة بسعة بطارية 105 كيلو واط ساعة. وخلال العامين الماضيين، قامت الشركة بتوريد والإشراف على تشغيل 30 شاحنة ثقيلة و10 شاحنات خفيفة بالتعاون مع أبرز شركاء النقل والخدمات اللوجستية العالميين، بما في ذلك: DSV، وEinride، وEmirates Logistics، وDB Schenker، وKuehne + Nagel، وRed Lines International، وMassar Solutions، وAVL General Land Transport، حيث أصبحت شاحنات SANY مشهداً مألوفاً بشكل متزايد على طرق الدولة، حيث تعمل يومياً في مهام متنوعة ومع قطاعات صناعية متعددة.

وتُعد شاحنات SANY الكهربائية من المركبات متعددة الاستخدامات وذات مرونة في الأداء، وهي في طريقها لتصبح الخيار المفضل ضمن فئة المركبات التجارية الكهربائية لدى مشغلي نقل الحاويات، ومراحل التوصيل الأولى والأخيرة، ونقل المواد الخام، وغيرها من القطاعات المتنوعة.

وباعتبار أن لكل قطاع صناعي تحدياته ومتطلباته الخاصة، فإن شاحنات SANY الكهربائية تواصل إثبات كفاءتها دوماً من خلال تواجدها في الجناح رقم J20 في مركز دبي التجاري العالمي، تُعد مشاركة شركة EGME في هذا الحدث فرصة محورية لعرض إنجازاتها في قطاع الشاحنات الكهربائية، وتسليط الضوء على الطرازات الجديدة التي أُضيفت إلى مجموعتها.

وستقوم الشركة بالكشف عن الطرازات الثلاثة الجديدة خلال معرض موبيليتي لايف الشرق الأوسط وهي:

شاحنة SANY الكهربائية 8X4 القلاب، بسعة 25 متر مكعب. وهي مثالية لأعمال المواقع الإنشائية، والمحاجر، والكسارات .

الكهربائية القلاب، بسعة 25 متر مكعب. وهي مثالية لأعمال المواقع الإنشائية، والمحاجر، والكسارات شاحنة SANY الكهربائية 4X2 بحمولة 12 طن، متعددة الاستخدامات، وهي مناسبة لأعمال البلديات، والخدمات اللوجستية متوسطة المدى، وتوزيع الأغذية والمشروبات .

الكهربائية بحمولة 12 طن، متعددة الاستخدامات، وهي مناسبة لأعمال البلديات، والخدمات اللوجستية متوسطة المدى، وتوزيع الأغذية والمشروبات رأس قاطر SANY الكهربائي 4X6 والمزود ببطارية 588 كيلوواط ساعة. وهو مصمم للاستخدام لمدى أطول بشحنة واحدة، ومناسب لنقل المواد والحاويات .

وتزامناً مع طرح هذه المركبات في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة EGME أيضاً عن استثمارها في حلول "التحول الكهربائي" المتكاملة لعملائها. وتشمل هذه الحلول توريد المركبات بشكل شامل، وبرمجيات إدارة الأسطول، ومحطات تبديل البطاريات، بالإضافة إلى بنية تحتية متقدمة لشحن المركبات في المستودعات باستخدام أنظمة الشحن الجماعي المباشر.

وبحسب شركة EGME، فإن هذه الحلول المتكاملة تُسهّل على العملاء عملية التحول إلى المركبات التجارية الكهربائية، كما تتماشى في الوقت ذاته مع الهدف الوطني لدولة الإمارات نحو تعزيز التنقل المستدام.

من جهته، قال هاني توفيق، المدير العام لشركة الإمارات العالمية للمركبات الكهربائية: "استطعنا على مدار العامين الماضيين أن نثبت أن الشاحنات الكهربائية قادرة على العمل بكفاءة وموثوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما وضعنا أيضاً الأساس لنظام بيئي ذكي وقابل للتوسع، يدعم نمو واعتماد الأساطيل الكهربائية التجارية عبر مختلف القطاعات الصناعية."

وكجزء من مشاركتها في معرض موبيليتي لايف الشرق الأوسط 2025، وجهت شركة EGME الدعوة للعاملين في القطاع، وشركائها، ومشغلي الأساطيل لزيارتها في جناحها. وستتيح هذه الزيارة فرصة للتعرف بشكل أعمق على اختيارات التنقل الكهربائي الموسّعة، واستكشاف سبل التعاون نحو مستقبل أنظف وأكثر كفاءة في قطاع النقل.

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