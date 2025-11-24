

• التكريم يسلّط الضوء على نموذج استراتيجي قابل للتوسّع يعيد تشكيل البنية التحتية النظيفة ومنظومات التوريد الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

القاهرة، مصر: أعلنت جوائز روّاد الأعمال في مصر (EEA) 2025 عن فوز شركة "إنجازات" بجائزة "الثنائي المُبتكر"، تقديراً لشراكتها التي تمتد عبر قطاعات مختلفة مع شركة نستله، والتي تهدف إلى بناء منظومة توريد محلية عالية الكفاءة ومنخفضة الكربون، ترتكز على الاستدامة وتمتد عبر سلسلة القيمة من المزارع وصولاً إلى التصنيع.

يعكس هذا التقدير شراكة بدأت في عام 2024، حين كانت شركة نستله تبحث عن شريك مصري قادر على توفير مدخلات زراعية مستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك المياه والطاقة ضمن عملياتها وشبكة المزارعين المتعاملين معها. وقد قدمت "إنجازات" نموذجاً يزيل العوائق الاستثمارية، ويقدّم البنية التحتية النظيفة كخدمة، ويضمّن تدريب المزارعين داخل سلسلة القيمة، مع إرساء منظومة توريد قائمة على الإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد على المدخلات المستوردة.

بدعم من شركة نستله، التي ترعى هذه المبادرة المشتركة في إطار التزاماتها العالمية تجاه معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) والزراعة التجددية، وضعت "إنجازات" برنامجاً متكاملاً نجح حتى الآن في تدريب أكثر من 650 مزارعاً وخبيراً زراعياً، مع خطة للوصول إلى أكثر من 5,000 مزارع خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال محمد الدمرادش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنجازات:"من خلال شراكتنا مع نستله، تقوم "إنجازات" بتشغيل بنية تحتية شمسية بقدرة 5 ميجاوات، وإدارة المياه بكفاءة تصل إلى 95%، إلى جانب توسيع دعم الزراعة التجددية عبر شبكة مزارعي نستله في القاهرة والإسكندرية والدلتا وصعيد مصر. هذه النتائج تُظهر ما يمكن تحقيقه عندما تُصمَّم البنية التحتية لمعالجة التحديات الفعلية: التكلفة، والكفاءة التشغيلية، واحتياجات الأفراد الذين يقومون على تشغيل سلاسل الإمداد. إن تكريم EEA يعكس جهوداً مستمرة لتمكين المزارعين والصناعات من الوصول إلى الطاقة النظيفة وكفاءة المياه وممارسات الزراعة التجددية. ومع توسّع عملياتنا إقليمياً وعالمياً، نواصل التركيز على تطوير بنية تحتية تعزّز سبل العيش وتدعم منظومات توريد تعتمد على إنتاج محلي مستقر ومستدام."

تأتي هذه الشراكة ضمن الإطار الأوسع لعمل "إنجازات"، باعتبارها من أبرز الشركات المتكاملة في مجال البنية التحتية النظيفة في مصر، وبرؤية تهدف إلى إتاحة الموارد المستدامة للجميع عبر إزالة العوائق التمويلية والفنية. وتعمل الشركة على تصميم وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة الشمسية والمياه، إضافة إلى تقديم الدعم الزراعي وبرامج بناء القدرات من خلال "إنجازات أجرو" وشركاتها التابعة. ويعتمد نموذجها التشغيلي على آليات اشتراك مرنة مثل "الدفع حسب الاستخدام" و"اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، ما يتيح للمزارعين والشركات تبنّي الحلول الحديثة دون الحاجة إلى استثمارات مسبقة. ويساعد هذا النهج المزارعين على التحول إلى أنظمة أكثر كفاءة، حيث تستبدل الطاقة الشمسية الديزل، ويُخفَّض الهدر عبر تقنيات الري الذكي، وتزداد الإنتاجية مع تقليل تكاليف التشغيل.

تدير "إنجازات" اليوم أكثر من 15 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وتشغّل قدرات طاقة شمسية مطوَّرة تبلغ 63 ميجاوات، كما نفّذت مشاريع تفوق قيمتها 70 مليون دولار في مجالات المياه والطاقة والغذاء. وتضم محفظة الشركة أكبر مشروع استصلاح صحراوي خارج الشبكة في مصر، ومحطات رئيسية للتحلية المعتمدة على الطاقة الشمسية للري الحقلي، إلى جانب واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على الأسطح الصناعية في المنطقة. وقد أبرزت وزارة التخطيط دور الشركة خلال مؤتمر COP27، مما ساهم في توسيع انتشار نموذجها وارتفاع الطلب عليه محلياً.

وبعد تحقيق نمو متواصل في السوق المصرية، تتجه "إنجازات" اليوم إلى التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يشمل تأسيس عمليات في لبنان وسوق أبوظبي العالمي (ADGM).

نبذة عن إنجازات

تُعد إنجازات شركة مصرية رائدة تعمل على توسيع الوصول إلى الطاقة النظيفة والمياه والزراعة المستدامة، مع حضور متنامٍ في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. تضم إنجازات تحت مظلتها خمس شركات شقيقة تعمل في مجالات البنية التحتية للطاقة الشمسية والمياه، وخدمات القيمة المضافة للزراعة المستدامة وأدوات خفض المخاطر، وبرامج بناء القدرات في منظومة المياه–الطاقة–الغذاء، إلى جانب إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية. وتقدّم إنجازات حلول البنية التحتية النظيفة كخدمة، ما يسهّل على القطاعات التجارية والصناعية والزراعية الحصول على مرافق نظيفة دون أعباء استثمارية أو تحديات فنية. ويرتكز نموذج أعمالها على تطوير بنية تحتية نظيفة مخصخصة، عبر تنفيذ سلسلة التطوير الكاملة من التصميم والتمويل إلى البناء والتملك والتشغيل — لتقديم خدمات الطاقة والمياه بنظام "الدفع حسب الاستخدام".وتُدير الشركة اليوم أكثر من 15 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وهو ما يعادل تلبية احتياجات مدينة يفوق عدد سكانها المليون نسمة. كما طوّرت مشروعات تتجاوز قيمتها 70 مليون دولار في مجالات المياه والطاقة والغذاء، وأنشأت 63 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية ذات أثر ملموس في خفض الانبعاثات وخلق فرص العمل. وإلى جانب ذلك، نشرت إنجازات مركز تشغيل وصيانة بقدرة 500 ميجاوات، وتعمل على تنفيذ برنامج وطني لبناء قدرات أكثر من 5,000 مزارع في مختلف أنحاء البلاد، مع خطة للتوسع المستمر.

-انتهى-

#بياناتشركات