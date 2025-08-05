محسن: مع وجود أكثر من 3.76 مليون طالب في التعليم العالي بمصر، تعمل لايم على توسيع شبكة شركائها في القطاع التعليمي

القاهرة – في خطوة محورية نحو تعزيز فرص الوصول إلى التعليم العالي في مصر، أعلنت شركة لايم للتمويل الاستهلاكي، أكبر منصة لتمويل التعليم في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع جامعة المستقبل بمصر، وذلك خلال مشاركتها في معرض Edugate – أكبر معرض للتعليم العالي في مصر – حيث شاركت لايم بصفتها الشريك المالي للمعرض.

تمثل هذه الشراكة محطة هامة في مسيرة التوسع الاستراتيجي لشركة لايم، وتعزز مهمتها في جعل التعليم العالي أكثر سهولة من خلال حلول تمويل شفافة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الطلاب وأسرهم.

وعلّق السيد أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم، قائلاً: "نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية خلال فعاليات EduGate، وهو حدث يجمع آلاف الطلاب والمعلمين من جميع أنحاء الجمهورية. ومع وجود أكثر من 3.76 مليون طالب في مراحل التعليم العالي بمصر، تزداد الحاجة إلى حلول تمويلية ذكية ومرنة تغطي مختلف المراحل التعليمية. ولاستيعاب هذا الطلب المتزايد، تعمل لايم على توسيع شبكة شركائها في القطاع التعليمي، حيث نتعاون اليوم مع أكثر من 300 مؤسسة تعليمية لتمكين الأسر من دعم رحلة تعليمية غنية ومتواصلة – بدءًا من الحضانة وحتى الجامعة وما بعدها."

ومن جانبه، صرّح الأستاذ الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل بمصر، قائلاً :"نفخر بشراكتنا مع لايم لإدخال تقنيات التكنولوجيا المالية المتقدمة في منظومة التعليم. هذه الشراكة تعكس التزامنا بتعزيز فرص الوصول إلى التعليم وتطوير منظومة التعلم في مصر. نحن نوفر دعمًا ذكيًا من أجل مستقبل أكثر ذكاءً، بما يضمن بقاء التعليم العالي متاحًا وفعّالًا ومتوافقًا مع متطلبات المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع الطلاب الذين يختارون سداد المصروفات الدراسية السنوية بالكامل من خلال لايم بخصم حصري بنسبة 10%."

وتعد هذه الشراكة مع جامعة المستقبل بمصر دليلاً على التأثير المتزايد لشركة لايم في قطاع التعليم، وعلى التزامها بدعم الطلاب والمؤسسات التعليمية من خلال حلول مالية شاملة ومبتكرة.

نبذة عن لايم للتمويل الاستهلاكي:

لايم للتمويل الاستهلاكي هي أكبر منصة رقمية في مصر متخصصة في تمويل التعليم كاستثمار طويل الأجل. بينما تنطلق لايم بتمكين العائلات عبر حلول تمويلية مرنة، وواضحة، ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تغطي رحلة التعليم كاملة من الحضانة وحتى الدكتوراه، فإنها في الوقت ذاته تؤسس قاعدة للتوسع مستقبلاً نحو قطاعات أخرى ذات تأثير واسع.

يقدّم التطبيق منصة رقمية شاملة تضم نخبة من المؤسسات التعليمية، إلى جانب تجربة رقمية سلسة للتسجيل والموافقة، وأدوات ذكية تستند إلى البيانات لدعم اتخاذ قرارات مدروسة. برؤية تهدف إلى خدمة شرائح متعددة من المستهلكين وتعزيز الشمول المالي من خلال حلول رقمية جديدة تعتمد على أحدث التقنيات، أنشأت مجموعة بنك أبو ظبي الأول في الإمارات شركة لايم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

بدعم من الخبرة والقوة المؤسسية لمجموعة بنك أبو ظبي الأول، وإشراف مجلس من الخبراء متعدد التخصصات، تلتزم لايم بتحقيق نمو منظم، وشمول مالي، وأثر مستدام في منظومة التكنولوجيا المالية المتطورة في مصر.

نبذة عن جامعة المستقبل بمصر:

تُعد جامعة المستقبل بمصر (FUE) من الجامعات الخاصة الرائدة والمصنفة ضمن أفضل الجامعات في مصر، ومعترف بها من قبل مؤسسات تصنيف دولية مرموقة مثل: QS، Shanghai، U.S. News، Scimago، Times Higher Education، وWebometrics.

تقدم الجامعة برامج أكاديمية معتمدة عالميًا من خلال شراكات أكاديمية متميزة مع جامعات دولية بارزة مثل:

جامعة سينسيناتي (الولايات المتحدة الأمريكية)

جامعة كوليدج كورك (أيرلندا)

جامعة كيس ويسترن ريزيرف (الولايات المتحدة الأمريكية)

جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا (الولايات المتحدة الأمريكية)

وقد حصلت برامج الجامعة على الاعتماد الرسمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE)، كما تلبي المعايير الدولية، بما في ذلك اعتماد ABET للحاسبات، واعتماد ACPE للصيدلة.

تضم جامعة المستقبل ست كليات رائدة:

كلية طب الفم والأسنان

كلية الهندسة والتكنولوجيا

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

كلية الصيدلة

كلية التجارة وإدارة الأعمال

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وتوفر الجامعة بيئة تعليمية متطورة تشمل معامل ذكية، مستشفى تخصصي لطب الأسنان، أول مصنع صيدلاني داخل

الحرم الجامعي في مصر، ومكتبة شاملة.

كما تضم هيئة تدريس مصنفة عالميًا، من بينهم أساتذة ضمن أعلى 2% من الباحثين على مستوى العالم وفقًا

لتصنيف جامعة ستانفورد. وجاءت الجامعة في المرتبة الأولى بين الجامعات الخاصة في مصر بحسب تصنيف QS Employability Lens الخاص بخريجين الجامعة، مما يؤكد التزام الجامعة بإعداد طلابها لمسيرات

مهنية ناجحة داخل مصر وخارجها.

لمعرفة المزيد عن جامعة المستقبل في مصر، يرجى زيارة الموقع الرسمي للجامعة:

🔗 www.fue.edu.eg

-انتهى-

#بياناتشركات