الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: حققت أكاديمية الشارقة للنقل البحري انجازاً جديداً في مسيرتها نحو التحول الرقمي بإطلاق الشهادات المصغّرة عبر منصة Educhain القائمة على تقنية البلوك تشين. وتمكّن هذه المبادرة الطلاب من تلقي شهادات رقمية موثقة عن إنجازات ومهارات محددة، ما يسهم في تعزيز سجلاتهم الأكاديمية وتحسين فرصهم التوظيفية.

تتماشى هذه الخطوة مع الرؤية التي تتبناها الأكاديمية لبناء نظام تعليمي حديث يعتمد على التكنولوجيا ويركز على المهارات، الأمر الذي يضمن للطلاب إمكانية عرض انجازاتهم في صيغة رقمية آمنة وغير قابلة للتلاعب. ويتسنى للطلاب أيضاً مشاركة هذه الشهادات بسهولة على منصات مهنية مثل LinkedIn لتسليط الضوء على إنجازاتهم محلياً ودولياً.

الشهادات المصغّرة: مستقبل التعلّم القائم على المهارات

توفر الشهادات المصغّرة طريقة سهلة وفعّالة للطلاب الراغبين في تطوير قدراتهم في ظل تزايد الطلب على التعليم القائم على المهارات، إذ تركز هذه الشهادات على كفاءات محدّدة وإنجازات تعليمية قصيرة الأمد، ما يجعلها أكثر ملائمةً لسوق العمل سريع التغيّر.

ومن خلال إصدار هذه الشهادات المصغّرة عبر منصة Educhain تضمن أكاديمية الشارقة للنقل البحري أن تقدم هذه الشهادات المميزات التالية:

التحقق الفوري من صحتها وتقليل الاعتماد على إجراءات التحقق اليدوي

الأمان الكامل ضد التلاعب والحماية من عمليات التزوير

سهولة المشاركة مع أصحاب العمل والمؤسسات الأكاديمية العالمية من خلال موقع LinkedIn ومنصات التواصل الاجتماعية الأخرى

منصة Educhain تقود التحول الرقمي في مجال توثيق الشهادات

توفر منصة Educhain، التي تحظى بثقة كبرى الجامعات في المنطقة، باقة من الحلول السهلة والمتطورة للمؤسسات الراغبة في تحديث بنيتها الرقمية بالاعتماد على تقنية Hyperledger Fabric التي تتيح إصدار شهادات رقمية موثوقة تشمل المؤهلات الأكاديمية، وكشوف الدرجات، وبطاقات الهوية الطلابية والشهادات المصغّرة.

بهذه المناسبة، قال جاري ليانج، المدير التنفيذي لشركة Educhain: "يعكس إطلاق أكاديمية الشارقة للنقل البحري للشهادات المصغّرة رؤيتها الاستشرافية لقطاع التعليم. وسوف توفر الأكاديمية من خلال تقنية البلوك تشين شهادات معترف بها عالمياً ويمكن التحقق من صحتها فوراً، وتهدف هذه الخطوة إلى التغلب على التحديات الناجمة عن إصدار الشهادات بصورة تقليدية".

جدير بالذكر أن أكاديمية الشارقة للنقل البحري قد تبنت منذ تأسيسها مفهوم التحول الرقمي واستعانت بأحدث التقنيات لتعزيز التجربة التعليمية، وسرعان ما أصبحت احدى المؤسسات الرائدة عالمياً في قطاع التعليم البحري بفضل التزامها بتقديم برامج تدريبية عالية المستوى. وقد كان للدكتور هاشم الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، دور حيوي في دفع عجلة هذه الابتكارات وتعزيز التزام الأكاديمية بتبني التقنيات المستقبلية.

من جانبه، قال محمد عفّان، مدير قسم تقنية المعلومات في أكاديمية الشارقة للنقل البحري: "في ظل التطور المستمر الذي يشهده قطاع التعليم، يجب على المؤسسات أن تزوّد طلابها بفرصة للتنافس في سوق العمل العالمي. وسوف تمكّننا هذه الشهادات المصغّرة من سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات الصناعة."

وبذلك، تنضم أكاديمية الشارقة للنقل البحري إلى مجموعة من المؤسسات التعليمية العالمية التي تسعى إلى توفير تجربة تعليمية أكثر مرونة ومصداقية وارتباطاً بسوق العمل. وفي ظل الاقبال المتزايد على الشهادات المعتمدة على تقنية البلوك تشين، يرسي تعاون الأكاديمية مع Educhain معايير جديدة للتعليم القائم على المهارات في المنطقة.

نبذة عن أكاديمية الشارقة للنقل البحري

تُعد أكاديمية الشارقة للنقل البحري إحدى المؤسسات المرموقة في مجال التعليم البحري، وتهدف الأكاديمية إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لتحقيق التميّز في قطاع النقل البحري. تجمع الأكاديمية بين التعليم الأكاديمي المكثف والتدريب العملي لإعداد وتأهيل قادة ومبتكرين في مجال النقل البحري.

نبذة عن Educhain

Educhain هي شركة كندية تم تأسيسها عام 2018 وتختص بتوفير حلول التوثيق الرقمي لتمكين المؤسسات الأكاديمية من إصدار وتصديق ومشاركة السجلات الرقمية بأمان عبر تقنية البلوك تشين. تسعى Educhain إلى إحداث ثورة نوعية في كيفية الاعتراف بالإنجازات الأكاديمية ومشاركتها، ولا تقتصر خدماتها على التعليم فقط بل تشمل أيضاً قطاعات الرعاية الصحية ومختلف الشركات والوزارات. وتضم قائمة عملائها الموثوقين في دولة الإمارات: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، ومجموعة مدارس ريبتون.

-انتهى-

#بياناتشركات