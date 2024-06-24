سوديك تفتتح مشروع EDNCفي سبتمبر 2024

أحدث المشروعات التجارية بالقاهرة الجديدة

القاهرة في 24 يونيو 2024: أعلنت سوديك، شركة التطوير العقاري الرائدة في مصر، عن افتتاح مشروع EDNC، أحدث المشروعات التجارية بشرق القاهرة وذلك في سبتمبر القادم. يشغل مشروع EDNC موقعًا استراتيجيًا على شارع التسعين مباشرةً بجوار الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC).

يضم مشروع EDNC باقة متنوعة من المطاعم المتخصصة بمفاهيم جديدة، وتجارب تسوق مبتكرة، ومناطق مخصصة للترفيه، بالإضافة لمطعم وفندق نوبو العالمي الشهير، حيث سيتم افتتاح المطعم أوائل 2025، ليصبح أول مطعم يحمل علامة نوبو التجارية في مصر.

ومن أهم متاجر التجزئة الذي سيتم افتتاحها قريباً وOLA’s by Brunch & Cake، وCanelé patisserie، Bascota وإزمير سراي وCLAY، وShogun للطعام الياباني، والمطعم اللبناني "قهوة مهنا"، وCoco، وDiner 3 الذي يقدم تجربة طعام أمريكية متخصصة. ولعشاق القهوة، يفتح Muchido أبوابه لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى Coffee Fellows وMulliri. وسيتمتع الزوار بتجارب جديدة فيGigi Burger Bar وThe Grand Theatre، بالإضافة الى جميع الخدمات اليومية في سعودي ماركت ومحمد الصغير وصيدلية دكتور إم. كما يضم مشروع EDNC أيضًا أحدث مركز مبيعات لشركة سوديك والذي يقدم أحدث تجارب تفاعلية للعملاء والزوار على حد سواء.

وتعليقًا على ذلك، قال أيمن عامر، مدير عام سوديك: "يسعدنا الإعلان عن افتتاح مشروع EDNC في سبتمبر 2024، والذي يمثل أحدث تجربة تجزئة من نوعها في منطقة شرق القاهرة ووجهة التجزئة الرئيسية لشركة سوديك في شرق القاهرة، وهو المكون الثاني للمجمع التجاري الأكبر للشركة في قلب القاهرة الجديدة. ومن خلال هذا المشروع، نفخر بتقديم مفاهيم تجزئة جديدة وغير مسبوقة للسوق المصري، من خلال التعاون مع أهم الشركاء العالميين الذين سيقدمون مجموعة فريدة من التجارب والمفاهيم الجديدة للترفيه والضيافة."

يمتد مشروع EDNC على مساحة إجمالية 14,765 متر مربع. ويتمتع بتصميمه المعماري الحديث الذي يتضمن أعمالًا فنية ومساحات خضراء وأماكن ترفيهية مختلفة مما يضمن تقديم وجهة تسوق فريدة من نوعها لتناسب كل الزائرين.

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