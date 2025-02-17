سيعمل الشركاء على الاستفادة من مشاركة الخوادم، وتحسين خدمات الإنترنت، وتعزيز الاتصال الشبكي لتوفير اتصال محسن، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي الوطني.

الرياض: أعلنت شركة «اتحاد سلام للاتصالات»، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "EdgeNext" في مؤتمر ليب LEAP 2025، بهدف تعزيز التعاون في بيئة الاتصالات التنافسية في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والأهداف الطموحة التي وضعتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، و.

وسيتم بموجب هذه الشراكة، إطلاق عدة مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز قدرات تقديم الخدمات والشبكات لدى شركة "EdgeNext" في المنطقة. وتشمل أولى الاتفاقيات قيام "EdgeNext" بتوطين خوادمها في مراكز البيانات المتقدمة لشركة «اتحاد سلام للاتصالات»، والاستفادة من خدمات استضافة البيانات المميّزة والوصول إلى الإنترنت. ويوفر هذا الإعداد لشركة "EdgeNext" بنية تحتية مادية آمنة وموثوقة، مما يمكنها من الاستفادة من مرافق شركة «اتحاد سلام للاتصالات» لتحقيق الأداء الأمثل للخدمات وقابليتها للتوسعة والتطور.

وقال المهندس أمجد عرب الرئيس التنفيذي لقطاع المشغلين والشراكات في شركة «اتحاد سلام للاتصالات» في تصريح بهذه المناسبة: "إن شراكتنا مع "EdgeNext" تجسد التزامنا ليس فقط بتلبية الاحتياجات الرقمية لمجتمعنا، بل بتجاوزها بتقديم خدمات مستقبلية متجددة. ومن خلال هذا التعاون، فإننا نضع معايير جديدة للاتصال والابتكار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتوطين المحتوى".

وفي إطار تعزيز الشراكة بشكل أكبر بين الجانبين، ستقوم شركة "EdgeNext" بشراء خدمات الإنترنت مباشرة من شركة «اتحاد سلام للاتصالات»، مما يضمن لها الوصول إلى خدمات إنترنت قوية وعالية السرعة وضرورية لعملياتها. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل شركة «اتحاد سلام للاتصالات» على تسهيل اتصال "EdgeNext" مع شبكة الإنترنت السعودية، مما يعزز بشكل كبير من الترابط بين شبكتهما والوصول إليها ضمن النظام التقني الرقمي المحلي.

ومن جانبه، قال ديجيانج لي، المدير العام لشركة "EdgeNext": "إن توحيد الجهود مع شركة «اتحاد سلام للاتصالات» من شأنه أن يسرع من مهمتنا في تقديم تجارب محتوى لا مثيل لها لعملائنا. وهذا دليل راسخ على التزامنا بالاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز خدماتنا وكفاءة شبكتنا".

ويؤكد هذا التعاون الدور الرائد لشركة «اتحاد سلام للاتصالات» كمزود خدمة وممكّن أساسي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية التحول الرقمي، لتصبح المملكة في طليعة الدول المتقدمة عالمياً والرائدة في مجال التحول الرقمي.

نبذة عن شركة «اتحاد سلام للاتصالات»

تُعد شركة «اتحاد سلام للاتصالات» من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتُعرف «سلام» بأنها العلامة التجارية الاسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في مجال الاتصالات في المملكة، حيث تدير واحدة من أكثر شبكات الاتصالات ذات البنية التحتية عالية الموثوقية في المملكة منذ عام 2005.

تقدم الشركة حلول تقنية المعلومات والاتصالات للشركات والجهات الحكومية والنواقل والمشغلين محلياً ودولياً، إلى جانب الخدمات الثابتة والمتنقلة التي تدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها أحد أهم ممكّني رؤية المملكة 2030، توفر «سلام» أحدث خدمات الاتصالات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والبنية التحتية الرقمية، ولشركة سلام شركتين تابعتين لها هما؛ شركة «سلام» للاتصالات المتنقلة، وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات (TLS)، مما يضمن توفير حلول مبتكرة واتصالات سلسة في جميع أنحاء المملكة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.salam.sa

نبذة عن شركة "EdgeNext"

تُعد "EdgeNext" شركة رائدة في صناعة خدمات الحوسبة الطرفية العالمية، حيث تتمتع ببنية تحتية قوية تضم أكثر من 1700 عقدة حوسبة طرفية تمتد عبر أكثر من 250 مدينة حول العالم. لقد قامت الشركة ببناء شراكات ربط قوية مع أكثر من 100 مشغل رئيسي في جميع أنحاء العالم، مما مكنها من تقديم خدمات الحوسبة طرفية شاملة، بما في ذلك الشبكات والأمان والحوسبة، لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها من الشركات.

وكجزء من التزامها المستمر بتوسيع حضورها وقدراتها، تعمل EdgeNext بشكل فعّال على توسيع بنيتها التحتية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتيح هذا التوسع للشركة تقديم حلول مخصصة وعالية الأداء لمزودي خدمات الإنترنت الرئيسيين والشركات المحلية والشركات الدولية والشركاء الاستراتيجيين، مما يضمن تلبية احتياجاتهم المحددة بدقة وكفاءة عالية.

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