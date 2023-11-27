بالتعاون مع شركة كربون صفر «CarbonSifr»

تتيح سيارة خدمة Eco-friendly من كريم للعملاء فرصة دعم مبادرات إزالة الكربون في دولة الإمارات والمنطقة على نطاقٍ أوسع

تتوفر الخدمة في دبي اليوم على تطبيق كريم

دبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كريم"، المنصة الرائدة متعددة الخدمات في المنطقة، عن تعاونها مع شركة كربون صفر «CarbonSifr»، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا البيئية ومقرها دولة الإمارات، لدعم مشاريع إزالة الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم نوع جديد من سيارات نقل الركاب المتاحة اليوم للعملاء في دبي. ‎

وتتيح سيارة خدمة "Eco-friendly" من كريم لعملاء الشركة فرصة دعم مشاريع إزالة الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على نطاقٍ أوسع، حيث ستذهب مساهمات العملاء لتدعم مشاريع بيئية تسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية، مثل زراعة أشجار القرم في دولة الإمارات، وغيرها من الحلول القائمة على الطبيعة في المنطقة.

وفي هذا السياق قال مدثر شيخة - الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم: "متحمسون لتقديم خدمة كريم لنقل الركاب "Eco-friendly"، الصديقة للبيئة، لنكون من المساهمين في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث نعلم جميعاً التأثير الكبير لقطاع النقل على تغير المناخ، واليوم يمكننا القول، بأن أسطولنا لخدمات نقل الركاب لديه حصة كبيرة من السيارات الهجينة والكهربائية، كما أننا نستثمر في مجموعة من المشاريع لتعزيز جهود خفض وازالة الانبعاثات الكربونية من الغلاف الجوي، لنسهم جميعاً في تحقيق هدف وزارة التغير المناخي والبيئة المتمثل في تحقيق مستقبل خالي من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050".

ومن جانبه قال أونور إلجون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة CarbonSifr: "يسعدنا أن نتعاون مع منصة "كريم" لتقديم رحلة صديقة للبيئة للعملاء في دبي. حيث نضمن مع خلال تقديم هذا النوع من الرحلات، مشاركة جميع العملاء في اتخاذ خيارات أكثر وعياً بالمناخ والبيئة. نعم، إنه جهد صغير، ولكنه جهد له تأثير محتمل هائل نحو بناء مستقبل أكثر استدامة لمنطقتنا".

والجدير بالذكر، أنه وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، اتخذت شركة كريم بالفعل خطوات مهمة لتقليل بصمتها الكربونية من خلال زيادة حصة السيارات الكهربائية والهجينة في أسطولها. وخلال عام 2023 حتى الآن، تم إجراء أكثر من نصف رحلات كريم بواسطة سيارات هجينة أو كهربائية. ويقدم أسطول كريم لخدمات نقل الركاب في الإمارات العربية المتحدة أكثر من 700 سيارة تيسلا وأكثر من 4500 سيارة هجينة. ومن خلال عروضها "الصديقة للبيئة"، تستفيد كريم من حلول إزالة الكربون لتعزيز تأثيرها الإيجابي على المناخ مع إشراك العملاء في هذه القضية.

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نبذة عن شركة كريم

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 50 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.

حول كربون صفر «CarbonSifr»

شركة كربون صفر «CarbonSifr» هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المناخ ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تلتزم الشركة في دمج العمل المناخي في الحياة اليومية، وتوفر حلولًا مدعومة بالتكنولوجيا لقياس البصمة الكربونية للشركات وتقليلها وإزالتها. وبفضل جهودها، تلعب كربون صفر «CarbonSifr» دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المناخي وتسريع العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط. كربون صفر «CarbonSifr» هي أيضًا عضو في تحالف الإمارات للكربون، وهو تحالف متخصص في تطوير أسواق الكربون في المنطقة.

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