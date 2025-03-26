الرياض، المملكة العربية السعودية /PRNewswire/ – أعلنت مجموعة Energy Capital Group (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ”ECG”) عن نجاحها في الاستحواذ على شركة دار البلد للمقاولات والتشغيل (المشار إليها في ما يلي بِـ”DAB”) من خلال أداتها الاستثمارية ECG2.0-Fund2. يمثل هذا الاستحواذ علامة فارقة في استراتيجية مجموعة ECG لبناء شركة وطنية رائدة في مجال الخدمات الصناعية، مع خطط لإدراج الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) خلال العامين المقبلين.

وتعزز عملية الاستحواذ هذه من مكانة ECG2.0-Fund2 كفاعل رئيسي في قطاع خدمات الطاقة والمياه الصناعية في المملكة العربية السعودية. تتماشى هذه الخطوة مع رؤية 2030، مما يعزز التزام مجموعة ECG بتحسين البنية التحتية الصناعية في المملكة ودعم مبادرات الطاقة والمرافق الوطنية.

DAB: شركة رائدة في تقديم الخدمات الصناعية

وقد رسخت شركة DAB مكانتها كمزود خدمات هندسية رائد، متخصصة في حلول الصيانة لمحطات الكهرباء والمياه وغيرها من المصانع. تضمن خبرة الشركة الموثوقية والكفاءة والسلامة التشغيلية للبنية التحتية الحيوية في قطاعي الطاقة والصناعة.

تشمل الخدمات والمنتجات الأساسية لشركة DAB:

• فحص وإصلاح وتصليح توربينات الغاز والبخار، والغلايات فوق الحرجة والمولدات البخارية وملحقاتها.

• إمدادات وتركيب نظام تحليل المياه بالبخار (SWAS)، والتنظيف الكيميائي، وإمدادات القوى العاملة المتخصصة.

• تركيب المعدات: أنظمة التكييف، وأبراج التبريد، ومراوح ID/FD، والمضخات، والصمامات.

• وحدات غسيل التوربينات والضواغط للتوربينات الغازية، ونظام Cyclone Vacuum لجمع الغبار.

• تصنيع موانع التسريب الميكانيكية، وتوريد وتركيب وصلات التمدد.

• أنظمة الحماية من الحرائق: توريد وتركيب أنظمة الحماية من الحرائق والإنذار من الحرائق ومكافحة الحرائق

• الكهرباء والأجهزة: الكابلات، والكاميرات، ولوحات التحكم، وأدوات التحكم في درجة الحرارة

التوسع الاستراتيجي من خلال الشركة المشتركة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEGIS) وشركة DAB

وذلك في عام 2013، مما أدى إلى تأسيس الشركة السعودية التونسية للكهرباء والغاز والخدمات الصناعية (STEGIS-KSA). تمتلك شركة DAB حصة 50% في الشراكة، وتركز على أعمال المحطات الكهربائية من توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، مما يعزز هذا التعاون قدرات الخدمة ويفتح فرص نمو جديدة من خلال الاستفادة من العلاقات بين العملاء.

رؤية شركة ECG: بناء بطل وطني سعودي في الخدمات الصناعية

يمثل الاستحواذ على شركة DAB أحدث إضافة إلى منصة البطل الوطني في الخدمات الصناعية التابعة لمجموعة ECG، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى دمج وتوسيع نطاق مزودي الخدمات الصناعية تحت كيان سعودي رائد (شركة قابضة) تساهم في تمكين سلاسل الإمداد المحلية، نقل المعرفة، توطين المحتوى، وتعزيز استقلال الخدمات الصناعية للمملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية.

تخطط مجموعة ECG لإدراج هذه الشركة القابضة في السوق المالية السعودية (تداول) خلال العامين المقبلين، مما سيؤدي إلى إنشاء كيان متداول عام من شأنه أن يدفع الابتكار على مستوى القطاع، والتميز التشغيلي، وخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة في جميع أنحاء المنطقة.

وجهات نظر قيادية:

صرح م. أكرم الربايعه، الشريك العام لمجموعة ECG، قائلاً:

“يعد الاستحواذ على شركة دار البلد للمقاولات والتشغيل خطوة رئيسية في استراتيجية ECG2.0-Fund2 لبناء منصة خدمات صناعية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. إن سمعة شركة DAB القوية وخبرتها التقنية وعلاقاتها مع العملاء تجعلها إضافة قيّمة إلى محفظتنا. ونحن نتطلع إلى تسريع نموها وتعزيز قدراتها التشغيلية.”

قال م. بسام بن إبراهيم بن سلمة، الرئيس التنفيذي لشركة DAB:

“تعد هذه الشراكة مع ECG2.0-Fund2 لحظة تحول بالنسبة لـ DAB. وبدعم من مجموعة ECG، نحن في وضع مميز لتوسيع نطاق عروض خدماتنا، وتوسيع تواجدنا في السوق الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتغطية متمكنة في قطاعي الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية. نحن واثقون من كون DAB جزء رئيسي من منصة الشركات الوطنية التابعة لمجموعة ECG وتوسيع ونمو المشاريع المستقبلية.”

نبذة عن مجموعة Energy Capital Group (ECG)

تأسست مجموعة Energy Capital Group (ECG) في عام 2008 من قبل م. علي بن عبد العزيز التركي، وهي شركة استثمارية سعودية متخصصة في الخدمات الصناعية والتقنيات العالمية.

في عام 2022، أطلقت مجموعة ECG أحدث صناديقها بعد الاندماج مع شركة Cayan Holdings (التي شارك في تأسيسها م. أكرم الربايعه) والشراكة مع عبد الوهاب البتيري، وكلاهما يعملان كشريكين عامين مشاركين.

تمتلك المجموعة سجلاً حافلاً في بناء شراكات استراتيجية مع مزودي الخدمات المحليين والعالميين، ولديها استثمارات كبيرة في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وتحظى الشركة بدعم شبكة من الشركاء التشغيليين ذوي الخبرة وقادة الصناعة، مما يجعلها فاعلاً رئيسياً في قطاعي الطاقة والصناعة في المملكة.

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