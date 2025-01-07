الرياض، المملكة العربية السعودية: يسر إنرجي كابيتال قروب (ECG)، وهي شركة استثمارية سعودية متخصصة في الخدمات الصناعية والتقنيات العالمية، أن تعلن عن الإغلاق الناجح لصندوق ECG2.0-Fund2، حيث تجاوز الصندوق الهدف المحدد وأغلق بقيمة فائضة بلغت 600 مليون ريال سعودي (161 مليون دولار أمريكي). يمثل هذا الإنجاز شهادة على التزام الشركة بتعزيز المحتوى المحلي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج أرامكو لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية داخل المملكة (IKTVA)، مما يدفع عجلة التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي على المستويين المحلي والإقليمي.

حظي الصندوق بدعم شركة صندوق الصناديق “جدا” كمستثمر رئيسي، إلى جانب مستثمرين مؤسسيين مرموقين مثل شركة السعودي الفرنسي كابيتال (BSF Capital) ، مما يعكس ثقة كبيرة في رؤية واستراتيجية الشركة.

تم تصميم ECG2.0-Fund2 لإحداث ثورة في الخدمات الصناعية وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاعات الحيوية. تشمل الأولويات الاستثمارية للصندوق

الخدمات الصناعية: تشمل قطاعات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والطاقة والمياه، والمعادن، والتعدين .

التقنيات العالمية: حلول متطورة تقدم مزايا تنافسية ونماذج أعمال مبتكرة .

يسعى ECG2.0-Fund2 إلى تعزيز التمايز التنافسي والتكامل والتوسع في السوق من خلال توحيد قطاع الخدمات الصناعية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى استكشاف الفرص العالمية لتعزيز الابتكار التكنولوجي وخلق القيمة.

يخطط الصندوق لإتمام طرح عام أولي (IPO) لمنصة الخدمات الصناعية الخاصة به خلال عامين، مما يعكس التزامه بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهميه.

وقال المهندس علي عبدالعزيز التركي، المؤسس والرئيس التنفيذي لإنرجي كابيتال قروب:"نشعر بالفخر والامتنان للثقة والدعم الكبيرين من مستثمرينا. يؤكد هذا الإنجاز انسجامنا مع احتياجات السوق والتزامنا بدفع عجلة النمو في قطاعي الخدمات الصناعية والتقنيات المتقدمة في المنطقة.

بناءً على النجاح الذي حققه ECG2.0-Fund2 ، تتطلع الشركة الآن إلى إطلاق ECG2.0-Fund2. ويستهدف الصندوق الجديد جمع 1,125 مليون ريال سعودي (300 مليون دولار أمريكي)، لتوسيع نطاق الاستثمارات في مجالات الخدمات، والتصنيع المختار، والتصنيع كخدمة، مع التركيز على سلاسل قيمة المواد المبتكرة التي تقدم مزايا حيوية ومستدامة.

نبذة عن "إنرجي كابيتال جروب"

تأسست "إنرجي كابيتال جروب" في عام 2008 على يد علي التركي، ومجموعة من الشركاء تضم قادة بارزين في القطاع الصناعي والمالي الذين قاموا بإغلاق معاملات محلية ودولية بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي. في عام 2021، أطلقت "إنرجي كابيتال جروب" أحدث صندوق لها بعد اندماجها مع مجموعة "كيان القابضة" (أكرم الربايعه، شريك)، وشركة "شركاء وتر" (عبد الوهاب البتيري، شريك) كمستشار استراتيجي. يتمتع فريق "إنرجي كابيتال جروب" بسجل حافل في بناء شراكات استراتيجية رئيسية مع عدد من مزودي الخدمة المحليين والعالميين. ومن خلال استثمارات كبيرة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، يدعم "إنرجي كابيتال جروب" مجموعة من شركاء التشغيل ذوي الخبرة في القطاع وشبكة من القادة الناجحين ذوي الخبرة في مجال الطاقة.

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