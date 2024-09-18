القاهرة: أعلنت شركة OpenText، الرائدة في مجال المعلومات، أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) قد عزز كفاءته التشغيلية من خلال الإستفاده من OpenText IT Operations Management بتقديم حلول مبتكره و متطوره.

باستخدام OpenText، تمكن البنك من تسريع تحوله الرقمي، مواءمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع العمليات التجارية وتقديم حزمة من الحلول المبتكرة لإدارات البنك المختلفة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة OpenText مما يتوافق مع متطلبات البنك المركزى لضمان حوكمة وحماية أنظمة وتطبيقات EBank، تماشيًا مع استراتيجية إدارة الخدمة الخاصة بالبنك والموجهة للعملاء.

يعد EBank مركزًا تصديريًا للأسواق الدولية في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد والمؤسسات المالية.

للحفاظ على قدرته التنافسية في صناعة الخدمات المالية سريعة التطور، كان على البنك تحديث بنيته التحتية لتكنولوجيا المعلومات، لتصبح مرنة الصيانة، وقابلة للترقية، وشاملة لقدرات الإبلاغ.

اختار EBank حل OpenText Service Management Automation X (SMAX) ليحل محل نظام الدعم التقليدي. وفرت SMAX، وهي منصة ذكية لإدارة الخدمات التكنولوجية تعمل على تحسين التكاليف وتعزيز الدعم وتحويل الدعم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالبنك لتوفير قدرات خدمة ذاتية ذكية وأتمتة العمليات اليدوية والورقية والمستهلكة للوقت.

جعلت SMAX البنك مؤسسة شبه خالية من الأوراق، مما يدعم كذلك أهداف المنظمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ويتماشى مع رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتطوير مصر كمركز رقمي.

في هذا السياق علق الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات(EBank): "نحن نشعر بالفخر لتلقي هذا التقدير من قبل شركة OpenText، فجميع مبادرات البنك وجهوده في ملف الرقمنة المصرفية، في إطار استراتيجية البنك لتقديم أفضل الخدمات للعملاء من أجل مستقبل أفضل، وتعزيز الشمول المالي تماشيًا مع التوجه الوطني."

الجدير بالذكر، ان يُدرك EBank تمامًا أهمية التوجه العالمي نحو الرقمنة، حيث تتيح عملية التحول الرقمي للبنوك إمكانية تقديم خدمات أكثر ملاءمة وسهولة وتخصيصًا للعملاء. فهو يتيح تبسيط العمليات، وتحليلات البيانات مما يحسن الكفاءة التشغيلية والمساعدة على اتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الرقمنة الأمن، والوقاية من الاختراقات، وتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة.

ومن خلال تبني التحول الرقمي، يمكن للبنوك أن تضع نفسها في موضع القدرة التنافسية والاستدامة على المدى الطويل في اقتصاد رقمي متزايد. لذلك يُكرس EBank جهوده لتقديم تجربة مصرفية استثنائية تُعزز كفاءة وفعالية معاملات العملاء اليومية. مما يمكن البنك من الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، ليبلغ عدد عملاء الإنترنت البنكي 26,249 من أصل 25,000 مستهدف و23,672 محفظة إلكترونية من أصل 30,000 مستهدف- مما يوضح حرص EBank على أن يصبح أحد البنوك الرائدة فى تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة وفقًا لاستراتجيته 2022- 2027، وخاصًا خدمة الإنترنت البنكى، حيث أنها واحدة من أهم الخدمات الرقمية المقدمة من البنك.

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