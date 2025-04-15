الجديدة، المغرب: في إنجاز بارز على درب الاستدامة، حصل منتجع مازاغان على شهادة EarthCheck الذهبية، ليصبح بذلك أول منشأة سياحية في المغرب تنال هذا الاعتراف العالمي المرموق. ويأتي هذا التتويج بعد أربع سنوات متتالية من الحصول على الشهادة الفضية، مما يعكس التزام المنتجع المستمر والمتميز في مجال السياحة المسؤولة بيئيًا.

وفي هذا السياق، صرّح جاك كلوديل، المدير العام لمنتجع مازاغان: " يُعدّ حصولنا على شهادة EarthCheck الذهبية محطة فارقة وتجسيدًا ملموسًا لسنوات من الالتزام والعمل المتواصل لتكريس نموذج رائد في الضيافة المستدامة. هذا التقدير الدولي يعكس ريادتنا في تبنّي ممارسات بيئية مسؤولة، لا على مستوى المغرب فحسب، بل على مستوى المنطقة ككل. لقد جعلنا من الاستدامة عنصرًا جوهريًا في جميع جوانب عملياتنا، بدءًا من إدارة الموارد بكفاءة، ووصولًا إلى تعزيز دورنا التنموي تجاه المجتمع المحلي. نحن نؤمن أن الفخامة لا تتعارض مع المسؤولية، بل تتكامل معها في تقديم تجربة ضيافة ترتقي بالمعايير البيئية والاجتماعية على حد سواء."

تُمثل شهادة EarthCheck الذهبية علامة فارقة تُجسد التزام منتجع مازاغان برؤية بيئية استراتيجية ونهج استباقي في تبنّي ممارسات الضيافة المستدامة. فهي ليست مجرد إثبات للامتثال للمعايير الدولية، بل تعكس مسارًا مدروسًا يقوم على الابتكار المستمر والتخطيط طويل الأمد. منذ عام 2009، يشغّل المنتجع محطة متطورة لمعالجة المياه المستعملة، تتيح إعادة استخدام المياه المُعالجة لري المساحات الخضراء وملاعب الغولف وكرة القدم، مما أسهم في تقليص الاعتماد على المياه الصالحة للشرب بشكل ملحوظ. ويُعزز هذا النظام من خلال اعتماد تقنيات الري بالتنقيط، إلى جانب نظام ري ذكي وآلي خاص بملعب الغولف، يضمن توزيعًا دقيقًا للمياه واستخدامًا أكثر كفاءة للموارد.

وعزّز منتجع مازاغان توجهه البيئي من خلال اعتماد منظومة متكاملة لإدارة النفايات بطريقة مستدامة، حيث يتم تحويل النفايات العضوية الناتجة عن أنشطة المنتجع إلى سماد طبيعي يُستخدم في صيانة المساحات الخضراء. ويُواكب هذا النهج تطبيق سياسة صارمة لفرز النفايات، ما يُسهم في تحسين إدارة الموارد بشكل فعّال ومسؤول. وفي إطار التزامه بمكافحة التلوث البلاستيكي، شرع المنتجع في تنفيذ خطة تدريجية للتخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مع اعتماد بدائل مستدامة تُعزز من دينامية الاقتصاد الدائري.

أما على مستوى الطاقة، فقد تم اعتماد أنظمة إضاءة LED منخفضة الاستهلاك في مختلف مرافق المنتجع، مع إطلاق دراسات تهدف إلى دمج حلول الطاقة المتجددة ضمن البنية التحتية، بهدف الحد من البصمة الكربونية وتعزيز الكفاءة الطاقية.

ويمتد التزام منتجع مازاغان بالاستدامة ليشمل البعد الاجتماعي من خلال "أكاديمية مازاغان"، وهي مبادرة تنموية تهدف إلى تمكين الشباب المحليين المنقطعين عن الدراسة عبر توفير تدريب مهني متخصص في قطاع الضيافة. وتُتوّج هذه البرامج بمنحهم شهادات معتمدة تؤهلهم لفرص عمل مستقرة ومسارات مهنية واعدة. كما يُعزز المنتجع ثقافة الاستدامة داخليًا من خلال برامج تدريبية مستمرة لموظفيه، بما يضمن ترسيخ هذه القيم في كافة مستويات العمل اليومية ودمجها في منظومة التشغيل المؤسسي.

ويكرّس المنتجع أيضًا ارتباطه الوثيق بالمجتمع المحلي من خلال دعم الحرف التقليدية وتبنّي نماذج التوريد القصيرة، لاسيما في قطاع التموين، بما يُسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة الحرفيين والمزارعين في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد جاك كلوديل: "هذا الإنجاز هو ثمرة التزام فريق العمل وتفاعل ضيوفنا الذين يشاركوننا ذات الرؤية. إنه يمثل دافعًا قويًا لمواصلة مسيرتنا نحو الحصول على شهادة EarthCheck البلاتينية، وتعزيز دورنا كمحفّز للابتكار في قطاع السياحة المسؤولة. نحن على قناعة راسخة بأن مستقبل السياحة يعتمد على قدرتها على إحداث أثر إيجابي مستدام بيئيًا ومجتمعيًا، ونحن فخورون بكوننا في مقدّمة هذا التحول النوعي."

ويُجدد منتجع مازاغان من خلال هذا الإنجاز التزامه بمواصلة مسيرته الطموحة نحو أعلى معايير الاستدامة، مع الاستمرار في ترسيخ موقعه كوجهة رائدة في السياحة المستدامة بالمغرب وعلى مستوى المنطقة.

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