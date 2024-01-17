تم إدراج ‘E7’ من خلال أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات

تأسست ‘E7’ عام 2006 وتعد مزود رائد ومتنوع في مجال الطباعة والتغليف المستدام والحلول الأمنية

تقدم ‘E7’ خدماتها لمختلف العملاء في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: بدأت مجموعة ‘E7’، المعروفة سابقاً بشركة المتحدة للطباعة والنشر ذات الملكية الفردية المحدودة (UPP)، بتداول أعمالها التجارية رسمياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) من خلال أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات، معلنةً بذلك بدايةَ فصلٍ جديد في رحلة نموها في فعاليةٍ عقدت في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

بحضور كل من المهندس أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة مجموعة ‘E7’، إلى جانب أعضاء آخرين من مجلس الإدارة، وعلي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ ‘E7’، وفيصل عامود، المدير التنفيذي المالي لـ‘E7’ وغيرهم من الشركاء، تم الإعلان عن بداية هذا التداول كبادرة رمزية احتفاءً بانتقال الشركة إلى السوق العام في نوفمبر 2023.

ويمثل إدراج ‘E7’ في سوق أبوظبي للأوراق المالية علامة بارزة في مسيرة الشركة معززةً بذلك مكانتها الرائدة في أبوظبي، وتأتي هذه الخطوة بعد دخولها في مجال التغليف المستدام متسارع النمو في عام 2022 وتوسعها الدولي السريع في قطاع حلول الطباعة الأمنية عالية الجودة. بالإضافة إلى توسيع خدماتها للقطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، فضلاً عن تقديم حلولها لمجموعة واسعة من مختلف العملاء في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وقال علي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ ‘E7’: "تأتي هذه الخطوة انعكاساً لوتيرة التطور الفارقة التي أحرزتها الشركة مؤخراً لتصبح شركة صناعية رائدة في أبوظبي. وبدعم من قاعدة موسعة ومتنوعة من المساهمين والشركاء، نعزز لدينا فرص الاستثمار في نمو أعمالنا التجارية من خلال توسيع قدراتنا التكنولوجية وخدماتنا واستقطاب الفرص لتحقيق المزيد من التوسع في أعمالنا التجارية على المستوى الإقليمي. وبينما نتطلع إلى المستقبل، نثق تماماً من إمكانياتنا لتلبية الطلب الإقليمي والعالمي المتزايد بينما نواصل التزامنا بتقديم التميز والابتكار لعملائنا".

يجمع اسم ‘E7’ بين كلمتي "الإمارات" و"7" - وهو مستوحى من وحدة دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها المستقبلية، مما يعكس طموح الشركة في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء.

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نبذة عن مجموعة E7:

تأسست مجموعة E7 عام 2006 في أبوظبي، وتعد شركة رائدة تعمل في أربعة قطاعات رئيسية: الحلول الأمنية والطباعة التجارية، والتوزيع، والتعبئة والتغليف المستدام. وتتمتع مجموعة E7 بسجل حافل في استخدام التقنيات الأفضل في فئتها لإنشاء حلول مخصصة للعملاء، وفي الوقت الحاضر، تقوم الشركة بتوسيع خدماتها وقدراتها في مجالات الحلول الأمنية والتعبئة والتغليف المستدام، مما يعزز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية. كما تعد المجموعة جزءاً من "القابضة" (ADQ )، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في وحدات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.e7group.ae.

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ستيفن سميث

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