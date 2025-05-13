أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "e7" ش.م.ع ("e7" أو "المجموعة")، المزود الرائد في مجال الحلول الأمنية، والتعبئة والتغليف المستدام، وخدمات الطباعة التجارية، والنشر، والخدمات اللوجستية والحلول التعليمية، اليوم عن نتائجها المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 ("الربع الأول 2025").

قال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e7:"تواصل e7 إحراز تقدم ملحوظ في تحقيق أولويات نموها الاستراتيجي، حيث حصلت خلال الفترة على عقود جديدة في مختلف قطاعات أعمالها، وتجديد شهادات اعتمادها في قطاعات رئيسية. ومع تمتعنا بوضع نقدي قوي، نواصل التركيز على تسريع النمو العضوي واستكشاف فرص النمو غير العضوي. وفي أبريل، وافق مساهمونا على توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 بقيمة 147.1 مليون درهم، أي ما يعادل 7.36 فلس للسهم الواحد، ويتماشى ذلك مع التزامنا بتحقيق عوائد مجزية لمساهمينا".

من جانبه، قال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي في مجموعةe7:

"حققت e7 في الربع الأول من العام زخماً استراتيجياً جيداً عبر جميع قطاعات أعمالها، حيث حصلت على خمسة عقود جديدة واستقطبت 17 عميلاً جديداً عبر مختلف خطوط الأعمال. وبينما يعكس أداؤنا المالي تحقيق الإيرادات على مراحل، فإننا نواصل التزامنا بتحقيق أولوياتنا الاستراتيجية لعام 2025، والتي تركز على تسريع النمو مع توقعات بتحسن الأداء خلال الأشهر المتبقية من العام. علاوةً على ذلك، نتمتع بوضع جيد لمواصلة النمو المستدام على المديين المتوسط ​​والطويل، كما يساعد وضعنا النقدي القوي على اغتنام فرص النمو غير العضوي ".

وأضاف: "يسرنا أيضاً تحقيق العديد من الإنجازات المهمة خلال الربع الأول لدعم مرحلتنا التالية من النمو وطموحاتنا المستقبلية. وفي إطار التزامنا الراسخ بالاستثمار في الكفاءات ذات الخبرة واستقطابها لدعم مبادرات النمو لدينا، حيث عيّنا رئيساً لقسم التكنولوجيا والرقمنة ، والذي سيقود جهودنا لنصبح مؤسسةً قائمةً على البيانات، و رئيساً لقسم الشؤون التجارية لتحقيق نموٍّ متسارعٍ في الإيرادات، بما يتماشى مع أولوياتنا الاستراتيجية للنمو".

الأداء المالي للربع الأول 2025

بلغ إجمالي إيرادات المجموعة 113.7 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 9.8% على أساس سنوي مقارنةً بـ 126.0 مليون درهم في العام السابق. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى مواعيد تسليم العقود، ومن المتوقع أن تتحسن الإيرادات خلال الأرباع المتبقية من العام. كما تشير التوقعات إلى تحسن مسار نمو الإيرادات في الأرباع المتبقية من العام.

وبلغ إجمالي الربح 25.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 5.9% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات. كما سجلت هوامش إجمالي الربح أداءً قوياً، حيث بلغت 22.7% في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 90 نقطة أساس على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى التحسن المستمر في الكفاءة التشغيلية وتبسيط إدارة سلاسل التوريد.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 29.0% على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، مقارنةً مع 18.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024. كما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 11.8%، مقارنة مع 15.0% للفترة نفسها من العام السابق.

كما انخفض صافي الأرباح قبل خصم الضريبة إلى 20.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 29.2 مليون درهم في العام السابق.

وصل صافي الأرباح بعد خصم الضريبة إلى 19.0 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، في حين بلغ هامش صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 18.4%.

تتمتع مجموعة e7 بوضع نقدي قوي، حيث تمتلك أرصدة نقدية بقيمة 1,444.5 مليون درهم كما في نهاية الربع الأول من العام، مما يجعلها في وضع جيد للاستثمار في مبادرات النمو الاستراتيجية، بما في ذلك فرص النمو غير العضوي المحتملة والتوسع في أسواق جديدة.

وبلغت الأرباح لكل سهم 0.010 درهم مقارنة بـ 0.013 درهم في العام السابق.

وتمت الموافقة على أول توزيعات أرباح نقدية بقيمة 147.1 مليون درهم بواقع 7.36 فلس للسهم، تُمثل 70% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع؛ ويتماشى ذلك مع سياسة توزيع الأرباح التي تقضي بتوزيع ما لا يقل عن 50% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، ويأتي ذلك في أعقاب الأداء القوي الذي حققته المجموعة في السنة المالية 2024.

رخم مستمر في تحقيق الأولويات الاستراتيجية

تؤكد مجموعة e7 التزامها الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المديين المتوسط والطويل، وذلك عبر تحقيق نمو مستمر في الربحية. ولتحقيق هذه الغاية، تعتزم الشركة توسيع نطاق حلولها المبتكرة، واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة، وتوطيد علاقاتها مع عملائها، مؤكدةً على مكانتها كشريك موثوق.

وفي مجال الحلول الأمنية، يحافظ القسم على مكانته الرائدة في مجال حلول الهوية باعتباره شريكاً موثوقاً للعملاء من القطاعين الحكومي والخاص في جميع أنحاء العالم لتقديم حلول الهوية الآمنة (بطاقات الهوية الوطنية، وجوازات السفر، والبطاقات المصرفية، وغيرها)، وتقدم الشركة خدماتها للسلطات الاتحادية في دولة الإمارات ودول رابطة الدول المستقلة وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وتعتبر e7 واحدة من شركات حلول الهوية القليلة على مستوى العالم التي تحصل على شهادات من الدرجة الصناعية لتطبيقات الطباعة الأمنية، من خلال منشأتها التصنيعية المتطورة في أبوظبي، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 50 مليون بطاقة هوية وطنية، و14 مليون جواز سفر (تشمل الطاقة الإنتاجية اعتباراً من عام 2026)، و25 مليون بطاقة مصرفية، و6 مليارات طابع ضريبي (بدءاً من عام 2026).

وفي الربع الأول من عام 2025، بلغت الإيرادات من الحلول الأمنية 64.0 مليون درهم، مدعومةً بحصول الشركة على عقود جديدة، إلى جانب توقع زيادة مساهمة الإيرادات بقية العام؛ نتيجة لمواعيد تسليم العقود. وعلى الصعيد التشغيلي، حصلت الشركة في الربع الأول على عقد رئيسي جديد لإنتاج جوازات السفر في الشرق الأوسط، ونجحت في تجديد شهادات اعتمادها من "فيزا" وماستر كارد"، مؤكدةً بذلك امتثالها الدائم لأعلى معايير تصنيع ومعالجة بطاقات الدفع. كما انخفضت إيرادات الربع بنسبة 10% على أساس سنوي مقارنة بـ 70.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2024، حصل قطاع الحلول الأمنية على عقود جديدة تجاوزت قيمتها 120 مليون درهم. وتشمل هذه العقود مشاريع استراتيجية مثل طباعة جوازات السفر وبطاقات الهوية الحديثة، والتي سيتم تنفيذها وفق خطة عمل تمتد على المدى المتوسط والطويل. وقد اكتسبت مجموعة e7 فهماً عميقاً للقطاع أثمر عن عقد شراكات عالمية مع العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال حلول الهوية على امتداد سلسلة القيمة بدءاً من مشغلي الأنظمة إلى الشركاء في المجال التكنولوجي.

بينما في مجال حلول الطباعة ، تواصل e7 ريادتها في مجال الحلول التعليمية، حيث جددت العديد من العقود المهمة مع عملاء من القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2024. علاوةً على ذلك، تُواصل e7 لحلول لطباعة ريادتها في مجال الطباعة التجارية في المنطقة؛ إذ تتيح حلولها الطباعية المتنوعة مرونةً كبيرة لتلبية احتياجات العملاء من الطباعة المُخصصة. وقد ساعد ذلك على توسيع نطاق تغطيتها للأسواق الأفريقية في مجال طباعة الكتب المدرسية وأوراق الامتحانات.

وبلغ إجمالي إيرادات حلول الطباعة 28.6 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، وقد حققت الشركة هذه الإيرادات بعد أن دعمت فعاليات ثقافية ومؤسسية كبرى من خلال توفير حلول ومواد طباعة مُخصصة ومتطورة. وتواصل e7 تركيزها على توسيع قدراتها في الطباعة الرقمية، لا سيما في مجال حلول الطباعة التعليمية، مع التركيز على توفير خدمات الطباعة عند الطلب لدعم التكامل بين قدرات الطباعة والنشر التقليدية والرقمية. كما انخفضت إيرادات الربع بنسبة 15% على أساس سنوي من 33.8 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024، ويعزى ذلك إلى تأثير توقيت عطلة عيد الأضحى أيضاً على مواعيد تسليم الكتب.

أما بالنسبة لحلول التعبئة والتغليف ، فقد استقطبت أكثر من 30 عميلاً جديداً في عام 2024، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتطورة لزيادة حصتها السوقية في مختلف منتجاتها الأساسية - بما في ذلك الكرتون القابل للطي والأكواب الورقية - مع كل من عملائها الحاليين والجدد.

بلغت إيرادات قسم حلول التعبئة والتغليف 9.7 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، وجاءت هذه الزيادة مدفوعةً باكتساب العديد من العملاء الجدد، وحصولنا على الجائزة الفضية لفئة "أفضل مُحوّل لتغليف الكرتون" ضمن جوائز Prime Packaging Awards ، وهي إحدى أبرز الجوائز التي تحتفي بالابتكار والتميز في قطاع التغليف بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما ارتفعت الإيرادات خلال هذا الربع بنسبة 23% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 7.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.

ونجح قسم الحلول اللوجستية في توسيع قاعدة عملائها خلال عام 2024 بحصولها على عقود جديدة في قطاع التجزئة ومع الجهات الحكومية، مما يدعم نمو الإيرادات واستمرار زخم الأعمال على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

حقق قسم الحلول اللوجستية إيرادات بلغت 11.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً تقدماً جيداً خلال هذه الفترة بعد إطلاق برنامجه التجريبي للدراجات الكهربائية، في ضوء تركيز المجموعة على مبادرات الاستدامة الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون. وانخفضت الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي مقارنةً بـ 13.6 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توقيت مواعيد التسليم، إلى جانب انخفاض إيرادات قطاعات أخرى، مع توقع تحسن اتجاهات الإيرادات خلال الفترة المتبقية من العام. وتواصل الشركة تركيزها على تعزيز عرض القيمة الذي تقدمه مجموعة e7 عبر توفير خدمات ذات قيمة مضافة وتبني مبادرات فعالة لتقليل بصمتها البيئية.

الأولويات الاستراتيجية لعام 2025- تسريع النمو باتباع نهج موحد

وفقاً لما أفصحت عنه عند إعلان نتائج السنة المالية 2024، تتبع مجموعة e7 نهجاً جديداً في توفير عرض القيمة الخاص بها لضمان تسريع نمو أعمالها خلال عام 2025. وتتبنى المجموعة في هذا السياق نهجاً متكاملاً لإدارة الحسابات يركز على العملاء مع استثمار أوجه التكامل بين العمليات لتقديم حلول مميزة ومبتكرة.

ومن خلال اتباع منهجية العلامة التجارية الواحدة، تسعى المجموعة إلى تحقيق نمو متسارع في الإيرادات عبر مجالات عملها المتنوعة، والتي تشمل حلول الهوية والتعليم والطباعة والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية. ولتحقيق ذلك، تستفيد المجموعة من شراكاتها ضمن القطاع، وتوسيع نطاق الحلول المتكاملة للعملاء الجدد والمناطق الجغرافية التي تقدم فيها خدماتها، واغتنام فرص الاندماج والاستحواذ، وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة للعملاء.

وتدعم هذه الاستراتيجية بناء ثقافة جديدة في مجموعة e7 تركز على المساءلة، والعمل الجماعي، وتفعيل نهج قائم على النتائج لزيادة أوجه التعاون بين قطاعات أعمالنا. ستواصل e7 الاستثمار لجذب أفضل المواهب ومتابعة أهداف التوطين والتنوع لتنمية المواهب المحلية.

علاوةً على ذلك، تسعى المجموعة إلى تحسين كفاءتها التشغيلية والتحول إلى مؤسسة قائمة على البيانات من خلال أتمتة العمليات، وتطبيق أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والانتقال إلى السحابة، وتبني عمليات مرنة عبر سلسلة القيمة الخاصة بها، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.

وحققت مجموعة e7 خلال الربع الأول تقدماً ملحوظاً في تحقيق أولوياتها للنمو الاستراتيجي لعام 2025. وإلى جانب حصولها على عقود تشغيلية جديدة والحفاظ على قاعدة عملائها، حققت e7 إنجازات مهمة بما في ذلك:

قيام المجموعة بتعيينات إدارية رئيسية، وطرحها حل مركز الاتصال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديث موقعها الإلكتروني. وتماشياً مع أولوياتها الاستراتيجية لتعزيز النمو والاستثمارات المستمرة لاستقطاب الكفاءات ذات الخبرة، عيّنتe7 رئيساً لقسم التكنولوجيا والرقمنة ليقود جهود المجموعة في التحول إلى مؤسسة تعتمد على البيانات. إضافةً إلى ذلك، عيّنا رئيساً لقسم الشؤون التجارية لتسريع نمو إيرادات e7، وهي أولوية استراتيجية رئيسية لعام 2025. كما قدمت e7 حل مركز الاتصال المدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن قطاع حلولها اللوجستية، بهدف تعزيز رضا العملاء وتحسين تجربة الخدمة الشاملة. ويأتي ذلك في أعقاب التحديث الأخير لموقع e7 الإلكتروني ليعكس هوية العلامة التجارية الموحدة للمجموعة واستراتيجيتها التجارية المحدثة.

الموافقة على أول توزيعات أرباح نقدية بقيمة 147.1 مليون درهم، بما يعادل 70% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لعام 2024

في ضوء الأداء المالي القوي الذي حققته مجموعة "e7" خلال عام 2024، وافق مساهموها على توزيع أرباح سنوية بقيمة 147.1 مليون درهم( 7.36 فلس للسهم) للسنة المالية 2024، أي ما يُعادل 70% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، مما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التي تقضي بتوزيع ما لا يقل عن 50% من صافي أرباحها السنوية القابلة للتوزيع.

ويعكس توزيع الأرباح النهج الاستباقي للمجموعة في تخصيص رأس المال، والذي يُوازن بين مساعي المجموعة المتواصلة لاعتنام فرص النمو غير العضوي المُعزّز للقيمة، وتقديم أرباح عادية للمساهمين.

نبذة عن مجموعةe7:

تعد مجموعة e7 (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر: e7)، مزوداً رائداً لحلول الهوية والحلول التعليمية تقدم خدمات عالية الجودة لتعزيز الوجود الفعلي للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة عبر أربعة قطاعات أعمال، بما في ذلك الحلول الأمنية، والتعبئة والتغليف ، وخدمات الطباعة التجارية والنشر ، والخدمات اللوجستية والحلول التعليمية. ويرتكز عرض القيمة الذي تقدمة المجموعة للعملاء على تطبيق نهج متكامل لإدارة الحسابات يركز على العملاء، واستثمار أوجه التكامل بين العمليات لتقديم حلول مميزة ومبتكرة. وتسعى المجموعة إلى تعزيز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، والذين يتوزعون عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.E7group.ae..

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