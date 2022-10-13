خالد الخولي:

إطلاق منصة e& universe بتجارب رقمية مميزة لاكتشاف الحدود الجديدة للعالم الافتراضي

تبدأ الشركة أولى خطواتها في تقديم خدمات الصحة الرقمية

نوفر خدمات التأمين عبر الإنترنت من كبرى الشركات في غضون دقائق

40% معدل النمو السنوي المركب لسوق التأمين عبر الإنترنت في الإمارات

سلوكيات العملاء تتجه لشراء التأمين عبر الإنترنت

أفاد خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات من e&" بأن الشركة تواصل العمل على تعزيز التجارب الرقمية للأفراد وتزويدهم بأحدث الحلول والخدمات بما يسهم في تمكين أساليب الحياة الرقمية للعملاء أثناء تعزيز مكانة الشركة وريادتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفت الخولي في حوار خاص على هامش معرض جيتكس 2022 أن الشركة تتبنى منهج الابتكار في تقديم كل ما هو جديد في عالم التقنية لتسهم في تعزيز مستوى الخدمات المتاحة للأفراد في المجتمع الإماراتي والارتقاء بمكانة الدولة عالمياً على المؤشرات الدولية التي ترصد توفر الخدمات الإلكترونية والرقمية في الدولة.

تجارب رقمية بلا حدود في الميتافيرس

وقال الخولي أن الإطلاق الأولي لميتافيرس "e& universe" هو جزء من خطة شاملة ستهدف تباعاً إلى تزويد المستخدمين بخصائص وميزات تفاعلية ترتقي بتجاربهم في عالم الميتافيرس إلى مستوى جديد بالكامل، من حيث سهولة استخدام هذه المنصة عبر أجهزة الهواتف المتحركة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الواقع الافتراضي سواء من داخل الدولة أو خارجها وهو ما يميزها عن غيرها من المنصات من حيث التجارب التفاعلية والرقمية المتطورة.

وتتخذ المنصة موقعاً مميزاً في المريخ وتحديداً في منطقة "أركاديا بلانيتيا" المصنفة أحد مواقع الهبوط المحتملة على كوكب المريخ لشركة تقنيات استكشاف الفضاء الشهيرة "سبيس إكس" (SpaceX). كما يحد ميتافيرس e& universe على كوكب المريخ جبل "أوليمبوس مونز" وهو أطول جبل وبركان على أي كوكب في المجموعة الشمسية والذي سيكون المعلم الأكثر تألقاً في هذا الميتافيرس، لتزويد العملاء بتجارب تتيح لهم إطلاق العنان للقدرات الإبداعية في المجال الرقمي.

كما يمكن للمستخدمين الاطلاع على جناح الشركة في معرض جيتكس والمعروضات التقنية فيه مثل حالات الاستخدام والأجهزة المتنوعة بتصاميم ثلاثية الأبعاد، مع توفير كافة التفاصيل حولها بمجرد الضغط عليها، بالإضافة إلى التعرف على أحدث المنتجات والخدمات والأجهزة التي توفرها الشركة.

وتشهد تقنية الميتافيرس إقبالاً متزايداً حول العالم حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية للميتافيرس ما بين 10 إلى 30 تريليون دولار في غضون 15 عاماً، وهو ما يجسد سعي الشركة المستمر للاستثمار في أحدث التقنيات وإتاحتها للأفراد الذي تمكنوا طوال العقود الماضية من أن يكونوا من بين الأوائل عالمياً في استخدام أحدث الحلول الرقمية والأجيال المتتالية من شبكات الاتصالات، التزاماً بدعم مساعي قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة الدولة لتكون في الصدارة العالمية على مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنافسية الرقمية، وتبني التقنيات الحديثة.

تطبيق ذكي للياقة البدنية أولى الخطوات في الصحة الرقمية

وستبدأ "اتصالات من e&" بتوفير خدمات الصحة الرقمية للمستخدمين، والتي تعد فئة حيوية ستثري مجموعة حلول الاتصال والأجهزة التي تقدمها للمستخدمين، لافتاً أن الشركة تمتلك الرؤية الواضحة والإمكانات اللازمة لتقديم أفضل التجارب للعملاء.

وستطلق الشركة كخطوة أولية في هذا المجال برنامج رقمي للياقة البدنية لتحفيز التغيرات الإيجابية في هذا المضمار عبر مكافآت مغرية. ويأتي هذا البرنامج عبر تطبيق ذكي سهل الاستخدام على الهواتف المتحركة، يتيح للمستخدمين تحديد أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم وفقاً لملفهم الصحي. وتتراوح الأنشطة التي يسجلها التطبيق بين المشي أو الجري أو اللعب أو التمارين الرياضية. ويحصل المستخدم عقب استكمال الأهداف الخاصة به على مجموعة متنوعة من مكافآت أسلوب الحياة، فضلاً عن فرصة الاسترداد النقدي الذي يمكن استخدامه لشراء الساعات الذكية. وسيكون هذا البرنامج نقطة الانطلاق نحو المراحل المستقبلية من العلاجات والرعاية عن بُعد وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الصحة والرفاه لعملائنا.

ويشهد قطاع الصحة الرقمية نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة ويتم اعتماده بشكل متزايد في جميع المجالات، حيث من المتوقع أن يشهد هذا القطاع معدل نمو سنوي مركب بأكثر من 20٪ خلال 3 إلى 5 سنوات القادمة.

التأمين في غضون دقائق

أطلقت الشركة مطلع هذا العام منصة التأمين السهل (Easy Insurance) والتي ستخدم عملاء اتصالات وجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على تأمين السفر، والتأمين الصحي، والتأمين على السيارات من كبرى شركات التأمين في غضون دقائق. وتعمل الشركة مع مورديها الاستراتيجيين وشركائها في صناعة التأمين لتقديم تجربة رقمية كاملة لاحتياجات العملاء. وينطبق ذلك على تأمين الحيوانات الأليفة والتأمين من المخاطر السيبرانية. ويتمتع عملاء الشركة بإمكانية شراء وثائق التأمين الخاصة بهم، ومقارنة أفضل الأسعار وسداد الرسوم عبر الإنترنت لتسهيل عملية الشراء.

وستتوفر خدمة التأمين على الحيوانات الأليفة لعملاء الشركة وجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تجارب رقمية بالكامل. وسيغطي تأمين الحيوانات الأليفة علاج القطط والكلاب، لتيسير متطلبات أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يشعرون بالمسؤولية تجاه حمايتها.

وتعتمد الشركة في توفير خدمات التأمين الرقمي لعملائها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأتمتة الذكية، لتأمين هذه الخدمات لسكان دولة الإمارات بسرعة وسهولة تامة. وبصفتها شركة رائدة في مجال رقمنة الخدمات في دولة الإمارات، عكفت "اتصالات من e&" على خدمة المجتمع وربط مقدمي التأمين بالمستهلكين من خلال مواقع الإنترنت وتطبيقات الهاتف المتحرك.

وأشارت الدراسات إلى أن سوق التأمين عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة تشهد معدل نمو سنوي مركب بنسبة 40٪ من الأعوام الثلاثة الماضية ولغاية 2024 ، حيث ستصل إجمالي قيمة أقساط التأمين على الإنترنت إلى أكثر من 30 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2024.

سلوكيات العملاء تتجه لشراء التأمين عبر الإنترنت

شهد العالم تغير سلوكيات الشراء للعملاء ليتجهوا أكثر نحو الخدمات الرقمية بشكلٍ ملحوظ جراء جائحة كوفيد 19، التي دفعت إلى البحث عن أساليب التفاعل اللاتلامسي وتقليل التفاعل وجهاً لوجه بين مقدمي الخدمات والعملاء؛ ما دفع بالجميع نحو استكشاف التجارب الرقمية.

يتوقع العملاء الآن حصولهم على الخدمة بشكلٍ أسرع وأكثر فعالية من أي وقت مضى. وهم يتوقعون ذلك المستوى الفائق من الخدمة من اللحظة التي يبدأون فيها البحث عن خدمات التأمين ولغاية اقتنائهم للبوليصة، وهنا يأتي دور خدمة التأمين السهل التي تلبي احتياجات العملاء بشكلٍ فوري وسلس.

وكانت الشركة قد أطلقت خلال هذا العام العديد من الخطوات الهادفة إلى الارتقاء بأنماط الحياة الرقمية للعملاء في دولة الإمارات، مثل إطلاق باقات المحتوى الجديدة كلياً (Content Passes) والمخصّصة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في استخدام الموسيقى والألعاب الإلكترونية على الهاتف المتحرك والفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع نخبة من أفضل العلامات التجارية في قطاع الترفيه الرقمي مثل أنغامي، وJioSaavn، وAmazon Prime، و STARZPLAY وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة تطبيق "GoChat Messenger" المتكامل والذي يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية والمرئية واستخدام العديد من المزايا المتنوعة مثل الدردشة مع العائلة والأصدقاء، والتحويلات المالية، ودفع الفواتير، والألعاب، والاطلاع على أحدث الأخبار والفعاليات، واستخدام عروض وخصومات تطبيق "بسمات"، وغيرها العديد من الخدمات المنزلية.

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- انتهى -