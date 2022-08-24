أبوظبي: أعلنت "اتصالات الإمارات"، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية "اتصالات من e&"، اليوم عن إمكانية تسجيل الدخول إلى الهوية الرقمية "UAE PASS" عبر تطبيق "My Etisalat UAE" وعبر البوابة الإلكترونية www.etisalat.ae، مما يتيح لجميع المشتركين تسجيل الدخول بسهولة باستخدام تفاصيل الهوية الوطنية الرقمية الآمنة.

تعد الهوية الرقمية UAE Pass أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى العديد من الخدمات عبر الإنترنت وفي مختلف القطاعات، كما تتيح لهم إمكانية إجراء المعاملات والتحقق من صحة المستندات والتوقيع عليها رقمياً، والحصول على نسخة رقمية من الوثائق الرسمية.

بالشراكة مع "اتصالات من e&" وباستخدام ميزة تسجيل الدخول الجديدة عبر تطبيقها وبوابتها الإلكترونية يمكن الآن لجميع العملاء الذين لديهم حسابات معرفة لدى الهوية الرقمية UAE Pass الوصول إلى حساباتهم الأخرى التي تم تسجيلها باستخدام هوية الإمارات الخاصة بهم وإجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

وفي إطار مواصلة جهودها لتعزيز تجارب العملاء في مسار التحول الرقمي تقدم "اتصالات من e&" لعملائها الآن تجربة جديدة وهي تجربة "عدم اللمس" Zero touch مع التركيز على تحديث القنوات الرقمية مثل التطبيقات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك تعمل على تحسين أداء مركز الاتصال الخاص بها عبر تزويده بوكلاء العملاء الافتراضيين، وتطوير ورقمنة مراكز الخدمة. إن هذا التكامل للوصول إلى إبراز الهوية الوطنية عبر القنوات الرقمية ينسجم مع هدف “اتصالات من e&" الرئيسي للجمع بين المزيج الأمثل من الخدمات عبر القنوات المختلفة وتقديم تجربة رقمية شاملة ومميزة، حيث بلغ عدد العملاء الذين يستخدمون تطبيق "My Etisalat UAE" بشكل منتظم أكثر من 4 ملايين عميل.

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لمحة حول اتصالات من e&ـ، الإمارات

تعد "اتصالات من e&" ركيزة قطاع الاتصالات لمجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموع اتصالات) في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ظل الاستراتيجية الجديدة للشركة، تهدف اتصالات الإمارات إلى تعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب متميزة للعملاء، لتحقيق الأداء الأمثل في الأعمال.

وسعياً للاستفادة من عصر "نهضة الاتصال"، تسعى اتصالات الإمارات إلى تطوير الخدمات الأساسية والرقمية من خلال الارتقاء بالحلول التي تقدمها للمستهلكين عبر الخدمات الرقمية التي تلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الألعاب والصحة والتأمين. ستواصل اتصالات الإمارات العمل كشريك موثوق به ومستشار للمؤسسات من خلال تمكين الاتصال وغيرها من الحلول الرقمية والمستقبلية.

ومن خلال تعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة في مجال العملاء في عالم رقمي تسوده تقنيات الاتصال، ستعمل اتصالات الإمارات على تطوير الحلول المستدامة في التقنيات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

لمعرفة المزيد حول أعمال الاتصالات لدينا ، يرجى زيارة الموقع التالي: https://eand.com/en/telecom.jsp