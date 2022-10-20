أبوظبي: وقعت شركة "الإمارات زوون " مذكرة تفاهم مع "اتصالات الإمارات"، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية "اتصالات من e&"، لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي ستخدم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم "اتصالات من e&" مجموعة متنوعة من حلول الشركات الصغيرة والمتوسطة لعملاء " الإمارات زوون"، كما ستعمل "اتصالات من e&" على تطوير منصة لتمكين عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة من استكشاف العروض الرقمية لمنصة اعمال ProZone Business Hub والتقدم بطلب للحصول عليها.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في "اتصالات من e&": "تركز الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة اليوم على تحقيق أهدافها التجارية على المدى الطويل بأقل قدر من المشكلات على صعيد العمليات. من خلال منصة مركز الأعمال المتكامل "Hello Business Hub" الخاصة بنا، نلتزم بإنشاء وتقديم حلول مبتكرة سيستفيد منها العملاء أثناء تقدمهم في رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم ومن خلال شراكتنا مع الإمارات زوون لتمثيل الشركات، سنكون قادرين على تزويد العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بعروض رقمية متقدمة من شأنها زيادة إنتاجيتهم التشغيلية وهامش أرباحهم، وبالتالي تعزيز القيمة المضافة لرواد الأعمال ".

و قال سند المقبالي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات زوون: تقدم شركة الإمارات زوون حزمة متنوعة وشاملة من الحلول والتسهيلات اللازمة لتمكين المستثمرين الاجانب و الشركات الصغيرة والمتوسطة واتاحة الفرصة لانطلاق تلك المشاريع بثقة وسهولة ويسر وتقليل الوقت والتكلفة .

منصة الاعمال (ProZone Business Hub) هي منصة حلول متكاملة توفر للمستثمرين والشركات بجميع أنواع الخدمات الحكومية والمؤسسية في جميع أنحاء دولة الإمارات مثل تأسيس الشركات، وترخيص الأعمال، وخدمات المعاملات الحكومية، والخدمات المصرفية، والاتصالات، والتأمين، وغيرها.

وأضاف المقبالي لدينا منصة متطورة وشاملة توفر كل احتياجات رواد الأعمال لتأسيس شركاتهم سواء من حيث إنهاء إجراءات التأسيس مرورا بالوصول إلى اصدار الترخيص و انهاء كافة المعاملات الحكومية المتعلقة بها كما توفر معلومات في متناول الجميع وإشعارات البريد الإلكتروني واستطلاعات تقييم الخدمة التي تهدف إلى تقليل التكلفة والوقت والجهد للعميل

وأكد شركة الامارات زوون ان الشراكة مع اتصالات ستمثل نقطة تحول في مسيرة الشركة وزيادة الوعي بخدماتها، وستساهم في التعريف بشكل أفضل لخدماتنا في الوقت الذي سنقوم بدورنا في الترويج لمنصة اتصالات المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

“نهدف باستمرار إلى تقديم حلول تكنولوجية جديدة وكذلك تجديد العروض الرقمية الحالية التي تفيد رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

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لمحة حول اتصالات من e&ـ، الإمارات

تعد "اتصالات من e&" ركيزة قطاع الاتصالات لمجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموع اتصالات) في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ظل الاستراتيجية الجديدة للشركة، تهدف اتصالات الإمارات إلى تعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب متميزة للعملاء، لتحقيق الأداء الأمثل في الأعمال.

وسعياً للاستفادة من عصر "نهضة الاتصال"، تسعى اتصالات من e& إلى تطوير الخدمات الأساسية والرقمية من خلال الارتقاء بالحلول التي تقدمها للمستهلكين عبر الخدمات الرقمية التي تلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الألعاب والصحة والتأمين. ستواصل اتصالات من e& العمل كشريك موثوق به ومستشار للمؤسسات من خلال تمكين الاتصال وغيرها من الحلول الرقمية والمستقبلية.

ومن خلال تعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة في مجال العملاء في عالم رقمي تسوده تقنيات الاتصال، ستعمل اتصالات من e& على تطوير الحلول المستدامة في التقنيات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

لمعرفة المزيد حول أعمال الاتصالات لدينا ، يرجى زيارة الموقع التالي:https://eand.com/en/telecom.jsp