في انجاز نوعي غير مسبوق في السوق المصري، اعلنت مجموعة كونتكت المالية عن تحالف إستراتيجي رائد بالشراكة مع "e& money" التابعة لإي آند مصر لإرساء معيارًا جديدًا في قطاع التكنولوجيا المالية يهدف إلى الارتقاء بتجربة التمويل الاستهلاكي من خلال حلول تمويل مبتكرة عبر دمج الخدمات التمويلية من "كونتكت" مباشرة داخل تطبيقات الهاتف المحمول"&My e" و "e& money"، بما يمنح للعملاء تجربة رقمية متكاملة وسلسة.

حيث جاء توقيع هذه الشراكة على هامش فعاليات الدورة ال 45 من معرض جيتكس دبي، أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر، لتضع هذه الخطوة أساسًا لمستقبل جديد للتمويل الرقمي في مصر والمنطقة.

يأتي هذا التعاون الإستراتيجي ليمنح عملاء "e& money" تجربة تمويل رقمية فائقة السرعة باستخدام نماذج التقييم الائتماني البديلة (alternative scoring) القائمة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستناد إلى جودة تحليل البيانات بما يمكن العملاء من التقديم والتعاقد على خدمات وبرامج التقسيط من "كونتكت" والحصول على موافقة فورية على الحد الائتماني خلال ثوانٍ معدودة، بخطوات سلسة وخالية من التعقيدات ولفترات سداد تصل الى 60 شهرًا.

ولا تقتصر مزايا هذه الشراكة على ذلك فحسب، بل تشمل أيضًا إطلاق برامج تمويلية مميزه لعملاء المحافظ والتي تمنح مستخدمي محفظة "e& money" مرونة غير مسبوقة تتيح لهم إعادة تمويل معاملاتهم السابقة.

كما يسهم هذا التعاون في تعزيز القوة الشرائية للعملاء، ويقدّم حلولًا مالية مُصمّمة خصيصًا لتمكينهم من إدارة احتياجتهم المالية والتحكم في مواردهم بفعالية أكبر، كما يجسّد التزام الطرفين بتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية في السوق المصري.

وفي هذا الصدد قال جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية: " في لحظة محورية تعيد رسم ملامح مستقبل التمويل الرقمي للخدمات المالية في المنطقة، نُطلق هذا التعاون الإستراتيجي مع "e& money " كبوابة نحو منظومة مالية أكثر ترابطًا وشمولًا. فاليوم، لا نعيد تعريف مفهوم التمويل فحسب، بل نُعيد بناء التجربة المالية بأكملها.

وأضاف جون: "من خلال هذا التعاون، نُفعّل رؤيتنا لتمكين شرائح جديدة من المجتمع عبر حلول رقمية مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يوسّع قاعدة عملائنا ويعزّز الشمول المالي. كما يُرسّخ هذا التعاون مكانة كونتكت كمجموعة مالية رائدة تقود التحوّل الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، وتُسهم في إعادة صياغة مستقبل مالي أكثر ابتكارًا في مصر والشرق الأوسط."

من جانبه قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" التابعة لإي آند مصر: "سعداء بهذا التحالف الاستراتيجي مع كونتكت ، الذي يمثل خطوة غير مسبوقة نحو إعادة تعريف تجربة التمويل الرقمي في مصر والشرق الأوسط، فاليوم، ولأول مرة في المنطقة، نُطلق مفهوم التمويل الاستهلاكي المدمج داخل التطبيقات الرقمية، لنقدم تجربة تمويل فورية وسلسة بالكامل مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات".

وأضاف يحيى قائلاً، :"يأتي هذا التعاون في إطار النمو والتحول الكبير الذي تشهده "e& money" وبما يعكس التزامنا بدعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل وشمول مالي حقيقي، من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة تُسهّل الوصول إلى التمويل وتمنح العملاء حرية ومرونة أكبر في إدارة حياتهم المالية، بما يرسخ مكانتنا كأحد رواد التكنولوجيا المالية في المنطقة".

والجدير بالذكر أن هذه الشراكة تمثل نقطة انطلاق نحو تعاون أكبر بين الطرفين، وبداية لمرحلة جديدة تحمل للعملاء مزايا مبتكرة ومتنوعة مما يعد الخطوة الأولى في رحلة ستترك أثرًا غير مسبوق على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ويعيد رسم ملامح التمويل الرقمي في الشرق الأوسط، واضعًا أسسًا جديدة للنمو والابتكار.

-انتهى-

