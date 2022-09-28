· تهدف الشراكة الجديدة إلى دعم برنامج اللاعب الموهوب

· أطلقت مدارس السيتي برنامج اللاعب الموهوب عام 2019 ليكون منصة تتيح للاعبين الناشئين بلوغ تحقيق إمكاناتهم

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، وهي مجموعة عالمية رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي وشريك نادي مانشستر سيتي الرسمي للاتصالات، اليوم عن شراكة جديدة رائدة تجمعها مع مدارس السيتي لكرة القدم وتدعم من خلالها برنامج اللاعب الموهوب.

وكانت مدارس السيتي لكرة القدم قد أطلقت البرنامج في عام 2019 لتوفر من خلاله منصة للاعبين الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا في كل من دبي وأبوظبي تساعدهم على بلوغ أقصى إمكاناتهم تحت إشراف الكوادر التدريبية الخبيرة في مدارس السيتي لكرة القدم. وسجل البرنامج نجاحًا هائلًا على مدار السنوات الثلاثة الماضية حيث أشرف خلالها على انتقال ما يزيد عن 50 لاعبًا ناشئًا وتطوير مواهبهم بما يتناسب مع المنافسات الكروية عالية الأداء.

والآن وبفضل الدعم المقدم من e&، وعن طريق استراتيجية البرنامج التي تجمع بين أساليب التدريب المتطورة وتوفير فرص الاحتكاك مع المواهب الكروية الأخرية في مباريات عالية المنافسة محليًا ودوليًا، يوفر برنامج اللاعب الموهوب للناشئين فرصًا متعددة لتطوير مواهبهم وصقل قدراتهم، كما يتيح لهم السفر وخوض التدريبات في ملاعب مدارس السيتي لكرة القدم المتواجدة في أنحاء مختلفة من العالم.

وتتعاون e& بشكل وثيق مع نادي مانشستر سيتي سعيًا لتطوير مواهب وقدرات الجيل التالي للرياضيين وصقل قدراتهم وتمكينهم من بلوغ النجاح والوصول إلى عالم النجومية. وتدفع هذه الشراكة الجديدة الرائدة مع مدارس السيتي لكرة القدم وبرنامج اللاعب الموهوب اللاعبين الناشئين في الدولة إلى أبواب العالمية، حيث يمكن البرنامج اللاعبين الموهوبين من بلوغ أقصى إمكاناتهم. ويعد برنامج اللاعب الموهوب منصة مثالية تتناسب مع الأعداد الهائلة من المواهب الرياضية الشابة في دولة الإمارات، متيحًا لهم فرصة التدريب تحت إشراف مدربين خبراء، بالإضافة إلى فتح المجال لهم للاحتكاك بمواهب من مختلف أنحاء العالم بما يزيد من حنكتهم الكروية ويساهم في نجاحهم.

وبهذه المناسبة، علق سايمون هيويت، مدير أول للتطوير الكروي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدارس السيتي لكرة القدم: "أشرفت مدارس السيتي لكرة القدم منذ انطلاقتها الأولى في أبوظبي عام 2011 على تدريب ما يزيد عن 10 آلاف لاعبًا ناشئًا، وشهدت تنظيم ما يقارب على 50 ألف حصة تدريبية، ويعد برنامج اللاعب الموهوب ركيزة أساسية من ركائز النجاح التي نسعى لتحقيقها في دولة الإمارات، وأتاح البرنامج الرائد خلال مسيرته الناجحة للعديد من اللاعبين الناشئين فرصة توقيع عقود مع عدد من الأكاديميات الكروية الاحترافية في دولة الإمارات والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا ومصر، كما أتاح لأحد خريجيه فرصة التوقيع مع أكاديمية نادي ماشستر سيتي".

وأضاف: "فخورون بما تقدمه هذه المنصة للاعبين الناشئين وتمكينهم من التميز وفتح آفاق جديدة وواسعة لهم بفضل الدعم الذي تقدمه e&، وكلنا ثقة بأننا سنشهد المزيد من قصص النجاح خلال السنوات القادمة".

ومن الجدير بالذكر بأن e& تعد شريك نادي مانشستر سيتي الرسمي للاتصالات منذ عام 2009، ووقع الشريكان مؤخرًا اتفاقية لتمديد هذه الشراكة للمرة السادسة على التوالي. ويعد دعم برنامج اللاعب الموهوب أحدث المحطات في مسيرة المؤسستين العريقتين المشتركة والممتدة على مدار سنوات ومجالات متعددة، تضمنت فريق الصف الأول لنادي مانشستر سيتي للرجال والسيدات، والرياضات الالكترونية، والمحتوى، والأنشطة الرقمية.

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حول e&:

تعد e& مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي والرقمي. ومع تحقيق إيرادات موحدة بقيمة 53.3 مليار درهم وصافي أرباح موحدة بقيمة 9.3 مليار درهم عام 2021، إلى جانب قوة تصنيفها الائتماني، تعكس المجموعة قوة أدائها المالي والتشغيلي على المدى الطويل.

وانطلاقاً من أبوظبي قبل أكثر من 4 عقود بصفتها أول مزود لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات، تعمل المجموعة حالياً في 16 سوقاً على امتداد الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وتوفر e& حلولاً رقمية مبتكرة، وخدمات اتصال ذكية، والجيل التالي من التقنيات، ويستفيد منها قاعدة واسعة من العملاء عبر قطاعات رئيسية تعتبر ركائز المجموعة، وهي اتصالات من e&، وe& الدولية، وe& الحياة، وe& المؤسسات، وe& الاستثمار.

نبذة عن نادي مانشستر سيتي:

نادي مانشستر سيتي هو نادٍ إنجليزي أُسس في شرق مانشستر في عام 1880 باسم ساينت ماركس وست جورتون، وأصبح اسمه مانشستر سيتي رسميًا منذ عام 1894. ومنذ ذلك الوقت فاز نادي مانشستر سيتي بكأس الكؤوس الأوروبية، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز 8 مرات، من بينها ست مرات فاز فيها بالدوري الإنجليزي في سنوات (2012، 2014، 2018،

2019، 2021، 2022)، كما فاز مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 6 مرات. يُعد نادي مانشستر سيتي واحدًا من 10 أندية في مجموعة سيتي لكرة القدم والتي تضم: ملبورن سيتي الأسترالي، ونيويورك سيتي الأمريكي.

وتحت إدارة المدير الفني للفريق بيب غوارديولا، الذي يعد من أكثر المدراء الفنيين فوزًا بالألقاب، يلعب النادي في الدوري المحلي وفي بطولة أبطال أوروبا المباريات على أرضه في ملعب الاتحاد الذي يتسع لـ 55 ألف مشجع والذي يعتبر مقر النادي منذ سنة 2003، واليوم يضم ملعب الاتحاد أكاديمية السيتي لكرة القدم، ومركزًا للتدريبات وتنمية الشباب والناشئين وتطويرهم. يتسع ملعب أكاديمية مانشستر سيتي لسبعة آلاف مشجع، ويعتبر مقر التدريب اليومي لكل من فريق مانشستر سيتي للسيدات وفريق الشباب للتنمية المنافسات على أرضهم.