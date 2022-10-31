استقبلت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، وفداً من مجموعة e& (المعروفة سابقاً بإسم مجموعة اتصالات) في استوديو إريكسون في السويد.

وكان باستقبال وفد مجموعة e& الذي ترأسه حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة، كلٌّ من بوريه إيكهولم، الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، وفادي فرعون، رئيس إريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين من إريكسون. وقدمت إريكسون للوفد الضيف خلال جولة استغرقت يومين في استوديو إريكسون للتخيل، العديد من العروض التوضيحية وحالات الاستخدام المبتكرة التي تشمل منتجات وحلول وسيناريوهات رائدة لمستقبل التكنولوجيا الرقمية. كما اطلع الوفد عن كثب على تجربة إريكسون الرقمية "تخيل وكل شيء ممكن، للوقوف على الإمكانات الهائلة التي يوفرها الاتصال اللامحدود.

وقام مجموعة من خبراء وشركاء إريكسون استعراض أمام وفد e& إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر العديد من القطاعات والصناعات، وقدموا رؤية إريكسون وأحدث حلولها وابتكاراتها في مجالات التقنيات الناشئة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

هذا وتعود الشراكة بين إريكسون وشركة اتصالات من e& إلى سنوات عديدة، وشهد أحدث تعاون في سياق هذه الشراكة دعم إريكسون لشركة اتصالات من e& في سياق انتقالها المستدام من مجرد مشغل اتصالات تقليدي لتصبح مزود حلول رقمية متكاملة في إطار مشروع توسع كبير يهدف إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة لشبكة مزود حلول الاتصالات الإماراتي.

#بياناتشركات

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مجموعة e& تتعاون مع إريكسون لبناء شبكات مستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة Ericsson Imagine Studio

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نبذة عن إريكسون:

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com