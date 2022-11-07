يتزامن إطلاق المنصة مع فعالية تحدي دبي للياقة

مكافآت مميزة لتحفيز الأفراد على تحقيق أهدافهم في الصحة واللياقة البدنية

تشمل جوائز أسبوعية وشهرية وسنوية واسترداد نقدي بقيمة 700 على الأجهزة

تتجه المنصة لتفعيل الرعاية الصحية عن بعد في المرحلة القادمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "اتصالات الإمارات"، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية "اتصالات من e&"، اليوم عن أولى خطواتها في مجال الصحة الرقمية عبر إطلاق منصة اللياقة والصحة البدنية "GoWell"، المخصّصة لتمكين المشتركين من تحقيق أهدافهم في الحياة الصحية واللياقة من خلال تحفيزهم بمجموعة من المكافآت وقسائم الاسترداد النقدي.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه الأفراد نحو الحلول الرقمية لمساعدتهم على إدارة أهدافهم المرتبطة بالصحة واللياقة البدنية بمرونة تامة، إذ تتيح المنصة استخدام التكنولوجيا لتحسين الحالة الصحية للأفراد الباحثين عن التغيير في أنماط حياتهم للأفضل والراغبين باعتماد أساليب الحياة الصحية، كما يعد الإطلاق أيضاً جزءاً من جهود اتصالات من e& لتوفير منظومة شاملة من خدمات الصحة الرقمية تركز في المرحلة الأولى على اللياقة البدنية، على أن تليها الرعاية الصحية عن بُعد في المرحلة التالية.

وتساعد منصة GoWell العملاء في تحديد أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم وفقاً لملفهم الصحي، وتَتَتبّع التقدم المنجز في جميع الأنشطة البدنية عبر دمجها مع جميع الأجهزة والتطبيقات الصحية الأخرى، بالإضافة إلى توفير مكافآت كبيرة وقيمة للأفراد مقابل تحقيق تلك الأهداف.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات من e&": "تلتزم الشركة بمواصلة تقديم التجارب المتطورة للعملاء أثناء تحولها من مزود لخدمات الاتصالات التقليدية إلى مزود لخدمات التكنولوجيا الرقمية، وذلك من خلال اكتشاف الإمكانات الجديدة في مختلف القطاعات. وقد شهد قطاع الرعاية الصحية، على وجه الخصوص، تحولاً رقمياً غير مسبوقاً بعد الجائحة، مدفوعاً بالحاجة إلى الابتكار لتسريع نماذج الخدمات الجديدة والقيمة والتركيز على تعزيز كفاءة الخدمات".

وأضاف الخولي: "حرصت الشركة على توفير خدمات وحلول الاتصال لدعم المستشفيات ومنظومة الرعاية الصحية في الدولة، مما أدى إلى إحداث تأثير إيجابي كبير على حياة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. وتأتي منصة GoWell لتستكمل خطتنا طويلة الأجل لخدمة عملائنا الذين يتطلعون إلى تبني نهج شامل ومتكامل في العناية بصحتهم ولياقتهم. ومن خلال إحداث تغيير إيجابي في حياة المستخدمين، ستساعد منصة GoWell على بناء العادات الصحية الجيدة من خلال إعداد وتنفيذ قائمة بالأنشطة اليومية سهلة التحقيق وتتبعها عبر التطبيق الذكي ليتاح للأفراد الحصول على المكافآت في نفس الوقت".

تم تنفيذ منصة GoWell بالشراكة مع Vitality Global، الرائدة عالمياً في مجال اللياقة البدنية والتغيرات السلوكية عبر منصات التكنولوجية العالمية، وبالتعاون أيضاً مع شركة Accenture إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات وتصميم التجارب المتقدمة للشركات والأفراد.

يحصل الأفراد بمجرد الانتهاء من أهداف اللياقة البدنية على مكافآت متنوعة بالإضافة إلى فرصة مميزة تتضمن الاسترداد النقدي للحصول على ساعات ذكية من "اتصالات من e&". ويتمتع العملاء بفرصة لكسب واسترداد المكافآت الفورية من الشركاء عند تحقيق أهدافهم الأسبوعية. كما تتيح جوائز الاسترداد النقدي الشهرية فرصة الحصول على أجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء عندما يقوم المستخدم بتفعيل خيار استرداد النقدي للأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد الاستمتاع باسترداد نقدي يصل لغاية 700 درهم على أجهزة اللياقة البدنية لدى اتصالات من e&. وتتوفر المنصة للاستخدام المجاني لغاية 14 يوماً منذ التسجيل، وتتيح الفرصة للمشاركة في مسابقات تحدي دبي للياقة، وتحدي دبي 30x30 للفوز بجوائز تشمل الأجهزة الذكية القابلة للارتداء. ويمكن للمشتركين تجديد اشتراكهم في نهاية الفترة التجريبية المجانية مقابل 25 درهم شهرياً، حيث أن التسجيل متاح الآن على www.Go-Well.ae

أطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن ممثلة بقطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة.

ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة "اتصالات من e&" في مقر المجموعة بدولة الإمارات، وشركة e& الدولية في الأسواق العالمية للمجموعة، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة.

وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية.

وتركز "e& المؤسسات" على تعزيز القيمة من خلال حلول الأمن السيبراني المتكاملة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة لتمكين التحول الرقمي للحكومات وقطاع الأعمال.

وستركز "e& الاستثمار" جهودها على استكشاف الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضور المجموعة عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

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لمحة حول اتصالات من e& الإمارات

تعد "اتصالات من e&" ركيزة قطاع الاتصالات لمجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموع اتصالات) في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ظل الاستراتيجية الجديدة للشركة، تهدف اتصالات الإمارات إلى تعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب متميزة للعملاء، لتحقيق الأداء الأمثل في الأعمال.

وسعياً للاستفادة من عصر "نهضة الاتصال"، تسعى اتصالات من e& إلى تطوير الخدمات الأساسية والرقمية من خلال الارتقاء بالحلول التي تقدمها للمستهلكين عبر الخدمات الرقمية التي تلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الألعاب والصحة والتأمين. ستواصل اتصالات من e& العمل كشريك موثوق به ومستشار للمؤسسات من خلال تمكين الاتصال وغيرها من الحلول الرقمية والمستقبلية.

ومن خلال تعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة في مجال العملاء في عالم رقمي تسوده تقنيات الاتصال، ستعمل اتصالات من e& على تطوير الحلول المستدامة في التقنيات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

لمعرفة المزيد حول أعمال الاتصالات لدينا، يرجى زيارة الموقع التالي: https://eand.com/en/telecom.jsp