E-care يعزز قدرات “اتصالات من e&" عبر مجموعة واسعة من الخدمات المدارة للبنية التحتية الكاملة لشبكة العملاء

يشمل هذا البرنامج تطوير القدرات الداخلية في "اتصالات من e&" و بالشراكة مع اللاعبين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا في إطار نظام غني يهدف إلى تقديم قيمة لا مثيل لها للعملاء

أبوظبي : أعلنت "اتصالات الإمارات"، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية "اتصالات من e&"، اليوم عن إطلاق برنامج E-care)) للخدمات المدارة لدعم العملاء بكفاءة من خلال مجموعة من حلول البنية التحتية والشبكات المُدارة المتكاملة حسب الطلب. إن "اتصالات من e&" تسعى جاهدة لتقديم أقصى قدر من الفائدة لعملائها من خلال تعزيز قدراتها الداخلية وتوحيد الجهود مع اللاعبين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا لتقديم مجموعة من الخدمات المدارة للشركات.

لقد زادت الشركات من اعتماد الخدمات المدارة مؤخراً، وتحول العديد من الشركات إلى اعتماد نموذج الخدمات المدارة المهني والموثوق. إن "اتصالات من e&" سباقة في توجيه جهودها نحو تلبية توقعات العملاء لاسيما من الشركات ودعمهم في تعزيز بنيتهم ​​التحتية من خلال مجموعة من الحلول المدارة.

ولقد أطلقت "اتصالات من e&" برنامج E-care لرفع مستوى تجربة العملاء وإضافة المزيد من القيمة إلى الخدمات المدارة المتوفرة لديها حالياً، وكجزء من هذا البرنامج تستثمر “اتصالات من e&" بشكل كبير في تعزيز منصات التكنولوجيا الخاصة بها، ومجموعات المهارات، وتوسيع النظام البيئي الشريك. سيساعد هذا النهج الجديد على تصميم ونشر حلول مبتكرة ومتميزة من قبل فريق معتمد من الخبراء لدعم العملاء من الشركات في بناء بنية تحتية قوية تؤدي إلى نمو مستدام. وبهذا البرنامج أصبح بإمكان الشركات تقليل التكلفة الإجمالية للملكية والتركيز على أعمالهم الأساسية مع الاعتماد على مزود خدمة مُدار ومحترف.

من جانبه قال حمد محمد المرزوقي، نائب الرئيس لتصميم الحلول وعمليات قطاع الأعمال في "اتصالات من e&" :"نحن نعمل على تكثيف خبرتنا التقنية التي تحركها التطلعات لخلق قيمة قوية لعملائنا من خلال تعزيز قدراتنا في مجال خدمات الشبكة والبنية التحتية المدارة، إن إنشاء عروض قيمة فريدة من نوعها لعملائنا من خلال تطوير قدراتنا الداخلية المدعومة بنظام بيئي قوي للشريك تمثل إحدى اللبنات الأساسية لبرنامج E-care حيث نواصل في "اتصالات من e&" خلق الفرص لنمو الأعمال والالتزام بالأداء التنفيذي والقيادة الفكرية حول تقنيات المستقبل.".

يعمل برنامج E-care على تقوية عرض الخدمات المدارة لدى "اتصالات من e&" عن طريق توفير حلول مصممة خصيصا للشبكات وبنية تحتية مُدارة حسب الطلب تغطي احتياجات العملاء من الأجهزة إلى البرامج والشبكات والحصول على الحلول الجديدة وخدمات الدعم وغير ذلك الكثير حيث قامت "اتصالات من e&" بتوظيف عدد من المتخصصين في مجال التكنولوجيا لتعزيز الإمكانيات والجهود لهذا البرنامج

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة. ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة اتصالات من e& في دولة الإمارات، وشركة e& الدولية في الأسواق العالمية للمجموعة، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة. وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. ومن أجل تعزيز المقدرات الرقمية للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على الخدمات الرقمية المبتكرة من خلال حلول الأمن السيبراني المتكاملة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة. وستركز "e&" من خلال "e& الاستثمار" على الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضورها عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول اتصالات من e&ـ، الإمارات

تعد "اتصالات من e&" ركيزة قطاع الاتصالات لمجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموع اتصالات) في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ظل الاستراتيجية الجديدة للشركة، تهدف اتصالات الإمارات إلى تعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب متميزة للعملاء، لتحقيق الأداء الأمثل في الأعمال.

وسعياً للاستفادة من عصر "نهضة الاتصال"، تسعى اتصالات الإمارات إلى تطوير الخدمات الأساسية والرقمية من خلال الارتقاء بالحلول التي تقدمها للمستهلكين عبر الخدمات الرقمية التي تلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الألعاب والصحة والتأمين. ستواصل اتصالات الإمارات العمل كشريك موثوق به ومستشار للمؤسسات من خلال تمكين الاتصال وغيرها من الحلول الرقمية والمستقبلية.

ومن خلال تعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة في مجال العملاء في عالم رقمي تسوده تقنيات الاتصال، ستعمل اتصالات الإمارات على تطوير الحلول المستدامة في التقنيات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.