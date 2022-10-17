· ستبدأ إريكسون بتوسعة كبيرة للشبكات في الإمارات عبر ركيزة الاتصالات للمجموعة، اتصالات من e&

· يدعم هذا التعاون أهدافe& في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويعزز الاستدامة في صلب عملياتها

· أنظمة الراديو الحديثة من إريكسون ستحسن كفاءة الشبكة وتعزز قدرات شبكة الجيل الخامس في الإمارات

· أدى النشر الأولي لهذه الأنظمة إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 52% في الموقع الأول دون التأثير على جودة الشبكة وتجارب العملاء

أعلنت مجموعة e& المعروفة سابقاً باسم (مجموعة اتصالات)، عن تعاونها مع شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عبر ركيزة الاتصالات للمجموعة في دولة الإمارات، اتصالات من e&، لتنفيذ عملية توسيع كبيرة لتحسين كفاءة طاقة الشبكة، وذلك من خلال نشر أحدث مجموعة من أنظمة الراديو من إريكسون عبر شبكة اتصالات. ويتماشى هذا المشروع الذي يستغرق إنجازه عامين، مع استراتيجية الاستدامة التي أطلقتها &e في يوليو 2022.

وكانت المرحلة الأولية لنشر الأنظمة الجديدة قد أدت إلى تحقيق خفضٍ كبيرٍ في استهلاك الطاقة وصل إلى نسبة 52%، مع تركيب نظام راديو 6626 ثنائي النطاق وثلاثي القطاعات، مقارنة بأجهزة الراديو السابقة. ويعادل الانخفاض في استهلاك الطاقة 7.6 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، لكل موقع، والتي تتكون من أربع نواقل لإشارة التطور طويل الأمد.

وعلاوة على ذلك، أدى نشر نظام راديو متوسط النطاق من الجيل الخامس إلى تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 20% مقارنة بالجيل السابق من نظام الراديو.

وسيساعد هذا التوسع "اتصالات من &e " في تطوير شبكتها للنفاذ الراديوي، ودعم جهودها لكسر منحنى الطاقة، وهو أمر ضروري للحد من انبعاثات الكربون في جميع أنحاء المنطقة.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في اتصالات من e&: "إن بناء مستقبل رقمي أفضل يبدأ بوضع موظفينا وعملائنا والبيئة في صميم كل نقوم به. وعلى الرغم من التغيرات الكبيرة التي شهدها هذا القطاع على مدى السنوات القليلة الماضية، إلا أننا واصلنا التزامنا بتطلعات الاستدامة بمرونة عالية، حيث اننا نركز على تقليل البصمة البيئية لشبكتنا من خلال تبني حلول مستدامة بيئياً تعزز من جودة أداء الشبكة. ونحن واثقون بأن خفض استهلاك الطاقة الذي حققناه عبر نشر نظام راديو إريكسون، سيساعدنا في بناء شبكة أكثر استدامة وأعلى أداءٍ في جميع أنحاء الدولة".

من جانبه، قال إيكو نيلسون، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء العالمية لشركة &e في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "تعد الاستدامة عاملاً رئيسياً لتحقيق أهدافنا، ونظراً لريادتنا في مجال ابتكارات الشبكة، فإننا ندعم بقوة صناعة الاتصالات لتقليل استهلاك الطاقة وتقليل بصمتها الكربونية. وسوف تتيح أجهزة الراديو المبتكرة التي تم اختبارها بشكل عملي لشركة ’ اتصالات من &e ‘تقديم أداء مثالي لمستخدميها النهائيين الذين يسعون لتعزيز استدامة بنيتهم التحتية. وعلاوة على ذلك، سيساعد خفض استهلاك الطاقة الذي تتيحه أجهزة الراديو المبتكرة من إريكسون، شركة ’ اتصالات من &e ‘في تقليل النفقات التشغيلية بشكل كبير، كما أنه يمثل مساهمة كبيرة تجاه تحقيق أهدافها في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية."

هذا وتعمل إريكسون و"اتصالات من &e " على استكشاف حلول مستدامة للشبكات، وكان الطرفان قد عقدا العام الماضي فعالية حول الاستدامة في الجناح السويدي في معرض إكسبو 2020. وتأتي هذه الشراكة الجديدة في سياق دعم إريكسون لشركة "اتصالات من &e “في تحقيق انتقال مستدام لتتحول من مجرد مشغل اتصالات تقليدي، إلى مزود حلول رقمية متكاملة، قادر على تحقيق رؤية الشركة لتمكين المجتمعات رقمياً.

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والبرمجيات والخدمات السحابية، والحلول اللاسلكية للمؤسسات، ومنصة الاتصالات العالمية، والتقنيات والأعمال الجديدة، وذلك لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك on.comwww.ericss