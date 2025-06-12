دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا، الذراع المتخصصة بالسحابة العامة والتابعة لـِ e& المؤسسات، والشركة الرائدة في مجال استشارات الحوسبة السحابية والخدمات المُدارة، عن إطلاق PLS Ultra وهو أول برنامج دعم استشاري يقوده شركاء أمازون ويب سيرفيسز AWS))، في منطقة الشرق الأوسط. ويجمع هذا البرنامج بين الدعم العالمي الذي توفره أمازون ويب سيرفيسز، وفرق هندسية فنية محلية ثنائية اللغة في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يوفر دعماً استراتيجياً مُخصصاً للمنطقة ويلبي أهداف الأعمال والتكنولوجيا للمؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبخلاف عروض الدعم العامة، يُعد PLS Ultra برنامج دعم عالي الجودة يقوده شركاء أمازون ويب سرفسيز، يجمع بين العمق الهندسي والتركيز الاستراتيجي على إدارة التكاليف على السحابة، وتحسين الحوسبة السحابية، والتحول المستمر، في برنامج واحد مُصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة للمؤسسات العاملة في الخليج. ويتيح هذا النموذج لشركة بيسبين العمل كجهة اتصال واحدة للدعم، ما يُسرّع من وقت حل المشكلات، ويُحسّن تجارب الشركات مع خدمات أمازون ويب سيرفيسز لتحقيق أقصى استفادة منها والحصول على نتائج طويلة الأمد.

وفي تعليقه على البرنامج، قال مطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة بيسبين جلوبال في الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لشركة e& المؤسسات: "يشير استطلاع رأي حديث تم إجراؤه على رواد الأعمال وقادة التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى أن حوالي 70% من الشركات في الشرق الأوسط تعتزم نقل معظم عملياتها إلى السحابة بحلول نهاية العام الحالي. وفي ظل هذا التحول السريع، فإن المرونة والابتكار يمثلان جانباً بالغ الأهمية لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للحوسبة السحابية، سواءً في الوظائف التشغيلية أو المالية أو المتعلقة بالعملاء. ومع تزايد زخم تقنيات مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة الطرفية، وشبكات الجيل الخامس، والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سيتسارع تبني السحابة في دول مجلس التعاون الخليجي. ولذا، يجب أن تتطور عمليات الدعم السحابي، من مجرد دعم تفاعلي إلى شراكة استباقية. ومع برنامج AWS PLS Ultra، لا نكتفي بحل المشكلات، بل نساعد عملاءنا على تسريع الابتكار، وتحسين البنية التحتية، وتحقيق قيمة طويلة الأمد".

هذا ويجمع عرض برنامج AWS PLS Ultra من بيسبين جلوبال بين الخبرة العميقة في مجال خدمات أمازون ويب سيرفيسز والمعرفة الثقافية والتشغيلية المحلية الخاصة بالمنطقة، كما أنه يمثل شريكاً استراتيجياً للعملاء.

ويوفر البرنامج وصولاً مباشراً على مستوى المؤسسات إلى موارد استشارية، ما يُغني عن طلب الاستشارات عبر منصة أمازون ويب سيرفيسز، ويُسرّع الوقت اللازم لاكتساب المعرفة والابتكار والتحسين. ويتضمن البرنامج نموذج دعم متعدد المستويات للمطورين والشركات والمؤسسات، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى العمليات السحابية واسعة النطاق بالغة الأهمية.

ويوفر هذا البرنامج في أعلى مستوياته، مدير حساب فني مخصص لتقديم الاستشارات بصورة مستمرة، وتقديم توجيه بنيوي استباقي مصمم خصيصاً وفقاً لأهداف العمل، ومراجعات منتظمة للعمليات، وتخطيط إدارة الأحداث، ومراجعات مصممة بعناية لضمان توافقها الاستراتيجي وكفاءتها الفنية، وتقديم فواتير على غرار خدمات الكونسيرج ودعماً للعميل.

جدير بالذكر أن بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا هي شريك خدمات من الفئة الأولى لمنصة أمازون ويب سيرفيسز، وكانت قد فازت بلقب الشريك الاستشاري للعام 2024 لشركة أمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الجائزة الخامسة على التوالي التي تحصل عليها الشركة منذ تأسيسها في المنطقة. وقد لعبت الشركة دوراً محورياً في تمكين أكثر من 700 مؤسسة في مختلف القطاعات من تحديث عملياتها وتأمينها وتوسيع نطاقها على سحابة أمازون ويب سيرفيسز.

وكانت شركة e&، المجموعة التكنولوجية العالمية التي تقدم خدماتها لأكثر من 175 مليون مشترك في 34 دولة، أبرمت شراكة استراتيجية في شهر أكتوبر الفائت مع أمازون ويب سيرفيسز، المزود الرائد عالمياً للخدمات السحابية، لتسريع جهودها في نشر وتبني الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في المنطقة. وبصفتها القوة الدافعة والذراع المتخصصة بعمليات السحابة العامة في شركة e& المؤسسات، تلعب بيسبين جلوبال دوراً محورياً في تنفيذ هذه الرؤية، حيث تقدم استشارات سحابية شاملة، وخدمات نقل البيانات، وخدمات مُدارة تُمكّن مؤسسات القطاعين العام والخاص من تحديث عملياتها بثقة واطمئنان.

نبذة عن شركة بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لشركة e& المؤسسات

أسست بيسبين جلوبال مشروعاً مشتركاً مع شركةe& المؤسسات، لتصبح أكبر مزود لخدمات السحابة العامة المُدارة والمهنية في منطقة الشرق الأوسط. وتمثل بيسبين حليفاً تكنولوجياً استراتيجياً، يقود العملاء عبر التحولات السحابية المعقدة ببصيرة ومرونة ودقة.

وبدءاً من الانتقال إلى السحابة وصولاً إلى الخدمات المُدارة، تُساعد بيسبين الشركات على تحديث بنيتها التحتية، وتحسين عملياتها، وإطلاق العنان للابتكار. وتهتم الشركة بالتحسين المستمر، والتركيز على العملاء، والاستشراف الاستراتيجي، ما يجعلها مستشاراً موثوقاً للمؤسسات التي ترى في السحابة ليس فقط تكنولوجيا مهمة، بل عامل تمكين للأعمال.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

ليجو جوني

ليدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هاتف: +971 4 817 0394 | جوال: | +971 50 453 7023 lejo.johnny@leidar.com

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