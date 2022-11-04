أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) اليوم عن حصولها على لقب العلامة التجارية الأعلى قيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن عام 2022 متصدرةً لائحة العلامات التجارية في مختلف القطاعات بالدولة، وفقاً لتصنيف "كانتر براندز" (Kantar BrandZ) الوكالة الرائدة عالمياً في بيانات التسويق والتحليلات.

يشمل التصنيف السنوي لوكالة "كانتر براندز" لقيمة العلامات التجارية المحلية والعالمية تحليل دقيق للبيانات المالية وبحوث متعمقة لآراء المستهلكين حول العلامات التجارية. ويحدد التصنيف العلامات التجارية الأعلى قيمة في الإمارات والمملكة العربية السعودية ويقدم الترتيب الأكثر دقة للعلامات التجارية الاستهلاكية في الدولة.

وشملت دراسة "كانتر براندز" استطلاع رأي أكثر من 30 ألف مستهلك في أسواق الإمارات والسعودية، حول 695 علامة تجارية ضمن 53 فئة.

وحصلت e& على هذا التقدير لقيمة علامتها التجارية عقب تصدرها لائحة التصنيف للشركات الإماراتية بقيمة علامة تجارية بلغت 11.84 مليار دولار أمريكي، محققةً نمو في قيمة علامتها التجارية بنسبة 129 في المائة بين عامي 2020 و 2022.

وكجزء من رحلة التحول والنمو، أطلقت المجموعة علامتها التجارية الجديدة عام 2022 تحت مسمى "مجموعة e&"، لتعزيز مكانتها كتكتل عالمي للتكنولوجيا والاستثمار يهدف إلى تمكين المجتمعات رقمياً. كما احتلت المجموعة المرتبة الرابعة في المنطقة في لائحة أفضل 30 علامة تجارية إماراتية وسعودية، متفوقةً على العديد من العلامات التجارية الإماراتية الشهيرة.

وبهذه المناسبة، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: "يؤكد حصولنا على لقب العلامة التجارية الإماراتية الأعلى قيمة في الإمارات نظرتنا التقدمية ويجسد تطلعاتنا في تحويل مجموعة اتصالات إلى مجموعةe& ، لتصبح مجموعة عالمية رائدة في التكنولوجيا والاستثمار. كما يعكس هذا التصنيف سعينا لتبني منهج التقدم الذي يدفعنا إلى إنشاء نماذج أعمال متطورة وملائمة للتوجهات المستقبلية لتلبية احتياجات عملائنا من الأفراد وقطاع الأعمال".

وأضاف دويدار: "لقد حرصنا على مواصلة العمل وفقاً لتوجهات العملاء وعملنا على توفير الحلول الجديدة من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية لتعزيز التجارب الشاملة للأفراد مما ساهم في حصولنا على هذا اللقب. ونعتز دائماً بالعمل وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، التي لطالما كانت في طليعة الابتكار والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، والتي هي أيضاً السبّاقة في اختبار الآفاق المستقبلية لتمكين المجتمع المحلي وإثراء أنماط الحياة للأفراد".

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن ممثلة بقطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة.

ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة "اتصالات من e&" في مقر المجموعة بدولة الإمارات، وشركة e& إنترناشونال في الأسواق العالمية للمجموعة، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة.

وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية.

وتركز "e& المؤسسات" على تعزيز القيمة من خلال حلول الأمن السيبراني المتكاملة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة لتمكين التحول الرقمي للحكومات وقطاع الأعمال.

وستركز "e& الاستثمار" جهودها على استكشاف الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضور المجموعة عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

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حول e&:

تعد e& مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي والرقمي. ومع تحقيق إيرادات موحدة بقيمة 53.3 مليار درهم وصافي أرباح موحدة بقيمة 9.3 مليار درهم عام 2021، إلى جانب قوة تصنيفها الائتماني، تعكس المجموعة قوة أدائها المالي والتشغيلي على المدى الطويل.

وانطلاقاً من أبوظبي قبل أكثر من 4 عقود بصفتها أول مزود لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات، تعمل المجموعة حالياً في 16 سوقاً على امتداد الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وتوفر e& حلولاً رقمية مبتكرة، وخدمات اتصال ذكية، والجيل التالي من التقنيات، ويستفيد منها قاعدة واسعة من العملاء عبر قطاعات رئيسية تعتبر ركائز المجموعة، وهي اتصالات من e&، وe& إنترناشونال، وe& الحياة، وe& المؤسسات، وe& الاستثمار.

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