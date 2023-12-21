في خطوة تعزز رؤية دبي لتصبح وجهة صديقة لأصحاب الهمم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل مطار دبي الدولي (DXB)، المطار الدولي الأكبر في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد (CAC) من قبل المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر (IBCCES)، ليكون بذلك أول مطار دولي يحصل على هذا التوثيق في العالم. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على التزام مطارات دبي بتعزيز تجربة السفر لأصحاب الهمم وبما ينسجم مع رؤية إمارة دبي لتصبح وجهة معتمدة للتوحد.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "نفتخر بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بفضل تضافر جهود الجميع في مجتمع المطار. ويؤكد هذا الإنجاز مجدداً التزامنا بتوفير تجربة سفر شاملة لجميع ضيوفنا، بما في ذلك أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات غير المرئية. وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 لتكون الإمارة مدينة صديقة لأصحاب الهمم، حرصنا في مطارات دبي على توفير بيئة شاملة في مطاراتنا تشعر الجميع بالترحيب والدعم. كما نتشرف بالعمل بشكل وثيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة والمجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، لتحديد ومواجهة التحديات في هذا المجال".

وأضاف الجوكر قائلاً: "إن نجاحنا في هذا المسعى هو نتيجة للتعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين في مجتمع المطار، بما في ذلك الجهات الحكومية وشركات الطيران وشركاء الخدمة، لتقديم تجربة سلسة لجميع ضيوفنا من لحظة الوصول إلى المطار وحتى بوابة الصعود إلى الطائرة".

من جهته قال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: "يعتمد توفير وجهة متاحة وميسرة للجميع على الدعم المتواصل من قبل الشركاء والجهات المعنية، الذين يسهمون في إثراء تجربة الزوار منذ لحظة وصولهم إلى دبي وحتى مغادرتها. وانطلاقاً من أهميته كأولى المحطات في رحلة المسافرين، يعكس حصول مطار دبي الدولي على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا للسياحة الميسرة لأصحاب الهمم". وأضاف قائلاً: "إننا في كلية دبي للسياحة نحرص على تقديم التدريب المناسب للشركاء والجهات المعنية ضمن منظومة السياحة عبر منصة "نهج دبي" التدريبية والمصممة بهدف تزويد الموظفين ممن يتعاملون مباشرة مع الزوار والضيوف بالمعارف والمهارات اللازمة لتقديم أفضل مستويات خدمة العملاء لاسيما لأصحاب الهمم". وأشار إلى أن هذا الإنجاز يؤكد أنه وبناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة تبقى الشمولية وسهولة الوصول إلى مختلف الخدمات بصورة ميسرة من أهم أولوياتنا بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة العمل.

يمنح المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد (CAC)، اعترافاً بجهود المؤسسات الملتزمة بفهم وتلبية احتياجات الأفراد المصابين بالتوحد. ويُعد حصول مطار دبي الدولي DXB على هذه الشهادة إضافة هامة للجهود التي تبذلها إمارة دبي بقيادة دائرة الاقتصاد والسياحة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة معتمدة للتوحد. ويمنح المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر هذا التوثيق للمجتمعات التي تقدم خيارات متنوعة من أماكن الإقامة والترفيه المعتمدة والتي توفر بيئة شاملة وصديقة للضيوف المصابين بالتوحد وعائلاتهم.

وحصل مطار دبي الدولي (DXB) على الشهادة بعد تقييم شامل أجراه مختصون من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر لجميع مباني المسافرين، حيث أطلعوا على برنامج قلادة عباد الشمس ((Sunflower Lanyard، الذي يمنح الأولوية للضيوف من أصحاب الهمم في استكمال إجراءات السفر، بما في ذلك تسجيل الوصول وبوابات التفتيش وأولوية الصعود إلى الطائرة، وذلك بمجرد ارتداء قلادة عباد الشمس. كما يتواجد في المطار سفراء تجربة الضيوف والموظفين المدربين الذين يرتدون دبوس عباد الشمس لتقديم المساعدة والدعم للمسافرين من أصحاب الهمم طوال رحلتهم عبر المطار.

وضمن مبادرة "نرى العالم بمنظور مختلف"، التي أطلقتها عام 2022، نظمت مطارات دبي برنامج خاصاً للتدريب والتوعية يستهدف خدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات غير المرئية، شارك فيه أكثر من 33 ألف من موظفي المطار يمثلون العديد من الشركاء الاستراتيجيين بهدف تعزيز معرفتهم وفهمهم للإعاقات المرئية وغير المرئية. بالإضافة إلى ذلك، أطلق تطبيق تخطيط رحلة السفر الذي يوفر دليلاً مرئياً للمسافرين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقات غير المرئية لتسهيل تنقلهم في أنحاء المطار. كما قدمت خدمات أخرى متميزة، مثل مواقف السيارات المجانية لمدة ساعتين والمساعدة المتخصصة عند نقاط الجمارك والهجرة، وسيارات الأجرة المخصصة وخدمات الكرسي المتحرك.

وصرح مايرون بينكومب، رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر قائلاً: "نحن فخورون بالشراكة مع مطارات دبي، وندعم التزامها بتقديم تجربة سفر شاملة للجميع، حيث تعكس هذه الشهادة تفاني مطارات دبي، الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي، في تقديم خدمة استثنائية تتماشى مع رؤية دبي لتصبح مدينة صديقة لأصحاب الهمم. ومن خلال شراكتنا هذه، زودنا موظفي المطار بالمهارات والأدوات اللازمة لإنشاء بيئة أكثر ترحيباً بالمسافرين من ذوي التوحد، مما يساهم في الارتقاء بتجربة السفر للجميع".

يُعد المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر من المؤسسات الرائدة في مجال التدريب المتعلق بالاضطرابات الإدراكية وإصدار شهادات الاعتماد لمتخصصي الرعاية الصحية والتعليم والمؤسسات المختلفة حول العالم منذ أكثر من 20 عاماً. وهو المجلس الوحيد في العالم الذي يوفر التدريب للمؤسسات العاملة في قطاع السفر والترفيه على أيدي خبراء ومدربي التوحد بهدف مساعدتهم على فهم كيفية التعامل مع المصابين بالتوحد أو خلل أداء التكامل الحسي وتقديم خدمات آمنة وممتعة لهم ولعائلاتهم على المدى الطويل.

يوفر المجلس موقعاً إلكترونياً مجانياً AutismTravel.com يقدم معلومات للعائلات التي تبحث عن الوجهات المعتمدة التي تلبي احتياجات المصابين بالتوحد. كل وجهة معتمدة على القائمة تفي بشروط التوثيق كمركز توحد معتمد.

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