" "du Pay تواصل التزامها بأهداف التحول الرقمي وترسيخ نمو وازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة .

تواصل التزامها بأهداف التحول الرقمي وترسيخ نمو وازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خدمات مالية متنوعة تشمل التحويلات الدولية والمحلية، ودفع الفواتير، وإعادة شحن الرصيد، ومدفوعات البطاقات .

حملات تعزز تجارب العملاء واسعادهم منها "حوّل واربح 500 ألف درهم" و "حوّل واربح عملة ذهبية يومياً".

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة التابع لشركة "دو"، اليوم، بمرور عام كامل على انطلاق خدماتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نجحت من خلالها في تحقيق مجموعة من الإنجازات الاستثنائية، وتوقيع شراكات استراتيجية، وتنفيذ المبادرات الرائدة التي تركز على اسعاد العملاء وتحقيق أكبر قيمة مضافة لهم من خلال توفير أفضل خدمات تحويل الأموال والدفع الرقمي. وأعلنت "du Pay"، عن تحقيق مؤشرات أعمال قوية خلال عام واحد فقط من انطلاقها، أبرزها هو تسجيل تطبيق "du Pay" للهواتف الذكية أكثر من نصف مليون عملية تحميل عبر منصتي التطبيقات (Apple iOS)، و(Android). كما تجاوز إجمالي قيمة المعاملات المالية التي جرى تنفيذها عبر التطبيق الذكي أكثر من نصف مليار درهم إماراتي، مما يؤكد نجاح التطبيق في الوصول إلى كافة فئات المجتمع المالي وقدرته على توفير خدمات مرنة شملت التحويلات المالية الدولية والمحلية، ودفع قيمة الفواتير المختلفة، ومدفوعات البطاقات الائتمانية، وإجراء التحويلات المالية بين الأفراد، وغيرها من المزايا والخدمات الأخرى، مما يعكس الإمكانات القوية التي يتمتع بها "du Pay" ومدى ثقة المستخدمين المتزايدة فيه.

وفي إطار مواصلة التزامها بتعزيز التمكين المالي للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت "du Pay" أيضاً عدد من المبادرات المهمة التي تستهدف التوعية المالية للمجموعات المتنوعة من الموظفين والعاملين، في القطاعات المختلفة، بهدف تعزيز الوعي والمعرفة المالية وإتاحة الوصول إلى أدوات الدفع الرقمي بطريقة أكثر سهولة وشمولية. وتنسجم هذه الخطوة مع الرؤية الأشمل لـ "du Pay" في دعم الشمول المالي وتوفير الأدوات الرقمية لكل فئات المجتمع بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في مواصلة نجاح وازدهار مسيرة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، صرح فهد الحساوي، رئيس مجلس إدارة "du Pay"، قائلاً: إن "العام الأول كان تجربة مُثمرة بكل المقاييس، حيث أظهر مدى التزامنا بالعمل على إعادة تشكيل مشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً مع الإنجازات اللافتة التي حققناها، والتي تتضمن تحقيق نحو نصف مليون تحميل للتطبيق الذكي على الهواتف المحمولة، إلى بناء شراكات استراتيجية واسعة، ترسخ المكانة الرائدة للشركة في دعم الشمول الرقمي وتمكين الأفراد مالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وتُعد التحويلات المالية الدولية هي المحور الأساسي في خدمات وعروض "du Pay"، حيث شهد العام الماضي توسعاً ملحوظاً في نطاق الخدمات المُقدمة للعملاء، بتوفير قيمة تنافسية لامثيل ليس فقط لمُرسلي الأموال، وانما أيضا عبر تعزيز تجارب مُستقبلي الأموال. وفي إطار مواصلة العمل على التفاعل وتعزيز التواصل مع العملاء واسعادهم، أطلقت "du Pay" حملات ترويجية مُتميزة تتضمن تقديم مكافآت قيمة على مدار العام، وكان من أبرزها حملة "حوّل واربح 500 ألف درهم" التي شهدت فوز 1,692 مشاركاً من مستخدمي خدمات التحويلات المالية الدولية. كما تستمر حالياً حملة "حوّل واربح عملة ذهبية يومياً"، التي تمنح العملاء فرصة ربح عملة ذهبية من عيار 24 قيراط يومياً عند إجراء تحويل دولي بقيمة 500 درهم أو أكثر.

ومع انطلاق عام جديد من الابتكار والنمو، تؤكد "du Pay" على مواصلة التزامها بالاستفادة من البنية التحتية الرقمية القوية لشركة "دو"، وسمعتها العالمية المرموقة في قطاع الاتصالات، لتقديم المزيد من الخدمات المالية الرقمية الاستثنائية، مع وجود خطط مستقبلية لإطلاق مزايا جديدة تشمل توسيع قدرات المعاملات الدولية، وتعزيز تجارب العملاء.

نبذة عن du Pay:

تعد "du Pay"، هي ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لــــــــ "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إذ تعمل على تعزيز عملية التحول في قطاع الخدمات المالية الرقمية، في إطار التزام "دو" بترسيخ آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم "du Pay" مجموعة واسعة من الخدمات المالية، منها المدفوعات المالية التي تتميز بالسهولة واليسر عبر الإنترنت، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خدمة دفع فواتير المرافق والخدمات العامة، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والتحويلات المالية الدولية بتكلفة تنافسية. وحصلت "du Pay" على رخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستفيد من البنية التحتية القوية التي تملكها "دو" ومن قدراتها الكبيرة في مجال الابتكار. وترتكز "du Pay" على مبادئ الشمولية والأمان، مما يوفر الخدمات المالية المتكاملة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "du Pay"، يرجى زيارة www.dupay.ae

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