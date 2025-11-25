منصة التكنولوجيا المالية المتقدمة تعزّز الشمول المالي وتدعم رؤية دبي للوصول إلى 90% معاملات غير نقدية بحلول 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة التابع لشركة "دو"، عن تحقيق إنجاز جديد بتجاوز قيمة معاملاتها الرقمية 1.5 مليار درهم في أقل من عامين من إطلاق الخدمة، ما يعكس النمو المتسارع للمنصة ودورها المتنامي في دعم التحول نحو اقتصاد غير نقدي في دولة الإمارات.

ويعكس هذا الإنجاز توسّع du Pay في خدمة مختلف شرائح المجتمع، لاسيّما الفئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، حيث توفر المنصة حلول دفع رقمية سريعة وآمنة وسهلة الاستخدام، بما يدعم رؤية دائرة المالية في دبي الرامية إلى رقمنة 90% من المعاملات النقدية على مستوى الإمارة بحلول عام 2026.

وتعليقاً على ذلك، قال فهد الحساوي، رئيس مجلس الإدارة في "du Pay": "يمثل تجاوزنا حاجز 1.5 مليار درهم في حجم معاملات المنصة، محطة نجاح تعكس التزامنا بتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في دولة الإمارات، حيث تعكف ’دو‘ على تمكين عملائها من الانخراط بشكل كامل في منظومة الاقتصاد الرقمي، وتوفير حلول دفع شاملة تدعم رؤية الدولة نحو مستقبل غير نقدي".

وتواصل منصة du Payالتي أطلقتها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، والتي تعد إحدى أكثر شركات الاتصالات موثوقية في الدولة، إعادة تعريف الطريقة التي يدير بها الأفراد أموالهم في دولة الإمارات، لتقدم خدمات مالية آمنة وميسّرة وشاملة لجميع المستخدمين، من المهنيين وأصحاب الدخل الثابت وصولاً إلى العمال والشرائح التي تحتاج حلولاً عملية وبسيطة في إدارة تعاملاتها اليومية. كما تتيح المنصة التسجيل الفوري باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية وتقنية التعرف على الوجه، إلى جانب دعم لغات متعددة وواجهة استخدام مبسّطة تجعل أداء المهام المالية اليومية أسهل من أي وقت مضى.

وسجّلت du Pay خلال أقل من عامين من إطلاقها، أكثر من مليون تنزيل للتطبيق، ما يعكس الانتشار الواسع للمنصة على مستوى الدولة. ويمكن للمستخدمين إرسال الأموال إلى أكثر من 200 دولة بأسعار تنافسية وسداد الفواتير وشحن خطوط الهواتف والسحب النقدي من دون بطاقة. كما توفر الخدمة رقم IBAN مجاني لكل مستخدم لتمكينه من تلقي الرواتب عبر التحويلات المصرفية المحلية دون الحاجة لحد أدنى للرصيد، مما يعزز من شمول الخدمات المالية ويوسع دائرة المستفيدين منها.

وتعتمد du Pay المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أحدث تقنيات الأمان لضمان حماية بيانات المستخدمين وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، الامر الذي مكّنها خلال فترة وجيزة من أن تصبح واحدةً من أكثر منصات التكنولوجيا المالية تأثيراً وانتشاراً على مستوى المنطقة.

وتعزز المنصة تجربة مستخدميها عبر مجموعة من العروض الترويجية المستمرة، بما في ذلك البيانات المجانية عند شحن الرصيد أو إجراء التحويلات الدولية، إضافة إلى سحوبات على عملات ذهبية فاز بها حتى الآن أكثر من 300 مستخدم، مما يعكس التزام المنصة بتقديم قيمة مضافة تعزّز من تجربة العملاء اليومية.

ومع تجاوز حجم معاملاتها الرقمية 1.5 مليار درهم، تواصل du Pay الاضطلاع بدور جوهري في دعم أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات وترسيخ موقعها منصةً رئيسيةً في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولاً وابتكاراً بما يخدم جميع أفراد المجتمع.

نبذة عن du Pay:

تعد "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لــــــــ "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إذ تعمل على تعزيز عملية التحول في قطاع الخدمات المالية الرقمية، في إطار التزام "دو" بترسيخ آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم "du Pay" مجموعة واسعة من الخدمات المالية، منها المدفوعات المالية التي تتميز بالسهولة واليسر عبر الإنترنت، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خدمة دفع فواتير المرافق والخدمات العامة، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والتحويلات المالية الدولية بتكلفة تنافسية. وحصلت "du Pay" على رخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستفيد من البنية التحتية القوية التي تملكها "دو" ومن قدراتها الكبيرة في مجال الابتكار. وترتكز "du Pay" على مبادئ الشمولية والأمان، مما يوفر الخدمات المالية المتكاملة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

