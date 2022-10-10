تجربة متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية عن بُعد وتوفير الأدوية.

مصر: أعلنت صيدليات سيف وتطبيق DRAPP اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية من شأنها أن تحقق للمرضى تجربة أفضل للرعاية الصحية عن بُعد، حيث ستُمكّن الروشتات الإلكترونية من DRAPP المرضى من الحصول على خدمة توصيل الأدوية للمنازل والاستفادة بخصومات مميزة من مجموعة صيدليات سيف.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تجمع بين مجالي الطب والصيدلة في عملية واحدة من شأنها تسهيل جميع مراحل الرعاية الصحية: الاستشارات والتشخيص والعلاج والروشتات الإلكترونية وشراء الأدوية، في تجربة واحدة متكاملة.

يقول هادي البساط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة DRAPP أن العلاقة بين الطبيب والمريض لابد ان تتخطى المواعيد ومكالمات الفيديو؛ ليتعلق الأمر بتسهيل آلية التواصل المستمر والتوفير الشامل للخدمات

وأضاف أنه بوجود أكثر من 100 تخصص لخدمة جميع الحالات بصورة متكاملة، بالإضافة لمميزات الاستجابة السريعة التي تسعى لتوصيل المرضى بالأطباء في أقل من 3 دقائق، تأتي هذه الشراكة الجديدة كخطوة أخرى استثنائية لإتمام العملية العلاجية وتحقيق أفضل تجربة للمريض.

DRAPP هو تطبيق إلكتروني لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد دون الحاجة لموعد مُسبق. ويجمع التطبيق بين مجموعة كبيرة من التخصصات الطبية، ولديه تواجد في ثلاثة دول، بداية في لبنان ومصر، ومؤخرا في تركيا

يضم DRAPP أكثر من 1500 طبيب واخصائي يقدمون افضل رعاية صحية عن بعد للمرضى المتواجدين في أكثر من 90 دولة في العالم، وذلك على مدار الساعة.

وصرّح د.أشرف هندام ، الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدليات سيف قائلًا: "لقد وقّعنا شراكة مثمرة مع DRAPP كمنصة طبية للرعاية الصحية عن بُعد في مصر لكي نحقق نظامًا متكاملًا لتقديم الرعاية من خلال منصة واحدة؛ بهدف تحقيق السهولة والراحة لمرضانا الأعزاء".

مجموعة صيديات سيف هي إحدى الشركات الرائدة في تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة في مصر بخبرة تتجاوز 45 عامًا. تخدم المجموعة أكثر من 900 ألف عميل في جميع أنحاء مصرعن طريق أكثر من 60 فرعًا، وبوابة للتجارة الإلكترونية وتطبيق للهاتف المحمول بقيادة فريق عمل محترف. ومما لا شك فيه أن شراكتها مع DRAPP هي خطوة واعدة تجمع بين الأطباء والصيادلة والمرضى في تجربة طبية متكاملة وفريدة.

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