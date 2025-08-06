أعلنت شركة تاون رايترز، واحدة من أبرز المطورين العقاريين في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، عن آخر مستجدات التنفيذ في عدد من مشروعاتها الإدارية والتجارية، وذلك في إطار حرصها على عرض التقدم المحرز في مشاريعها الجارية، وتأكيد التزامها بالجدية والشفافية في العمل على الأرض.

منذ بدايتها، تميزت تاون رايترز برؤية استباقية واضحة نحو العاصمة الإدارية، وكانت من أوائل المطورين الذين قرروا الاستثمار والعمل داخل هذه المنطقة ، إيمانًا منها بالإمكانات الكبيرة التي تحملها العاصمة كمركز إداري واقتصادي للمستقبل. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاعت الشركة ترسيخ مكانتها كمطور موثوق، من خلال تقديم مشروعات متنوعة تجمع بين التصميم المعماري المتطور، والتنفيذ الدقيق، والتعامل الجاد مع متغيرات السوق.

وقد بدأت الشركة مؤخرًا أعمال التسليم في مشروع Downtown Mall I بالعاصمة الإدارية، بعد أن وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 87%، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا في مراحل الإنشاء ويعكس التقدم الفعلي في المشروع، بما يتماشى مع تطلعات العملاء الذين اختاروا أن يكونوا جزءًا من هذا المشروع الحيوي.

وفيما يخص المشروعات الأخرى، أشارت الشركة إلى أن نسبة التنفيذ في Downtown Mall II بلغت 75%، في حين وصلت نسبة الإنجاز في مشروع Revolve بالقاهرة الجديدة إلى 88%، ليُعد من أكثر المشروعات المتقدمة من حيث معدل التنفيذ. أما مشروع 88HUB فقد حقق نسبة تنفيذ بلغت 25%، بينما وصلت نسبة التنفيذ في Central Point إلى 17%، و Strip Mall إلى 10%، في إشارة إلى استمرار العمل في تلك المواقع بوتيرة منتظمة تواكب خطة الشركة التوسعية.

وفي هذا السياق، جدّدت تاون رايترز تأكيدها على استمرار ضخ الاستثمارات في مشروعاتها المختلفة، حيث اعلنت عن ضخ استثمارات لسنة ٢٠٢٥ بقيمة ٦٠٠ مليون جنيه مصري موجهه بشكل أساسي لدعم الانشاءات، كما وضحت خططها لضخ مليار و ٢٠٠ مليون جنيه مصري لسنة ٢٠٢٦ لتكملة خططها الانشائيه، بما يعكس ثقتها في السوق المصري ورهانها المستمر على هذه المنطقة الواعدة.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال رجل الأعمال أ/ عمر السعداوي مؤسس و رئيس مجلس إدارة تاون رايترز: "ما تحقق حتى الآن هو نتيجة لعمل دؤوب ورؤية واضحة نؤمن بها منذ اليوم الأول. نحن نؤمن بأن العميل هو شريك أساسي في رحلتنا، وبدء التسليم في مشروع Downtown Mall I يعكس ثقتنا في جودة ما نقدمه وقدرتنا على تحويل الرؤية إلى واقع ملموس. نحن مستمرون في البناء والتطوير بخطى ثابتة، ونتطلع إلى تقديم المزيد من المشروعات التي تواكب تطلعات السوق وتحقق تجربة استثنائية لعملائنا".

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة العمل بنفس الوتيرة، مع التركيز على تسليم مشروعاتها في إطار من الاحترافية والاهتمام بالتفاصيل، سعيًا لتقديم مجتمعات تجارية وإدارية وسكنية متكاملة تلبي احتياجات السوق المتطور في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.

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