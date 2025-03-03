أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت "ديزرتبورد الإمارات" (DesertBoard UAE)، الشركة الإماراتية الرائدة إقليمياً في مجال الاستدامة، بإحدى أبرز جوائز "آي أف ديزاين" العالمية (iF Design) التي تُقام في هامبورغ، وذلك تكريماً لابتكاراتها والتزامها بتقديم حلول صديقة للبيئة. وحصدت "ديزرتبورد" أربع جوائز مرموقة شملت أفضل مواد بناء مستدامة، وأفضل ألواح بناء مستدامة، وأفضل لب أبواب مستدام، وأفضل أبواب مستدامة مقاومة للحريق، مما يعكس مكانتها الريادية في القطاع.

وتختص جوائز "آي أف ديزاين" العالمية، التي يتم تنظيمها بدعم من مؤسسة "آي أف ديزاين" (iF Design Foundation) غير الربحية، بتكريم التصاميم المبتكرة التي تُحدث تأثيراً ملموساً في مختلف القطاعات حول العالم. وفي نسخة هذا العام، قامت لجنة تحكيم مؤلفة من 131 خبيراً في مجال التصميم يمثلون 23 دولة بتقييم أكثر من 11,000 مشاركة من 66 دولة. وقد وقع الاختيار على "ديزرتبورد" تقديراً لنهجها الرائد في تصميم مواد بناء مميزة تعزز الابتكار والاستدامة في القطاع.

يشكل ابتكار "ديزرتبورد" الحائز على جوائز، "بالم ستراند بورد" (Palm Strand Board (PSB®))، نقلة نوعية في قطاع البناء من خلال تقديم البديل الأكثر استدامة للألواح الخشبية التقليدية المصنّعة التي تُستخدم في المنطقة. تم تطوير "بالم ستراند بورد" باستخدام سعف النخيل المعاد تدويره، مما يجعله معياراً جديداً لمواد البناء الصديقة للبيئة ويعزز من حلول الاستدامة في القطاع

وقال كريم فرح، مدير "ديزرتبورد الإمارات": "يُعد فوزنا بأربع جوائز من "آي إف ديزاين" العالمية شهادة حية على مدى تأثير ابتكاراتنا المستدامة. "بالم ستراند بورد" ليس مجرد بديل للألواح الخشبية التقليدية، بل يمثل تغيير جذري في معايير البناء المستدام. تعزز هذه الجوائز التزامنا بالمسؤولية البيئية مع تقديم مواد عالية الأداء تسهم في دعم القطاع وتطويره".

تقود "ديزرتبورد الإمارات" عملية تحويل 500,000 رد" بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تقليل انبعاثات الميثان، وهو أحد العوامل الرئيسية المسببة بتغير المناخ."

وأضاف كمال: "نحن فخورون بكوننا أول شركة من دول مجلس التعاون الخليجي تفوز بأربع جوائز في فئتي تكنولوجيا البناء ومواد البناء في تاريخ جوائز "آي أف"، ما يعكس ريادتنا وابتكارنا في هذا المجال."

أبرز فوائد "بالم ستراند بورد":

مواد مستدامة ومتجددة: تعتمد على سعف النخيل الطبيعي، مما يقلل الحاجة إلى الأخشاب التقليدية وتقدم بديلاً بيئياً دون المساس بالغابات. على عكس المنتجات الخشبية الأخرى، لا يسهم هذا الابتكار في إزالة الغابات، بل يستفيد من الموارد الحيوية المتجددة التي توفرها البيئة بشكل طبيعي. لقد كانت إزالة الغابات المفرطة عاملاً رئيسياً في تسريع وتيرة تغير المناخ، مما يؤدي إلى تآكل التربة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع مخاطر الفيضانات وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة. كما تترتب على ذلك تأثيرات سلبية تمتد إلى المجتمعات المحلية، مما يجعل "بالم ستراند بورد" حلاً بيئياً يعزز الاستدامة ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

لب الأبواب المقاومة للحريق: تتميز نوى الأبواب المقاومة للحريق بتصميم يضمن أعلى مستويات السلامة، حيث تم تطويرها لتلبية معايير صارمة لمقاومة الحريق. كما أنها حاصلة على تصديق من "وزارة الداخلية والدفاع المدني" (G.H.Q)، إلى جانب مطابقتها للمعايير البريطانية والأوروبية والأمريكية، مما يجعلها خياراً موثوقاً للحماية من الحرائق.

متانة وقوة استثنائية: بفضل تصميمها المتين، تعد الخيار الأمثل لمجالات الهندسة والبناء، إلى جانب استخدامها في التصميم الداخلي وتنسيق المناظر الطبيعية وضمن الفعاليات والمعارض.

مقاومة للرطوبة والحشرات: تتفوق على الألواح الخشبية المصنعة في البيئات الرطبة والمعرضة للتآكل بسبب النمل الأبيض.

تصميم مستدام: ترتقي "ديزرتبورد" بمعايير الاستدامة عبر تقليل بصمتها الكربونية، مستفيدةً من عمليات إنتاج مبتكرة وموارد مسؤولة تضمن الكفاءة والجودة. يعتمد المصنع على الطاقة المتجددة لتغطية 30% من احتياجاته، بينما يسهم نظام إدارة النفايات في إعادة تدوير واستخدام 3,800 كجم من المخلفات الخطرة سنوياً.

خالي من الميثانال: لا يحتوي "بالم ستراند بورد" على الميثانال، وهي مادة كيميائية عديمة اللون ذات رائحة قوية كما أنها مسرطنة وقابلة للاشتعال وتُستخدم عادة في المنتجات الخشبية. تُصنع ألواح "بالم ستراند بورد" من "ديزرتبورد" باستخدام غراء خالٍ من الميثانال تماماً، وفقاً لشهادة الصفاة لمطابقة المنتج.

يشهد قطاع المباني الخضراء في دولة الإمارات توسعاً سريعاً، حيث من المتوقع أن يشهد سوق البناء المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي نمو من 39.72 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 66.82 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. يتماشى التزام "ديزرتبورد" بالابتكار مع الأهداف البيئية للمنطقة بشكل سلس، مما يقدم للمطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين بديلاً مستداماً وعالي الأداء للمواد التقليدية.

من خلال فوزها بالعديد من الجوائز، تواصل "ديزرتبورد الإمارات" مسيرتها في الابتكار والاستدامة، مؤكدةً أن المسؤولية البيئية والأداء المتميز يمكن أن يتكاملا دون أي تنازلات.

نبذة عن "ديزرتبورد الإمارات"

تكرّس "ديزرتبورد الإمارات" جهودها في ابتكار مواد بناء مستدامة تلبي احتياجات البناء الحديثة، مع تقليل الأثر البيئي بشكل ملموس. ومن خلال الاستفادة من الموارد المتجددة وتوظيف الهندسة المبتكرة، تقدم الشركة بدائل عالية الجودة وصديقة للبيئة لمواد البناء التقليدية، مما يسهم في إعادة تعريف مستقبل المدن المستدامة وتعزيز التحول نحو قطاع بناء أكثر وعياً وكفاءة.

حول جائزة "آي أف ديزاين"

منذ تأسيسها عام 1954، رسّخت جائزة "آي إف ديزاين" مكانتها كأحد أهم رموز التميز في التصميم عالمياً، حيث أصبحت علامة "آي إف ديزاين" مرادفًا للابتكار والإبداع في مختلف مجالات التصميم. تُعد الجائزة واحدة من أرقى الجوائز العالمية في هذا المجال، إذ تحتفي بأفضل الإنجازات في تصميم المنتجات، والتغليف، وتصميم الخدمات والتواصل، والعمارة، والتصميم الداخلي، إلى جانب المفاهيم المبتكرة، وتجربة المستخدم (UX)، وواجهة المستخدم ((UI.

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