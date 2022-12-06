· ستشهد مذكرة التفاهم تطبيق دو حلول وخدمات جديدة تستند إلى تقنيات الجيل الخامس وحوسبة الحافة في المنطقة الحرة.

· ستقدم "دييز" و" Derq" الدعم الفني طوال فترة الاختبارات التجريبية وتنفيذ العمليات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توحيد جهودها مع كل من سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) و ”Derq”، الشركة الرائدة في تطوير حلول متخصصة بتحليلات الذكاء الاصطناعي لسلامة الطرق والمركبات المتصلة، في إطار شراكة استراتيجية تستهدف دعم المناطق الحرة التي تشرف عليها سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بمجموعة من القدرات المتطورة والحلول التنافسية في مجال المدن الذكية. وجرى توقيع اتفاقية التعاون خلال حفل خاص بحضور عددٍ من كبار الموظفين من كلا الجانبين.

وستعمل دو في إطار الشراكة الجديدة على اختبار وتجربة مجموعة من حلول وخدمات المدن الذكية المدعومة بتقنيات الجيل الخامس وحوسبة الحافة والمستندة إلى خادم أو منصة حوسبة سحابية متعددة الوصول مدعومة بتقنية الجيل الخامس من مركز بيانات خزنة. وكجزء من الاتفاقية، ستسخّر "دييز" أفضل الممارسات لتقديم الدعم الفني وتسهيل تطوير البرنامج التجريبي وتنفيذه في واحة دبي للسيليكون.

وفي معرض حديثه عن الشراكة، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: “توفر واحة دبي للسيليكون بما تمتلكه من بنية تحتية متميزة مجموعة متنوعة من الفرص والإمكانيات لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وينسجم تعاوننا المستمر مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة مع مساعينا المشتركة والرامية للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التميز التشغيلي. وفي ظل مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز استراتيجيتها الوطنية للابتكار، نتوقع أن تساهم هذه الشراكة بشكل إيجابي في ترسيخ مكانة دبي مركزاً للتميز في اعتماد أحدث تقنيات المستقبل التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة عبر مختلف القطاعات ومجالات الحياة".

ومن جانبه قال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والمدينة الذكية في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرصنا المستمر على تعزيز تعاوننا مع شركائنا عبر مختلف القطاعات، بما يساهم في دعم رؤيتنا الهادفة إلى تبني أحدث الحلول والتقنيات الذكية والمبتكرة، والتي من شأنها الارتقاء بمنظومتنا التكنولوجية المتكاملة وتسريع وتيرة النمو. وتشكل شراكتنا المستمرة مع دو التي تمتد إلى أكثر من 5 سنوات ركيزة أساسية في إطار رؤيتنا لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. ونتطلع إلى رؤية النتائج الإيجابية التي ستثمر عنها هذه الشراكة في المستقبل القريب بالاعتماد على خبرات دو ومحفظتها المتنوعة من أحدث الابتكارات الرقمية".

وبدروه قال الدكتور جورج عودة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Derq : "لطالما كانت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة شريكاً استثنائياً وداعماً لشركة "ديرق" منذ تأسيسها في عام 2017، وذلك من خلال تجربة حلولنا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات المركبات المتصلة والمصممة لتحسين معايير السلامة على الطرق. ونتطلع إلى توحيد جهودنا مع دو وسلطة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لجعل أنظمة التنقل أكثر ذكاءً وأماناً في جميع أنحاء دبي من خلال الاعتماد على منصة حوسبة سحابية متعددة الوصول و تقنية الجيل الخامس ومحفظتنا المتكاملة من أحدث الحول والتقنيات المتطورة".

وستعمل دو و"دييز" معاً على تقديم الدعم الفني طوال فترة الإعداد التجريبي وتنفيذ العمليات. وستعمل دو أيضاً على تنظيم سلسلة من ورش العمل لمراجعة الملاحظات ونتائج التحليل ودراسة الإيجابيات التي سيتم تحقيقها خلال المرحلة التجريبية ومرحلة التنفيذ.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً للتعاون طويل الأمد الذي يجمع دو و"دييز" منذ عام 2018، وامتداداً لجهود دبي ورؤيتها لتسريع وتيرة تبني التقنيات المتطورة بما يضمن تعزيز أجندة الابتكار وتحقيق المزيد من الازدهار.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.du.ae

#بياناتشركات

- انتهى -