أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة): تبحث قمة AIM للاستثمار 2025 الاتجاه الناشئ والمتسارع نحو بناء تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) ، واستخدام العملات الرقمية والأصول المشفرة، ودورها في تحويل النظام البيئي المالي التقليدي من خلال نهج شامل يتمتع بالشفافية وسهولة الوصول ويعتمد على الابتكارات المالية الرقمية. يأتي ذلك خلال فعاليات دورتها ال 14 والتي من المقرر عقدها في أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل.

ويسلط محور مستقبل التمويل أحد أبرز محاور القمة لعام 2025، تحت شعار " التكيف والتبني: خارطة الطريق نحو التحول الرقمي المستدام في القطاع المالي"، الضوء على تطور مشهد التمويل اللامركزي (DeFi) بما يتماشى مع الاتجاهات الأوسع في القطاع المالي، ويؤكد أهمية الابتكار والتكيف، من خلال جمع المهنيين وأصحاب المصلحة في قطاع التمويل، لتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات في الابتكارات المالية مثل DeFi من أجل مستقبل أفضل في التمويل العالمي.

تشمل أجندة محور مستقبل التمويل تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات أبرزها المعرض والجلسات الحوارية والخطابات الرئيسة وورش العمل والاجتماعات الثنائية وجوائز، بهدف استكشاف حلول التمويل المستدام والاتجاهات المستقبلية في قطاع التمويل والاستثمار، واستعراض أحدث الاتجاهات في رقمنة قطاع التمويل ومناقشة دور التكنولوجيا في تحويل وظائف التمويل.

تشير التقارير إلى أن سوق التمويل اللامركزي (DeFi) مهيأ لنمو ملحوظ، حيث يُتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يصل إلى 46% بين عامي 2023 و2030، مع ارتفاع القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) إلى نحو 97 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 81٪.

في نظام DeFi، الذي يقوم على تقنية البلوك تشين، تتم المعاملات دون تدخل من المؤسسات المالية المركزية، وتدار من خلال عقود ذكية مصممة تلقائيًا لتنفيذ التعليمات بدقة، ما يعزز الشفافية والأمان. انطلق DeFi حين قدم فيتاليك بوتيرين في عام 2013 مفهوم العقود الذكية، موسعًا إمكانيات العملات الرقمية إلى ما هو أبعد من المعاملات التقليدية، ليصبح حركة تمويل لامركزي تتصدر الآن بحصة سوقية تبلغ 54٪.

بدأ إصدار إيثريوم الأول باستخدام نموذج إثبات العمل (PoW) المعروف باستهلاكه الكبير للطاقة. ومع إطلاق النسخة المحسنة، إيثريوم 2.0، تحول النظام إلى إثبات الحصة (PoS)، مما أدى إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 99.9%.

يقدم DeFi نهجًا جديدًا للتعاملات المالية، حيث يلغي الحاجة إلى الوسطاء، ما يخفض التكاليف، ويجعل الخدمات المالية متاحة للجميع. كما يتيح DeFi المعاملات المباشرة على سلاسل الكتل العامة، محققًا شفافية أكبر ومرونة جغرافية، حيث يمكن للمستخدمين من مختلف أنحاء العالم المشاركة بسهولة في سوق مالية عالمية موحدة.

كما يدعم DeFi تحويل الأصول التقليدية، مثل العقارات، إلى أصول رمزية، مما يفتح آفاقًا للاستثمار المتعدد الأوجه ويعزز السيولة، ويمكّن من الملكية الجزئية. هذه الرموز تدعم أسواقًا وأدوات مالية جديدة، مقدمةً فرصًا واعدة للمستثمرين الحاليين، وجاذبةً مشاركين جددًا، ما يعزز من استقرار النظام المالي ونموه المستقبلي.

تجدر الإشارة إلى أن أكبر عملة مشفرة في العالم تجاوزت 87,000 دولار لأول مرة، حيث بلغ سعر البيتكوين 87083 دولارًا، وفقًا لـ CoinDesk، بزيادة تزيد عن 28٪ في الأسبوع الماضي وحده - وهو جزء من ارتفاع في العملات المشفرة والاستثمارات المرتبطة بالعملات المشفرة منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم فعاليات الدورة ال 14 من قمة AIM للاستثمار، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. بمشاركة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم.

وتنظم القمة باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة وهي محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.

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