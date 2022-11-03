· فيرتيغلوب تعمل على تنويع منتجاتها من خلال التوسع في سوق صناعية متنامية من خلال إنتاج سائل عادم الديزل (DEF) والذي يمكنها انتاجه من مصانعها بمصر والإمارات العربية المتحدة.

· من المخطط إنطلاق شحنة تجريبية من سائل عادم الديزل إلى أوروبا في الربع الأخير من عام 2022 في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة فيما يتعلق بإمداداته وتأثيرها على قطاع النقل. مع العلم انه قد يتم إرسال شحنات إضافية مع ارتفاع عمليات الإنتاج في مصانع فيرتيغلوب .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة فيرتيغلوب (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: FERTIGLB)، الشراكة الاستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة "أو سي آي إن في" (المسجلة في بورصة يورونيكست تحت الرمز: OCI)، وأكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر مُنتِج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرائدة في مجال إنتاج الأمونيا النظيفة عن إنتاجها سائل عادم الديزل (DEF) من الشركة المصرية للأسمدة (EFC) التابعة لها في مصر خلال الربع الأخير من عام 2022، مع تسويق شحنة تجريبية عن طريق شركة أو سي آي في أوروبا.

يُستخدم سائل عادم الديزل، المعروف باسم AdBlue® في أوروبا وهو عبارة عن محلول يوريا، في الحد من انبعاثات أكاسيد النيتروجين الناجمة عن عوادم السيارات الضارة بالبيئة الصادرة من محركات الديزل. تعتبر أوروبا سوقاً رئيسية لوقود عادم الديزل AdBlue®، ويأتي الطلب عليه مدعوماً بالقوانين الصارمة للحد من الانبعاثات.

تبلغ قدرة الشركة الإنتاجية لسائل عادم الديزل 0.5 مليون طن في مصانعها بمصر والإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم فرتيل حالياً بإنتاج كميات محدودة لخدمة الطلب المحلي، مع إمكانية تسريع وتيرة القدرة الإنتاجية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب":"إن توسيع محفظة مبيعاتنا لكي تشمل سائل عادم الديزل هو شهادة على مرونتنا في الأسواق شديدة التنافسية وتماشياً مع استراتيجيتنا للاستدامة واستراتيجيتنا التجارية الكلية. تعتبر فيرتيغلوب أكبر مُنتِج للأسمدة النيتروجينية والأمونيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتمتع بمكانة جيدة لتعزيز منتجاتها لتشمل سائل عادم الديزل، وهو مُنتج صناعي يشهد معدلات طلب قوية مدعومًا باستخدامه للحد من انبعاثات أكاسيد النيتروجين الضارة الناجمة عن محركات الديزل، التي يتم استخدامها يوميًا في كافة أنحاء العالم".

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نبذة عن شركة "فيرتيغلوب":

شركة "فيرتيغلوب" هي أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، ومن أصحاب السبق في مجال الأمونيا النظيفة. وتتألف الطاقة الإنتاجية لشركة "فيرتيغلوب" من 6.7 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، مما يجعلها أكبر مُنتِج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزيع رئيسية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. ويقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي وتم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، ويعمل لديها أكثر من 2600 موظف وقد تم تأسيسها كشراكة إستراتيجية بين شركة أو سي آي إن في ("أو سي آي") وشركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك"). أُدرجت شركة "فيرتيغلوب" في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "FERTIGLB" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية "AEF000901015". للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.fertiglobe.com