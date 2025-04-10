دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، عن مشاركتها كشريكًا مؤسسًا في مؤتمر DCD>Connect | MENA 2025، الذي سيُعقد يومي 15 و16 أبريل 2025 في دبي. تأتي هذه المشاركة ضمن جهود فيرتف لتعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل مراكز البيانات على مستوى المنطقة. وستسلط فيرتف الضوء على خبراتها المتقدمة من خلال مشاركتها في جلستين نقاشيتين خلال فعاليات المؤتمر الذي يمتد على مدار يومين.

سيشارك تاسوس بيباس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا وتركيا وآسيا الوسطى في شركة فيرتف، في حلقة نقاشية بارزة بعنوان "هل تفشل استراتيجيات التبريد الشاملة في الشرق الأوسط؟". وتهدف هذه الجلسة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه مراكز البيانات في المنطقة، خصوصاً في ظل الظروف المناخية القاسية مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتوسع الرقمي السريع، إضافة الى الحاجة المتزايدة لتطوير حلول تبريد متخصصة تلبي المتطلبات الفريدة لهذه البيئة.

من جهته، سيقدم شربل عون، رئيس قسم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا وتركيا وآسيا الوسطى في شركة فيرتف، عرضًا تقديميًا مختصرًا مدته خمس دقائق يتضمن خمس شرائح يركز من خلالها على موضوع الطاقة في البيئات الحرجة. سيستعرض العرض كيفية تلبية حلول فيرتف المتطورة للطاقة لمتطلبات بيئات الحوسبة عالية الأداء (HPC). كما سيشارك خبراء فيرتف خلال الحدث في مناقشات حول كيفية دعم الشركة لمراكز البيانات المصممة خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكامل الحوسبة عالية الأداء، مقدمين رؤى معمقة حول بناء بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع ومرنة وفعّالة.

وتعليقًا على مشاركة فيرتف، قال تاسوس بيباس: "نفخر بأن نكون شريكًا مؤسسًا في مؤتمر DCD>Connect | MENA 2025. يُعد هذا الحدث منصة استراتيجية تجمع قادة القطاع والخبراء لتبادل الأفكار والرؤى حول أحدث الاتجاهات التكنولوجية، ومناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه مراكز البيانات، خاصة في ظل الاعتماد المتسارع على تقنيات الذكاء الاصطناعي. نحن فى فيرتف ملتزمون بتقديم خبراتنا المتقدمة في حلول الطاقة والتبريد لمساعدة المؤسسات في المنطقة على تعزيز بنيتها التحتية وتحقيق تحسينات ملموسة في كفاءة الطاقة وأداء الأنظمة."

وأضاف بيباس: "تتميز حلول فيرتف بقدرة استثنائية على تلبية المتطلبات المتزايدة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، مما يوفر مستويات متقدمة من المرونة وقابلية التوسع والتكامل السلس. نتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا واستكشاف استراتيجيات مبتكرة تساهم في رسم ملامح مستقبل مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط."

يعد مؤتمر DCD>Connect | MENA 2025 حدثًا رائدًا يجمع نخبة من كبار القادة والمسؤولين عن تصميم وبناء وتشغيل مراكز البيانات المصممة لعصر الذكاء الاصطناعي. من خلال استقطاب أبرز مزودي التكنولوجيا وقادة الفكر وصناع القرار في القطاع، يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية جديدة، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة لمعالجة التحديات المتزايدة التي تواجه مراكز البيانات. سيحظى المشاركون بفرصة اكتساب رؤى عملية متقدمة، وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، واكتشاف الاتجاهات الناشئة التي ستشكل مستقبل البنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يمكن للحضور زيارة جناح فيرتف في صالة Interconnect Lounge 8 لاستكشاف مجموعة من الحلول المتطورة المصممة خصيصًا لدعم أحمال العمل عالية الكثافة وتلبية متطلبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. سيقدم جناح الشركة تجارب تفاعلية مبتكرة على مدار المعرض، تشمل صالة فيرتف الافتراضية المزودة بتقنية الواقع الافتراضي، مما يتيح للحضور فرصة فريدة لاستكشاف الحلول بشكل شامل وتجربة إمكانياتها التحويلية مباشرة.

لمزيد من المعلومات حول مبادرات فيرتف في المنطقة وأحدث حلولها المبتكرة، يرجى زيارة Vertiv.com/MEETCA

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة .Vertiv.com

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