دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سامرج، الشركة الرائدة في تطوير البرمجيات واستشارات تكنولوجيا المعلومات، عن مشاركتها في فعالية Data Streaming World Tour 2025 التي عُقدت في دبي الشهر الحالي وجرى تنظيمها من قبل شركة Confluent. وقد مثلت هذه المشاركة فرصة مميزة للتفاعل مع أبرز خبراء التكنولوجيا وصناع القرار في المنطقة، واستكشاف دور معماريات تدفق البيانات الحديثة في إحداث تحول جذري في قطاعات حيوية تشمل الخدمات المصرفية والاتصالات والقطاع الحكومي.

تعكس مشاركة سامرج التزامها الراسخ بالابتكار الذي يقود التقدّم الإنساني ويضيف قيمة حقيقية للأعمال ويعزز الثقة المستدامة. وفي ظل التوجه المتزايد للمؤسسات نحو الاعتماد على البيانات الفورية واتخاذ القرارات اللحظية، تواصل سامرج تأكيد مكانتها كشريك موثوق قادر على دعم التحول نحو بيئات رقمية تعتمد على الذكاء اللحظي والمعالجة المستمرة للبيانات.

ومن خلال تواجدها في جولة Data Streaming World Tour في دبي، حرصت سامرج على تعزيز حضورها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوسيع شبكة شراكاتها واستعراض إمكانياتها كجهة رائدة في بناء الأنظمة الحديثة، وقادرة على تمكين الشركات الهادفة لترك أثر تكنولوجي ملموس ومستدام.

وجمعت الفعالية عدداً من رواد المجال لاستكشاف التطور من الأنظمة القائمة على الدفعات إلى هياكل البيانات المتحركة في الوقت الفعلي. واتيحت للمشاركين فرصة التعرف على تقنيات ثورية مثل Apache Kafka و Apache Flink والاطلاع على دراسات الحالة وقصص النجاح التي تثبت كيف تسهم البيانات المتدفقة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجارب العملاء ودعم الابتكار.

نبذة عن شركة سامرج

تأسست شركة سامرج عام 2005، وهي شركة رائدة في توفير حلول التكنولوجيا، ملتزمة بتقديم ابتكارات تُحدث أثرًا مستدامًا من خلال الجمع بين فهم عميق للأعمال وخبرة تقنية قوية، لمساعدة المؤسسات على تحديث عملياتها، وتعزيز كفاءتها، وتطوير تجارب عملائها وموظفيها. تُمكّن سامرج الشركات من النمو والتكيف والريادة في عالم رقمي سريع التغير. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sumerge.com

