على هامش معرض الدفاع والأمن - تايلاند 2025، المقام في بانكوك، جرى إطلاق منصة DARK EYE المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الإنترنت المظلم من "أوريكس لابس"، الشركة التابعة لمجموعة "ايدج".

أبوظبي / بانكوك، تايلاند، أطلقت "أوريكس لابس"، المزود الرائد للحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة والتابعة لمجموعة "ايدج"، منصة DARK EYE لمراقبة الإنترنت المظلم وحماية العلامات التجارية، وذلك على هامش معرض الدفاع والأمن - تايلاند 2025. وتمثل المنصة أحدث إضافة إلى محفظة "أوريكس لابس" في مجال الكشف عن التهديدات وإدارة سطح الهجوم.

وتراقب منصة DARK EYE الإنترنت المظلم، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبنية التحتية المعرّضة للخطر لجمع معلومات عن التهديدات واكتشاف الأصول، إذ تحدد المنصة تسريبات البيانات، وعمليات الانتحال، والبرمجيات الضارة، وبيانات الاعتماد المسروقة في أي موقع عبر الإنترنت ككل، بدءاً من المنتديات السرية ووصولاً إلى القنوات الإجرامية المخفية.

وإلى جانب تتبع رسائل البريد الإلكتروني المخترقة والمجالات الشبيهة، يمكن لمنصة DARK EYE الوصول إلى ملفات الجهات المهددة ومؤشرات الاختراق. وتستخدم المنصة إخطارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الحوادث وتحديد مستوى أولويتها بسرعة ودقة.

كما يمكن دمج منصة DARK EYE بالكامل مع مسارات العمل الحالية لإدارة معلومات الأمن والأحداث، وتنسيق الأمن والأتمتة والاستجابة، ومركز العمليات الأمنية، ما يمكّن مسؤولي أمن المعلومات الرئيسيين والفرق الأمنية من تبسيط استجاباتهم للتهديدات وحماية أصولهم بصورة آنية.

وقال روجيريو ليموس، الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس لابس: "مع تسارع وتيرة التحول الرقمي وتضاعف التهديدات عبر الإنترنت، يجب على المؤسسات العالمية إيلاء الأولوية للكشف عن تسريبات البيانات، وعمليات الانتحال والاحتيال، وإساءة استخدام العلامة التجارية ومراقبتها. ونعتز في "أوريكس لابس" بتقديم منصة تتيح ذلك".

وتتخصص "أوريكس لابس" في تطوير برامج متقدمة مصممة للتقييم المستمر لشبكات الاتصال ومراقبتها وحمايتها وتحسينها، فيما تركز منتجاتها الحائزة على عدة جوائز، بما يضم DNS FIREWALL وDISCOVERY، على مجالات مهمة تشمل إدارة سطح الهجوم، وتقييم المخاطر، ومراقبة نظام أسماء المجالات وحمايته على نطاق واسع.

ويمكن لزوار معرض الدفاع والأمن - تايلاند استكشاف محفظة "أوريكس لابس" في الجناح J09 بين يومي 10 و13 نوفمبر.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل ايدج التجارية، المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

