معجبو منصة تداول العملات الرقمية المشفرة (FTX) ينشئون المنظمة اللامركزية المستقلة للعملة الرقمية المشفرة (FTT) المنطقة الإدارية الخاصة هونغ كونغ- Media OutReach -

تلقت المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO) للعملة الرقمية المشفرة (FTT) – وهي منظمة لامركزية مستقلة مجتمعية ذات نظام إيكولوجي– 250,000 عملة رقمية مشفرة (FTT)، والتي تبلغ قيمتها حوالي 7 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر تبرعات أهلية للمساعدة في بدء أنشطة المنظمة.



شارك عدد من مساهمي المجتمع المحلي في التبرع من أجل المساعدة في نمو المنظمة اللامركزية المستقلة للعملة الرقمية المشفرة (FTT). ومن خلال هذا التبرع - الذي سيتم استخدامه كصندوق ذو نظام إيكولوجي - تخطط المنظمة اللامركزية المستقلة للعملة الرقمية المشفرة (FTT) لدعم المشروعات المجتمعية القادمة في مجالات مثل التثقيف حول العملات الرقمية المشفرة، والمالية اللامركزية، والإيثار الفعال داخل مجتمع العملة الرقمية المشفرة (FTT).



قال المساهم 0xMarcJ: "بوصفها منظمة لامركزية مستقلة مجتمعية، فإننا نشجع معجبي منصة تداول العملات الرقمية المشفرة (FTX) وسام بانكمان فرايد على المتابعة والمشاركة بصفة (BFF) أي معجب، أو صديق، أو متابع لبانكمان فرايد. وثمة فرص لا محدودة أمام المنظمة اللامركزية المستقلة للعملة الرقمية المشفرة (FTT) الآن، ولدى المهتمين أيضًا خيار التقديم للحصول على منحة لفكرة أو مشروع يراودهم."



قال سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة: "أنا على دراية بالمنظمة اللامركزية المستقلة للعملة الرقمية المشفرة (FTT). ومن الرائع حقًا أن يبدأ المجتمع في التجمع عفويًا".



يمكن أن يتوقع المعجبون رؤية المزيد من مقاطع الفيديو التثقيفية عن العملات المشفرة، فضلاً عن محتويات وفعاليات بشأن ذلك. ويتم تخصيص التبرعات أيضًا لمشروعات الرموز غير القابلة للاستبدال ذات الصلة بالعملة الرقمية المشفرة (FTT) وتعزيز بناء المجتمع العالمي للعملة الرقمية المشفرة (FTT) وزيادة منافعها. #بياناتشركات - انتهى - عن المنظمة اللامركزية المستقلة للعملة الرقمية المشفرة (FTT):

المنظمة اللامركزية المستقلة للعملة الرقمية المشفرة (FTT) هي منظمة لامركزية مستقلة مجتمعية أنشأها أصدقاء ومتابعي ومعجبي منصة تداول العملات الرقمية المشفرة (FTT). وهم مستقلون تمامًا عن منصة (FTX) وعلى دراية بالمنظمة ولا يعترضون عليها. تؤمن المنظمات اللامركزية المستقلة للعملة الرقمية المشفرة (FTT) بمستقبل العملات الرقمية المشفرة والأصول الرقمية، وبالتثقيف لسد الفجوة الحالية ورد الجميل إلى العالم. يطلق على مجتمع المنظمة اللامركزية المستقلة للعملة الرقمية المشفرة (FTT) اسم "BFFs" أي أصدقاء/ متابعي/ معجبي بانكمان فرايد. نتشارك القيم ذاتها مع SBF (سام بانكمان فرايد) وندعم مهمته في رد الجميل للمجتمع من أجل إحداث أثر إيجابي في عالمنا.



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